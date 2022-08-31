菲律賓南部城鎮警察局長遭伏擊身亡，疑與穆斯林反抗組織有關

菲律賓南部瑪京達瑙省（Maguindanao）城鎮安帕圖安（Ampatuan）30日發生一起警察局長及一名警員遭伏擊身亡的事件。據報導，警方正對一個特定組織展開搜捕，疑似與穆斯林反抗份子有關。

《拉普勒》報導，30日上午，安帕圖安鎮警察局長薩姆森（Reynaldo Samson）和駕駛警車的警員恩達布（Salipudin Endab）在前往Kapinpilan村莊的途中遭到殺害。另外有3名警察受傷。

Cops ambushed in Ampatuan, Maguindano



The Philippine National Police reported two cops have died, including the local town police chief of Ampatuan, Maguindanao, after they were ambushed on Tuesday. pic.twitter.com/vw7PInw6M5 — ONE News PH (@onenewsph) August 30, 2022

當地警方表示，當時，薩姆森和其下屬前往Kapinpilan村，要逮捕一位涉嫌搶劫的男子坎巴爾（Kamir Kambal）。由於未能尋獲坎巴爾，薩姆森便和其團隊返回警局，但在歸途中遭到伏擊。

另外，在此起事件發生數小時後，菲律賓國家警察（PNP）人事和記錄管理主任羅德里格斯（Robert Rodriguez）宣布解除瑪京達瑙省警察局長帕納潘（Christopher Panapan）的職務。

馬京達瑙省警方發言人阿貝勒拉（Reggie Abillera）表示，警方正對一位名為阿卜杜勒卡里姆（Guipar Abdulkarim）的男子所領導的組織展開搜捕，該組織被認為策劃此次伏擊。不過，警方並沒有說明伏擊的動機為何，也不清楚阿卜杜勒卡里姆和坎巴爾是否有聯繫，或者此起事件逮捕逃犯是否有任何關係。

《馬尼拉時報》報導，沒有個人或團體聲稱對要此次伏擊負責，不過，瑪京達瑙省是各種反抗組織和摩洛伊斯蘭解放陣（Moro Islamic Liberation Front）的據點，摩洛伊斯蘭解放陣則在2004年與政府簽署和平協定。

《美聯社》也指出，此起事件的嫌疑人被認為是穆斯林反抗組織「邦薩摩洛伊斯蘭自由戰士（Bangsamoro Islamic Freedom Fighters）」的成員。該組織活躍在以穆斯林為主的瑪京達瑙省安帕圖安，多年來一直在此發動分離主義起義。

安帕圖安是2009年震驚世人的瑪京達瑙大屠殺的發生地。《美聯社》進一步指出，安帕圖安2009年發生的大屠殺事件共造成58人喪生，其中包括32名媒體工作者。當時，被害者乘坐的車隊遭遇到當地一個強大政治氏族所策劃的襲擊攻擊。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒