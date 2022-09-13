劉軒、詹斯敦《超男進化論》：立志成為超越自己的男人，從經營「身體形象」開始

文：劉軒、詹斯敦

超男的身體形象進化論

就我們觀察，相較女性，台灣男性普遍較不注重打扮，而且就算男人到了中年，身材走樣，也比較不在意。我們輔導過的男性學員，多數人覺得穿搭很花時間，也很花錢。更甚者，會認為男人為何需要打扮，手上的勞力士綠水鬼、車庫的賓利跑車就足以代表一切。

但男人真的不用注意健康與身形嗎？男人不需要打理外表嗎？真的很花錢、花時間嗎？

面對真實，可別太遲

男人如果沒有保持良好的運動、飲食習慣，過了四十歲，體檢表很少沒有紅字的。但我們往往心存僥倖：「應該還不嚴重吧？以後再運動、改善飲食，就能調回來吧？」我們明白，因為我們曾經也是這樣，我們所教練的男性學員，也全是這樣。

在劉軒辦的工作坊中，他只要一上台，放眼看去，就可以看出哪些學員可以獲得最多收獲、保持最佳狀態。「他們的體態和眼神已經表露一切。有幾位明顯看來缺乏運動的，會在學習中更容易走神、尤其午餐後會打瞌睡，即便自己很努力想要維持清醒。我在工作坊之後，都會給學員們一個運動挑戰帶回家實踐，並且強烈建議他們：一定要建立起運動習慣，哪怕每天只是十分鐘，都會帶來很大的幫助。」

詹斯敦認識一位四十歲左右的財務分析專家，他靠著投資快速致富，已經財務自由，成為許多人羨慕的對象。某次聚會，他認識了詹斯敦，深深被詹斯敦散發出來的氣息還有正能量吸引。他非常好奇：「你怎麼有辦法把自己維持在這麼好的狀態？我總是覺得很累，對什麼事都提不起勁。」

當他了解詹斯敦的改變，那位男性立刻詢問：「那我可以請你當我的人生教練嗎？」

第一堂課，詹斯敦請他回答對於身體形象的檢核表，並給他回家作業：「你先去做身體健康檢查。」該學員聽到健康檢查，面露難色。正如詹斯敦所預料的。

我們常看到很多長輩不願意做健康檢查，其實是不敢，也不想接受自己的身體狀況；年輕人更不用說，仗著年輕，認為健康檢查是一個浪費錢的事，但往往很多潛在疾病都是因為年輕時疏忽而導致。

該名學員在詹斯敦的要求下，最後還是乖乖地預約了健康檢查。下一次上課，還不待詹斯敦詢問，他先哭了出來：「醫生說我有骨質疏鬆症......。」

骨質疏鬆症一旦發生，再也無法恢復，只能想辦法減緩惡化。對一個四十歲的男人來說，這是多麼晴天霹靂的事。

身體，你的責任、你的基底

詹斯敦邀請他寫下對「身體形象」的目標與期望。他有點茫然地看著詹斯敦，因為他從沒想過這個問題。

「只要是跟你的身體有關，你想寫什麼都行。不急，你慢慢想。」詹斯敦將紙筆遞給他。他拿起原子筆，看了那張需要請他訂定目標的問卷，緩緩動筆寫下一字一句。

這時，淚水再也止不住，滴滴答答地滴落在那張紙上。

「我想要活久一點，幫助我的孩子面對未來多變的世界，我要幫他們準備好，迎接各種挑戰。這是我身為父親的責任。」紙上逐漸出現這樣一行字。

當然不是每個人的人生都這麼戲劇性，有可能你的健檢報告只是膽固醇跟體脂肪略高、體重稍微過重一點。但這關係到你想要怎樣的身體？你希望你的身體帶領你走多遠？

我們總會告訴學員，你要承擔起身體健康的責任，但你要先有自覺、為自己定立目標，以及承擔自我健康的責任。

你知道嗎？那個被診斷出骨質疏鬆症的男性學員，他真的開始付出行動，他找營養師幫忙調整飲食，也找了健身教練鍛鍊肌肉，以支撐他的骨骼。

他對詹斯敦說：「以前我只知道拚事業，現在開始，我要拚健康，把健康賺回來。」

身體，你的思考、你的天地

許多成功企業家都有固定的運動習慣，就如劉軒的車友之中，多有上市櫃公司的大老闆、高階經理人。但他們還是願意週末起個大早，不畏風雨一起騎單車。再如詹斯敦，帶著一對兒女去打網球，獲得了健康，同時也加溫親子關係。

運動為的或許是身體健康，但除了健康，運動的過程中，激發的成就感、靈感，甚至磨練出的毅力、抗壓性，又何嘗不是個人事業、美滿生活的推手？這也是為什麼，台大EMBA的畢業儀式中，全體學生必須一起去跑戈壁馬拉松，透過團隊合作，以及馬拉松如此考驗意志力的運動，激發學生的極限與強化心理素質。

無論是學術研究或觀察經驗都會發現，運動帶來極多好處：

重複、規律的運動，如跑步、騎自行車，磨練出耐性、高強度意志力，

有助於專心一志地做好生活上、事業上每一件事情。

考驗技巧或競技性的運動，如登山、攀岩、武術格鬥，訓練抗壓性以及緊急應變能力，有助於生活、事業面對緊急狀況的應變處理能力。

團體性運動，如球類運動、團體三鐵，培養團隊合作能力，有助於參與者之間發展深刻的關係。

擁有健康的身體，當身體動起來，活絡了筋骨血液，思想也會變得更正面、開放，同時產生創意想法。反之，當一個人長期處在高壓生活下，壓力促使皮質醇分泌，會影響一連串的身體反應，例如血糖升高，但同時抑制消化系統運作，使胰島素功能失常，長期下來則會引發各種慢性病。人在這種狀態下，也會對思考、創意、判斷力、情緒控制等產生負面影響。

戰袍，你的姿態、你的宣告

男人要衣裝，不（只）是為了異性的稱讚；真正追求的是由內而外、由外而內的實質效益。

英文有一個單字叫wardrobe， 意思多指衣櫥或一個人的所有衣服。但wardrobe的前面有個war（戰爭），拆開來看，war drobe令人聯想到「戰袍」。

身為超男，衣櫃裡一定要有戰袍。何謂戰袍？對的場合穿對的衣服，就是戰袍。

穿上戰袍，是對世界宣告態度。如穿上專業的運動服飾，到球場與朋友來場球藝切磋，能展現出你看待這場賽事多麼認真。在商務場合，穿上嚴整的裝束，能向客戶展現你嚴肅看待與他們的合作事務。

在形象心理學的研究中證實，穿著西裝的人和穿著T-shirt的人都闖紅燈，更多的人會跟隨穿西裝的那個人一起違規。同理，如果醫師穿著醫師袍、掛著聽診器，他的診斷會更具說服力。