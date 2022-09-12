《挺在疫浪的前線》：病患被隔離，家屬無法陪伴在側送終，真是人間至痛

作者：趙有誠｜採訪整理：葉知秋

無法告別的哀慟

見不到親人最後一面、無法送終，真是人間至痛。我們能做的，就是想盡各種方法，減少在世者的遺憾。——院長趙有誠

我會收拾悲傷情緒，好好接受醫護團隊照顧，快點好起來，因為還有更大的責任等著我。非常感謝您們大家的支持與幫助，感恩。——遭逢喪父之痛的病患吳先生

這一波疫情中，台北慈濟醫院總共有四十一個病患離世。由於病患被隔離，家屬無法陪伴在側送終，加上指揮中心規定遺體必須在二十四小時內火化，連告別式都無法舉辦，現實的殘酷，讓遭逢喪親之痛的家屬更加悲慟。

那段期間，很多人在與家人分別後，無論沒確診居家隔離中，或也確診被送到醫院治療，等待消息的心都一樣焦灼。當等到的是親人不治的噩耗，還見不到最後一面、無法送終，「真是人間至痛，令人哀傷。但規定擺在那裡，真的沒辦法讓親人當面告別。我們能做的，就是想盡各種方法，減少在世者的遺憾。」院長趙有誠說，哪怕只是為雙方傳一句話、送一段錄音，或許都能撫慰家屬和病人的心。

無法說再見

患有身心疾病的小惠，五月中旬因症狀有了變化入住精神科醫院，沒想到這家醫院發生院內感染，小惠因快篩陰性而被送回家，由家人照護。但兩天後，媽媽及照顧媽媽的看護確診，小惠也出現發燒、咳嗽等症狀，核酸檢測確定是陽性，三人分別收治於台北慈濟醫院三個不同專責病房。

小惠病情惡化很快，雖然醫療團隊竭力救治，仍然不敵病魔侵襲。醫療團隊詢問媽媽是否為小惠插管治療，八十多歲的媽媽忍痛決定放棄。小惠辭世時，醫療團隊通知院外家人，還在居家隔離的姊姊拜託醫療團隊：「可不可以幫我最後一個忙？幫妹妹拍張照，我想記得她最後漂漂亮亮、乾乾淨淨的樣子。」

護理人員細心整理小惠遺容，拿出手機拍照傳給姊姊，用這種方式，讓家屬見到小惠火化前最後一面。

事後姊姊傳訊息給感染科主任彭銘業，表達對醫護團隊深深的感謝：「彭醫師，一直沒有機會向您致謝，感謝您們在疫情如此嚴峻的情況下，冒著生命危險悉心照顧我的家人。妹妹在慈濟得到最好的醫療與照顧，今天她已經圓滿去金寶山的新家了，在天上做一個無病痛的快樂天使。」

姊姊附上小惠過去的照片，遺憾的說：「你們不認識活潑、可愛、愛喝波霸奶茶、喜歡音樂、愛帥哥歐巴的她，這是她去年八月在家聽音樂、享受波霸奶茶、無憂無慮的幸福模樣。」

姊姊最後寫道：「疫情短時間內應該還緩不下來，請好好注意保護自己，保持健康，醫護人員的偉大實在沒有任何文字可以表達，加油，有機會一定向您當面致謝。」

再也回不了家

八十五歲的朱爺爺雙耳重聽，眼睛黃斑部病變影響視力，但疼愛太太的他，在朱奶奶動完關節置換手術在家休養時，專程到龍山寺附近買太太愛吃的包子，但那時疫情已在萬華地區擴散開來，朱爺爺誤入疫區，不幸染疫。

朱爺爺被送到醫院後，家屬每天都打電話到護理站詢問病情，由於無法到醫院陪病，家屬錄音請護理師放給爺爺聽，為爺爺加油打氣。朱爺爺知道家人牽掛他，他更牽掛等他回家的老伴，一直努力撐著。

但是朱爺爺病情持續惡化，一天夜裡，朱爺爺血氧、血壓急速下降，緊急聯繫家屬後，家屬拜託護理師讓他們跟爺爺說說話，護理師立即著裝進入病室，讓家屬為病危的爺爺打氣，家屬也告訴爺爺，他們會好好照顧奶奶，請爺爺放心。

朱爺爺辭世時，護理人員陪在一旁，代替家屬陪爺爺走完人生最後也最困難的一段路。

六十歲有心臟病史的于先生確診，被送往台北慈濟醫院，他在急診室簽下放棄急救同意書，表明不接受任何急救醫療處置。住院第三天他心肌梗塞發作，及時用藥穩定下來，但隔天心臟又出狀況，電擊救他時，他告訴護理師，如果電擊一次沒有好轉，就不要急救了，之後他便陷入昏迷。于先生彌留之際，護理師聯絡家屬，告訴女兒，聽覺是人臨終時最後消失的感覺，詢問：「要不要再跟爸爸說說話？他聽得見的。」

護理師將話筒放在于先生耳邊，電話那頭女兒泣不成聲，哽咽說道：「爸爸，你好好走，放心就好，不用擔心我們，我們會好好照顧自己……。」

無法送爸爸最後一程

五月二十八日，專責病房9A一間病室，傳出撕心裂肺的哭聲，原來是病人吳先生收到另一家醫院通知，他爸爸往生了。吳先生的爸爸因上市場買菜染疫，再傳染給吳先生和弟弟，三人確診後被分送到不同醫院治療，沒想到就此天人永隔，連最後一面都見不到。

吳先生四歲時媽媽過世，爸爸一手拉拔三兄弟長大。七年多前爸爸肝病嚴重需要換肝，吳先生捐肝救父，那麼大的難關爸爸都挺過來了，沒想到一場突如其來的疫情就帶走了爸爸，吳先生難以接受，崩潰大哭說：「如果兒子問我爺爺去哪裡了，我完全答不出來啊！」

負責照護他的護理師陳怡靜和黃欣淇跟他說：「你已失去爸爸，更要照顧好自己，不能讓你的兒子也失去爸爸；我們拉著你的手一起努力，早日康復！」這話點醒了吳先生，由於他確診，太太和四歲大的兒子也在居家隔離中，他決定趕快好起來，「趕快回家抱抱老婆跟小孩。」陳怡靜和黃欣淇更在進入病室前，在隔離衣背後寫上自己的名字跟加油打氣的字語鼓勵他。

醫護人員的安慰及鼓勵，讓吳先生逐漸振作起來，他在LINE上寫道：「我真的很感謝您們，有您們大家的關心和照顧，我真的感動到流淚。我會收拾悲傷情緒，好好接受醫護團隊照顧，快點好起來，因為還有更大的責任等著我。非常感謝您們大家的支持與幫助，感恩。」

同住一室生死兩隔

不能在病榻旁送別父母是一種遺憾，親子同時入院又同住一室，父母卻病故在旁，更是子女難以承受之痛。