《拔地而起的力量》：蔡培慧車禍後變得易傷感、更願意敞開心胸，打破不少處女座偶像包袱

文：徐遼明

因車禍而夢遊的日子

二○一三年十一月三十日，蔡培慧受捍衛苗栗青年聯盟之邀，至竹南咖啡參加座談會，會後大家相約共進晚餐，她遲了一點才離開咖啡廳，迷迷糊糊走上反方向，繞一大圈才返回正道，正跨越馬路到半途時，被一輛快速行駛的小客車從右後方撞擊。

根據台灣農村陣線當日發出的聲明，蔡培慧頭骨骨折、顱內出血，出血狀況雖然不嚴重，但意識不明。

在台灣，昏迷指數滿分十五分，指數愈低，代表患者愈落入無意識的深淵。凡掉到八分以下便屬於重度昏迷，而當時的蔡培慧，正徘徊在分水嶺上，甚至一度滑落到三分，在鬼門關前敲門。

也許是命不該絕、陽壽未盡，又或者菩薩當真顯靈，將陰差請回，硬是令祂不得交差，隔日凌晨，經過一夜搶救，蔡培慧成功挺過手術，被安上腦壓監測器，送入加護病房觀察。

佛教術語有一說稱做「中陰身」，形容靈魂遠離肉身，還沒遁入輪迴的浮游過渡期。未完全康復的日子裡，蔡培慧彷彿出竅遊魂，能吃、能喝、能言，但記憶混濁不清，許多事得在她游至清醒岸後，才能從親人口中輾轉得知，如同「中陰身」一般。

蔡孟訓回憶，姐姐離開加護病房，安頓到單人病床後，儘管脫離險境，逐漸恢復意識，但狀況還是令人擔憂。一開始除了母親的樣子沒忘，誰也認不得，但就算叫不出名字，蔡培慧還是會向每個人露出尷尬不失禮貌的微笑；等到狀況稍為好轉，蔡培慧卻常常出現腦筋轉不過來的狀況，如：把二弟叫成三弟的名字，咖啡想成奶茶，原本要去台北，最後卻跑到桃園。

「她以為她自己講對了，但大家都知道她講錯了，」看在弟弟蔡孟訓眼裡，只有心疼。

蔡培慧的弟媳呂雅芬則說，神奇的是，初醒的蔡培慧連句子都說不完整，卻把工作全記得牢牢的，當時正逢她從助理教授即將升等，又計劃與同事去峇里島出差，蔡培慧千方百計要出院，好像自己不過是得了一場感冒。

呂雅芬回想，印象最深的是帶蔡培慧到醫院樓下的伯朗咖啡用餐，明明看她安安靜靜的坐在輪椅上，沒想她竟把雙手藏在病人服下拔管子，「血就開始噴，」呂雅芬說等到發現的時候，已是一灘血流成河，嚇壞了大家。

不改堅持本色

沒有人確定蔡培慧何時結束夢遊的日子，但蔡培慧說，真正醒來的那一天，是二○一三年十二月十日的下午。當日，蔡培慧忽然睜開眼，從病床上彈起，環顧四周、用台語急切的問媽媽：「我們怎麼在醫院？」

剛回魂的蔡培慧甚至不記得自己發生車禍，那些夢遊的記憶通通刪得一乾二淨，猶如喝下一碗短效孟婆湯，只是頻頻發問：「我為什麼在這裡？」

待行動開始復原，蔡培慧連一刻都不願逗留，堅持自己上廁所、買咖啡、買麵，凡事都要自己來，忙壞了親友。她更聲稱已經沒事，非得即刻出院。蔡培慧回憶：「我不想承認（生病），我不想接受自己遭受了重大打擊的事實。」

「醫生不願意讓她出院，但她十分堅持，」蔡孟訓說，蔡培慧從小就是個性非常倔的人，決定要怎麼樣做，就堅持要那樣做，雖然對家人很溫柔，但對心裡設定的目標從不退縮。此時，就算受了傷，蔡培慧也還是維持這副脾氣—她要證明自己是獨立自主的人。

家人拗不過蔡培慧的硬脾氣，在十二月十六日為她辦理出院手續。當日距離蔡培慧腦部開刀，到鬼門關前走一遭、向陰差拒捕，相隔僅僅半個月。有人或許會說蔡培慧這樣做很勇健，也可能讚嘆她恢復力驚人，但之後的過程大概只能用滑稽來形容。

蔡培慧勉強出院後，沒過幾天就在家裡暈眩昏倒，又被送到急診室急診，如此來來回回許多次，但她就是學不乖。呂雅芬則說，接下來的日子，蔡培慧像是重回小朋友的階段。

車禍之後的任性

從生到死，再從死到生，從無意識到有意識，受創後的蔡培慧彷彿也得花時間重新長大。她變得任性又孩子氣，蔡孟訓說：「她老是要求要吃大餐，要吃熱炒就一定要去吃熱炒、要吃火鍋就一定要去吃火鍋，要出門就一定要出門，不去就會鬧，就要自己去，沒有辦法溝通。」

「我們怎麼可能讓她自己去，」蔡孟訓苦笑，當時為了滿足姐姐的口欲，著實花了不少錢。

更好笑的是，蔡培慧窩在家裡休養，竟迷上電視購物頻道，而且次次下單都是大手筆，蔡孟訓說：「一次買抹布一百條、除濕棒一百支，還買昂貴的家電用品。」

「買一百條抹布是要用到什麼時候啦，」連蔡培慧現在自己回想，都感到大惑不解，甚至坦言，那上百條抹布到現在都還沒用完。但她當時就是停不下來吃、停不下來買，說不出原因，最終只能歸諸於她「從心理上抗拒自己是病人」。

或許那些令人啞然失笑的行為，正體現了蔡培慧潛意識裡求生的意志：吃是為了活下去，無窮無盡的購物欲則象徵對未來的期待——那個尚未來到、足以用一百條抹布擦拭的未來。

俗話說，大難不死，必有後福。是真是假，難有定論，但更深層的意思可能是，倖存之人要對生死有更透徹的領悟。透過這次意外，蔡培慧是否當真對生命有更深一層的認識？她想了很久，才給出一個俗氣的答案：「生死有命，富貴在天。」

苦難，是天使聚集的地方

瀕死的現實是必須扛下許多包袱，重生也絕非一蹴而就。蔡培慧說，當她恢復元氣後，第一次到警局做筆錄，觀看車禍現場的監視畫面，她是痛哭到難以自己。車禍後多年，她仍活在恐懼當中，看到車子靠得太近，便會本能似的躲到親人身後。