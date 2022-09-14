《八月砲火》：小毛奇收到皇宮的緊急召回令，二十世紀的歷史可能即將改變

文：芭芭拉．塔克曼（Barbara W. Tuchman）

八月一日：柏林

八月一日週六正午，德對俄最後通牒的期限已到，卻未收到俄方回覆。一小時內即有電報發給德國駐聖彼得堡大使，指示他在當天下午五時宣戰。德皇在五時下令全面動員，但前一天的「戰爭危險」（Kriegesgefahr）宣告早已露出搶先行動的蛛絲馬跡。下午五時三十分，首相貝特曼—霍爾韋格一邊盯著手上的文件，一邊由外相小雅戈（little Jagow）陪同，匆忙走下外交部階梯，叫了計程車趕往皇宮。不久，臉色陰沉的參謀總長小毛奇於驅車辦公的途中被攔了下來，當時他口袋裡放著德皇簽署的動員令。另一輛車的信差超過他，遞來發自皇宮的緊急召回令。他返回聽取德皇最後一刻的急切建議。小毛奇流下淚來，二十世紀的歷史可能即將改變。

如今那一刻來臨。儘管屬下再三保證，在俄國完成全面動員前有六週的餘裕，德皇仍擔心東普魯士的處境。他曾向奧地利官員坦承：「我痛惡斯拉夫人。我知道這是有罪的，我們不該憎惡別人。可是我忍不住。」他聽到了令人感到快慰的消息：聖彼得堡發生罷工及暴動，暴民打破窗戶，「革命分子與警方在街頭激烈打鬥」，宛如一九○五年的事件重演。

年事已高的德皇大使普塔勒斯（Pourtalès）駐俄已七年，他一再向德國政府保證俄國不會參戰，因為俄國害怕革命。德國武官艾格林（von Eggeling）同樣不斷重申俄國一九一六年才會準備好的信念。當俄國依然動員，艾格林居然在報告中說，俄國「並非要頑強進攻，而是如一八一二年在緩慢撤退。」這類錯誤判斷創下德國外交史的新紀錄。德皇因此大受鼓舞，遲至七月三十一日仍擬訂公文「指導」他的參謀們，並根據這些外交使節提供的證據，認為俄國朝廷和軍中瀰漫「病貓氛圍」而甚感愉快。

八月一日，民眾在柏林街頭踱來踱去，成千上萬人聚集於皇宮前，因焦慮而緊張沉重。大多數柏林工人宣稱對社會主義的信仰，不如他們對斯拉夫人的恐懼仇恨來得深切。前一晚德皇在陽台演講中宣布「戰爭危險」，他雖告訴人民德國是「被迫舉劍」，人民仍懷著局勢會緩和下來的微弱期望。最後通牒的時限已過，人群中一位記者感覺空氣中「謠言滿天飛。人們互相走告俄國要求延後時限。交易所驚慌不安。下午在焦慮難耐中度過」。

首相貝特曼—霍爾韋格發表聲明，最後一句是：「若鐵骰子滾動，願上帝協助我們。」到五時一名警員出現在皇宮大門，向群眾宣布動員，群眾服從地高唱國家讚美詩：「此刻我們齊聲感恩上帝。」柏林林登大道上汽車紛紛疾駛而過，軍官們站在車上，搖著領巾高喊：「動員！」人們立即由馬克斯（Marx）變成戰神馬爾斯（Mars），瘋狂喝釆，急於把情緒發洩在可疑的俄國間諜身上，並在隨後數日內打死或踹死若干可疑分子。

動員按鈕一旦按下，召集、裝備、運輸兩百萬人的整座大機器便開始自動運轉。後備軍人趕到指定兵站，領取制服、裝備、武器，組成連，連再組成營，又納入騎兵、砲兵、騎車兵、醫務隊、伙食車、鐵工車，甚至郵務車，依預定時刻表乘火車到邊界附近集結地，再組成師，師組成軍，軍又組成軍團，準備進發去作戰。德國陸軍共有四十軍，單單一個軍的軍官，就需要一百七十節車廂，步兵需要九百六十五節、騎兵兩千九百六十節、砲兵和補給車一千九百十五節，共六千又十節車廂，由一百四十列火車運送，相關補給也需要相同數量的車次。自動員令下達的那一刻起，一切都必須按照時程表的時間移動，其精確度細到列出特定時間內通過特定橋樑的火車輪軸數。

副參謀總長韋德西（Waldersee）將軍對德國偉大的體系深具信心，是以他在危機發生之初甚至未回到柏林，只寫信給雅戈：「我會待在這裡，準備躍起。我們參謀本部的人全都準備好了，但此時我們無事可做。」這是傳承自老毛奇（又稱「偉大」毛奇）的驕傲傳統。當年在一八七○年的動員日當天，有人發現他躺在沙發上閱讀《奧黛莉女士的祕密》（Lady Audley’s Secret）。

但韋德西那令人欽羡的鎮定，並未出現於皇宮。德國如今正面臨兩面作戰的現實，德皇近乎「病貓」的心態，宛如他想像中的俄國。他比典型普魯士人更都會化，更膽小，他其實從不想打一場全面戰爭。他只想要更多權力，更大的聲望，讓德國在世界上有更多權威，但他寧可以威嚇取勝，而非真的與他國交戰。他想要不戰而取得鬥士的獎賞，每當打仗的可能性降臨，如在阿爾赫西拉斯（Algeciras）和阿加迪爾的兩次摩洛哥危機，他就會選擇退縮。

當最終危機在鍋裡翻攪，德皇在電報上的旁注愈來愈激動：「啊哈！又是欺騙」「混帳！」「他說謊！」「格雷先生是紙老虎！」「廢話！」「那無賴瘋了，不然就是笨蛋！」當俄國動員時，他頻頻發出強烈不祥預感的攻擊言論，不是針對斯拉夫叛徒，而是壞心舅父難忘的身影：「世界將陷入最可怕戰爭中，最終目的在毀掉德國。英法俄陰謀欲消滅我國……那是赤裸裸的真相，是愛德華七世緩步但確切製造的情勢。……圍堵德國終成既定事實。我們中了圈套。……活著的我居然輸給了死人愛德華！」