劉軒、詹斯敦《超男進化論》：立志成為超越自己的男人，從經營「身體形象」開始
我們想讓你知道的是
擁有良好的體態與健康，是我們的最佳內裝，它替我們配備更多自信與動力，迎向各種挑戰；穿上彰顯自我態度，對應場合的衣服，就是我們的絕佳外裝。一個精於打理自己外在的人，更能懂得依照場合穿出最自信的樣子，他的自信會感染身邊所有人。
文：劉軒、詹斯敦
超男的身體形象進化論
就我們觀察，相較女性，台灣男性普遍較不注重打扮，而且就算男人到了中年，身材走樣，也比較不在意。我們輔導過的男性學員，多數人覺得穿搭很花時間，也很花錢。更甚者，會認為男人為何需要打扮，手上的勞力士綠水鬼、車庫的賓利跑車就足以代表一切。
但男人真的不用注意健康與身形嗎？男人不需要打理外表嗎？真的很花錢、花時間嗎？
面對真實，可別太遲
男人如果沒有保持良好的運動、飲食習慣，過了四十歲，體檢表很少沒有紅字的。但我們往往心存僥倖：「應該還不嚴重吧？以後再運動、改善飲食，就能調回來吧？」我們明白，因為我們曾經也是這樣，我們所教練的男性學員，也全是這樣。
在劉軒辦的工作坊中，他只要一上台，放眼看去，就可以看出哪些學員可以獲得最多收獲、保持最佳狀態。「他們的體態和眼神已經表露一切。有幾位明顯看來缺乏運動的，會在學習中更容易走神、尤其午餐後會打瞌睡，即便自己很努力想要維持清醒。我在工作坊之後，都會給學員們一個運動挑戰帶回家實踐，並且強烈建議他們：一定要建立起運動習慣，哪怕每天只是十分鐘，都會帶來很大的幫助。」
詹斯敦認識一位四十歲左右的財務分析專家，他靠著投資快速致富，已經財務自由，成為許多人羨慕的對象。某次聚會，他認識了詹斯敦，深深被詹斯敦散發出來的氣息還有正能量吸引。他非常好奇：「你怎麼有辦法把自己維持在這麼好的狀態？我總是覺得很累，對什麼事都提不起勁。」
當他了解詹斯敦的改變，那位男性立刻詢問：「那我可以請你當我的人生教練嗎？」
第一堂課，詹斯敦請他回答對於身體形象的檢核表，並給他回家作業：「你先去做身體健康檢查。」該學員聽到健康檢查，面露難色。正如詹斯敦所預料的。
我們常看到很多長輩不願意做健康檢查，其實是不敢，也不想接受自己的身體狀況；年輕人更不用說，仗著年輕，認為健康檢查是一個浪費錢的事，但往往很多潛在疾病都是因為年輕時疏忽而導致。
該名學員在詹斯敦的要求下，最後還是乖乖地預約了健康檢查。下一次上課，還不待詹斯敦詢問，他先哭了出來：「醫生說我有骨質疏鬆症......。」
骨質疏鬆症一旦發生，再也無法恢復，只能想辦法減緩惡化。對一個四十歲的男人來說，這是多麼晴天霹靂的事。
身體，你的責任、你的基底
詹斯敦邀請他寫下對「身體形象」的目標與期望。他有點茫然地看著詹斯敦，因為他從沒想過這個問題。
「只要是跟你的身體有關，你想寫什麼都行。不急，你慢慢想。」詹斯敦將紙筆遞給他。他拿起原子筆，看了那張需要請他訂定目標的問卷，緩緩動筆寫下一字一句。
這時，淚水再也止不住，滴滴答答地滴落在那張紙上。
「我想要活久一點，幫助我的孩子面對未來多變的世界，我要幫他們準備好，迎接各種挑戰。這是我身為父親的責任。」紙上逐漸出現這樣一行字。
當然不是每個人的人生都這麼戲劇性，有可能你的健檢報告只是膽固醇跟體脂肪略高、體重稍微過重一點。但這關係到你想要怎樣的身體？你希望你的身體帶領你走多遠？
我們總會告訴學員，你要承擔起身體健康的責任，但你要先有自覺、為自己定立目標，以及承擔自我健康的責任。
你知道嗎？那個被診斷出骨質疏鬆症的男性學員，他真的開始付出行動，他找營養師幫忙調整飲食，也找了健身教練鍛鍊肌肉，以支撐他的骨骼。
他對詹斯敦說：「以前我只知道拚事業，現在開始，我要拚健康，把健康賺回來。」
身體，你的思考、你的天地
許多成功企業家都有固定的運動習慣，就如劉軒的車友之中，多有上市櫃公司的大老闆、高階經理人。但他們還是願意週末起個大早，不畏風雨一起騎單車。再如詹斯敦，帶著一對兒女去打網球，獲得了健康，同時也加溫親子關係。
運動為的或許是身體健康，但除了健康，運動的過程中，激發的成就感、靈感，甚至磨練出的毅力、抗壓性，又何嘗不是個人事業、美滿生活的推手？這也是為什麼，台大EMBA的畢業儀式中，全體學生必須一起去跑戈壁馬拉松，透過團隊合作，以及馬拉松如此考驗意志力的運動，激發學生的極限與強化心理素質。
無論是學術研究或觀察經驗都會發現，運動帶來極多好處：
- 重複、規律的運動，如跑步、騎自行車，磨練出耐性、高強度意志力，
- 有助於專心一志地做好生活上、事業上每一件事情。
- 考驗技巧或競技性的運動，如登山、攀岩、武術格鬥，訓練抗壓性以及緊急應變能力，有助於生活、事業面對緊急狀況的應變處理能力。
- 團體性運動，如球類運動、團體三鐵，培養團隊合作能力，有助於參與者之間發展深刻的關係。
擁有健康的身體，當身體動起來，活絡了筋骨血液，思想也會變得更正面、開放，同時產生創意想法。反之，當一個人長期處在高壓生活下，壓力促使皮質醇分泌，會影響一連串的身體反應，例如血糖升高，但同時抑制消化系統運作，使胰島素功能失常，長期下來則會引發各種慢性病。人在這種狀態下，也會對思考、創意、判斷力、情緒控制等產生負面影響。
戰袍，你的姿態、你的宣告
男人要衣裝，不（只）是為了異性的稱讚；真正追求的是由內而外、由外而內的實質效益。
英文有一個單字叫wardrobe， 意思多指衣櫥或一個人的所有衣服。但wardrobe的前面有個war（戰爭），拆開來看，war drobe令人聯想到「戰袍」。
身為超男，衣櫃裡一定要有戰袍。何謂戰袍？對的場合穿對的衣服，就是戰袍。
穿上戰袍，是對世界宣告態度。如穿上專業的運動服飾，到球場與朋友來場球藝切磋，能展現出你看待這場賽事多麼認真。在商務場合，穿上嚴整的裝束，能向客戶展現你嚴肅看待與他們的合作事務。
在形象心理學的研究中證實，穿著西裝的人和穿著T-shirt的人都闖紅燈，更多的人會跟隨穿西裝的那個人一起違規。同理，如果醫師穿著醫師袍、掛著聽診器，他的診斷會更具說服力。
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。