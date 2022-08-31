三星砸大錢行銷，力拚Z系列折疊機銷量年增50％，民眾購買意願「兩極化」
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30日台灣三星電子行動通訊事業部執行副總經理表示，由於前一代Z Fold 3機種市場反映熱烈，今年備貨將更積極，目前三星Z系列整體將較前代至少成長20%，並往50%持續邁進。
台灣三星（Samsung）30日宣布，新款折疊機Galaxy Z Fold 4、Z Flip 4在台預購量相較前代帶成長2成，其中，Z Fold4的預購量甚至翻倍。對此喜訊，三星調整在台策略拉高出貨目標，年增率要拚50%，不過實際詢問民眾的購買意願，反應相當「兩極」。
三星：折疊機銷量拚年增50%
目前，三星官網顯示Z系列產品分為，即將上市的Galaxy Z Fold4（預購價新台幣5萬6888元）、Galaxy Z Flip4（預購價新台幣3萬0888元）、以及舊款Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Z Flip3 5G等。
台灣三星電子行動通訊事業部執行副總經理陳啓蒙表示，由於前一代Z Fold 3機種市場反映熱烈，今年備貨將更積極。他認為Z系列整體將較前代至少成長20%，並往50%持續邁進。
陳啓蒙強調，看好今（2022）年9月台灣手機排行，以旗艦機而言，Z Flip 4具價格親民優勢，目標是銷量排行前10名為；還有Z Fold 4亦寄予厚望，期望9月名列旗艦手機銷額排行前5名。
據國際電子商情（ESMC）分析師黃燁鋒指出，從折疊螢幕相關的市場成長率來看，資料顯示2020至2025年可折疊與可捲曲面板年複合成長率（CAGR）為87.5%，2025年的出貨量會達到7560萬片；營收CAGR會達到90%。市場是處在「瘋漲」狀態。
三星砸大錢行銷，民眾反應兩極
這一市場目前絕對的龍頭老大還是三星。研究調查公司DSCC指出，2021年12月三星折疊螢幕手機出貨量為147萬支，相較去年同期成長率高達3435%。其中三星Galaxy Z Flip 3佔67%占比，將近100萬支，折疊手機「價格」落於甜蜜點是爆發的關鍵因素。
事實上，三星在摺疊手機Z系列投入的宣傳成本相當高。科技達人壹哥指出，三星今年出動了國家級花火節規格，出動500架無人機把相關產品搬到日月潭上空相當壯觀。
此外，還能在各大綜藝節目、韓劇中看到Z系列的身影。陳啓蒙表示，去（2021）年台灣三星在7個月內投資了上億元的行銷預算，希望把整體消費者認知拉高，接觸更多年輕的用戶，特別是女性用戶。
實際詢問購買三星Galaxy Z的用戶。他表示，一直以來自己就是Android陣營，會選擇折疊手機主要是「拍照方便、收納輕巧」。他強調特別是自拍時，手機彎曲角度可以自由調整，很適合喜愛自拍者，還有內建系統偵測亦相當精準偵測人孔畫質也不錯，接著是手機折疊後大小如掌心般，外建小螢幕可以直接接電話、調整聲音大小等，非常方便。
不過，我們也同時詢問「無願意購買折疊手機」的民眾。他指出，不喜歡螢幕分成兩半導致凹痕，除了有礙視覺，在使用上也不夠便利，觸摸上更不討喜。他強調還是喜歡「一體成形」的手機，甚至直言不懂為什麼手機要「彎來彎去」。此外，折疊手機維修率高也是一大缺點，再加上其售價也沒特別便宜，相較於其他廠牌，他認為幾乎沒有任何吸引力。
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核稿編輯：翁世航
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
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中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
經營55年的經典品牌新東陽，特別挑選畜養期長達8個月的台灣上等原生種黑豬，肉質甘甜無腥且肉皮厚而緊實，肌纖維更細更多，肉質更顯鮮嫩彈性；再以高級純釀醬油及獨家配方調味，經過職人的特殊焙炒製程，做出酥鬆口感及香氣逼人的美味「黑豬肉鬆」。新東陽全產品經嚴格品管皆取得CAS產品認證，製程經ISO9001及HACCP雙重國際認證審核，保證產品不添加防腐劑、味精、人工糖精、人工色素，吃起來更安心。
為確保肉質新鮮、安全、衛生，新東陽將檢驗合格的黑豬肉於現代化密閉式低溫廠房中生產，並在獨特配方調理製程下，經快速凍結、切片、48小時醃漬、貼合、烘乾、截切，再經高溫烤焙而成。像是以獨特蜜汁配方製作出的「蜜汁黑豬肉乾」，甜而不膩、肉質鮮嫩、嚼勁十足；甚至運用西餐中的高檔食材松露製成「松露黑豬肉乾」，嚐完香氣逼人，將台灣最道地傳統的肉乾提升到另一個層次。
要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
新東陽在中秋節推出的「XO烏金黑豬肉乾」可說匠心獨具，以野生烏魚子特製而成的烏金XO醬，再搭配獨家秘製醬汁低溫醃漬而成，經高溫烘烤讓肉乾更持久入味，XO醬使豬肉乾更加鮮美，肉質更綿軟細膩且鬆軟易嚼。明明是在品嚐肉乾，卻能聞到撲鼻而來的烏金XO醬烤肉香氣，高檔食材透過創意完美展現，絕對能讓收禮者津津樂道，體會「一家烤肉萬家香」的道地台灣人情味。
三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
而且蜂蠟布相比保鮮膜的製作過程更加低碳減塑，新東陽的時尚蜂蠟布是與綠色工廠的精神結合，一年減少66m²的保鮮膜，為地球盡一份心力。此外，新東陽〈千江月禮盒〉更有簡約時尚的設計風格，特別適合企業顧客及公關贈禮，送禮高級又大方實用，便利收禮人享用及保鮮美食的綠色設計「蜂蠟布」，更是提升送禮者企業綠色環保的形象。
中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！