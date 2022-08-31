2022/08/31,
印太

菲律賓南部城鎮警察局長遭伏擊身亡，疑與穆斯林反抗組織有關

菲律賓南部城鎮警察局長遭伏擊身亡，疑與穆斯林反抗組織有關
2015 年，菲律賓南部瑪京達瑙省發生穆斯林游擊隊意外衝突，造成44名警員喪生。圖為菲律賓國家警察特別行動部隊爲其同袍舉辦莊嚴儀式。Photo Credit: AP/達志影像

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菲律賓南部瑪京達瑙省（Maguindanao）城鎮安帕圖安（Ampatuan）30日發生一起警察局長及一名警員遭伏擊身亡的事件。據報導，警方正對一個特定組織展開搜捕，疑似與穆斯林反抗份子有關。

菲律賓南部瑪京達瑙省（Maguindanao）城鎮安帕圖安（Ampatuan）30日發生一起警察局長及一名警員遭伏擊身亡的事件。據報導，警方正對一個特定組織展開搜捕，疑似與穆斯林反抗份子有關。

拉普勒》報導，30日上午，安帕圖安鎮警察局長薩姆森（Reynaldo Samson）和駕駛警車的警員恩達布（Salipudin Endab）在前往Kapinpilan村莊的途中遭到殺害。另外有3名警察受傷。

當地警方表示，當時，薩姆森和其下屬前往Kapinpilan村，要逮捕一位涉嫌搶劫的男子坎巴爾（Kamir Kambal）。由於未能尋獲坎巴爾，薩姆森便和其團隊返回警局，但在歸途中遭到伏擊。

另外，在此起事件發生數小時後，菲律賓國家警察（PNP）人事和記錄管理主任羅德里格斯（Robert Rodriguez）宣布解除瑪京達瑙省警察局長帕納潘（Christopher Panapan）的職務。

馬京達瑙省警方發言人阿貝勒拉（Reggie Abillera）表示，警方正對一位名為阿卜杜勒卡里姆（Guipar Abdulkarim）的男子所領導的組織展開搜捕，該組織被認為策劃此次伏擊。不過，警方並沒有說明伏擊的動機為何，也不清楚阿卜杜勒卡里姆和坎巴爾是否有聯繫，或者此起事件逮捕逃犯是否有任何關係。

馬尼拉時報》報導，沒有個人或團體聲稱對要此次伏擊負責，不過，瑪京達瑙省是各種反抗組織和摩洛伊斯蘭解放陣（Moro Islamic Liberation Front）的據點，摩洛伊斯蘭解放陣則在2004年與政府簽署和平協定。

美聯社》也指出，此起事件的嫌疑人被認為是穆斯林反抗組織「邦薩摩洛伊斯蘭自由戰士（Bangsamoro Islamic Freedom Fighters）」的成員。該組織活躍在以穆斯林為主的瑪京達瑙省安帕圖安，多年來一直在此發動分離主義起義。

安帕圖安是2009年震驚世人的瑪京達瑙大屠殺的發生地。《美聯社》進一步指出，安帕圖安2009年發生的大屠殺事件共造成58人喪生，其中包括32名媒體工作者。當時，被害者乘坐的車隊遭遇到當地一個強大政治氏族所策劃的襲擊攻擊。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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2022/05/04,
科技

從理論走向實踐：元宇宙熱門應用出列，AWS雲端專家開放洽詢

從理論走向實踐：元宇宙熱門應用出列，AWS雲端專家開放洽詢
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