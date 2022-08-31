三星砸大錢行銷，力拚Z系列折疊機銷量年增50％，民眾購買意願「兩極化」

台灣三星（Samsung）30日宣布，新款折疊機Galaxy Z Fold 4、Z Flip 4在台預購量相較前代帶成長2成，其中，Z Fold4的預購量甚至翻倍。對此喜訊，三星調整在台策略拉高出貨目標，年增率要拚50%，不過實際詢問民眾的購買意願，反應相當「兩極」。

三星：折疊機銷量拚年增50%

目前，三星官網顯示Z系列產品分為，即將上市的Galaxy Z Fold4（預購價新台幣5萬6888元）、Galaxy Z Flip4（預購價新台幣3萬0888元）、以及舊款Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Z Flip3 5G等。

台灣三星電子行動通訊事業部執行副總經理陳啓蒙表示，由於前一代Z Fold 3機種市場反映熱烈，今年備貨將更積極。他認為Z系列整體將較前代至少成長20%，並往50%持續邁進。

陳啓蒙強調，看好今（2022）年9月台灣手機排行，以旗艦機而言，Z Flip 4具價格親民優勢，目標是銷量排行前10名為；還有Z Fold 4亦寄予厚望，期望9月名列旗艦手機銷額排行前5名。

據國際電子商情（ESMC）分析師黃燁鋒指出，從折疊螢幕相關的市場成長率來看，資料顯示2020至2025年可折疊與可捲曲面板年複合成長率（CAGR）為87.5%，2025年的出貨量會達到7560萬片；營收CAGR會達到90%。市場是處在「瘋漲」狀態。

Photo Credit: 中央社 三星摺疊機開放預購早鳥取貨，搶得頭香民眾徐小姐 （右）30日凌晨2時來排隊，台灣三星電子行動通訊 事業部執行副總經理陳啟蒙（左）表示，預購成績較 前代增逾2成。 （三星提供） 中央社記者江明晏攝 2022年8月30日

三星砸大錢行銷，民眾反應兩極

這一市場目前絕對的龍頭老大還是三星。研究調查公司DSCC指出，2021年12月三星折疊螢幕手機出貨量為147萬支，相較去年同期成長率高達3435%。其中三星Galaxy Z Flip 3佔67%占比，將近100萬支，折疊手機「價格」落於甜蜜點是爆發的關鍵因素。

事實上，三星在摺疊手機Z系列投入的宣傳成本相當高。科技達人壹哥指出，三星今年出動了國家級花火節規格，出動500架無人機把相關產品搬到日月潭上空相當壯觀。

此外，還能在各大綜藝節目、韓劇中看到Z系列的身影。陳啓蒙表示，去（2021）年台灣三星在7個月內投資了上億元的行銷預算，希望把整體消費者認知拉高，接觸更多年輕的用戶，特別是女性用戶。

實際詢問購買三星Galaxy Z的用戶。他表示，一直以來自己就是Android陣營，會選擇折疊手機主要是「拍照方便、收納輕巧」。他強調特別是自拍時，手機彎曲角度可以自由調整，很適合喜愛自拍者，還有內建系統偵測亦相當精準偵測人孔畫質也不錯，接著是手機折疊後大小如掌心般，外建小螢幕可以直接接電話、調整聲音大小等，非常方便。

不過，我們也同時詢問「無願意購買折疊手機」的民眾。他指出，不喜歡螢幕分成兩半導致凹痕，除了有礙視覺，在使用上也不夠便利，觸摸上更不討喜。他強調還是喜歡「一體成形」的手機，甚至直言不懂為什麼手機要「彎來彎去」。此外，折疊手機維修率高也是一大缺點，再加上其售價也沒特別便宜，相較於其他廠牌，他認為幾乎沒有任何吸引力。

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核稿編輯：翁世航