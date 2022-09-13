蔣萬安《台北．萬安》：其實在高中之前，我從來沒聽家人提過任何蔣家的事
我們想讓你知道的是
為人父之後，我更能體會到父親當初的堅持，就是希望自己的兒孫被問到家世時可以大方坦蕩，不要像他的前半生一樣遮掩畏縮，在各種場合面對這種名不正、言不順的尷尬處境。
文：蔣萬安（口述）、方沛晶、朱致宜（整理採訪）
關於姓「蔣」這件事
從決定參選的那一天開始，我就很清楚，姓氏這件事會是外界好奇，而我也不可能避掉的話題。
身為蔣家後代，一開始的確會有人替我貼上「權貴子弟」的標籤，但是只要有一點年紀的選民都知道，我原本姓章，父親和叔叔（章孝慈）自幼失恃，跟著他們的外婆與舅舅生活，家裡經濟條件並不好，兄弟倆從小就要協助外婆和舅舅做包子、饅頭，也要在市場裡幫忙擺攤賣鋼筆、襪子，完全得靠自己努力營生。
作為「章萬安」二十七年，對我來說，父親的老家在新竹，每年清明我們全家都會回到新竹祭祖，所以我對新竹廟口小吃並不陌生；母親（黃美倫）在雲林虎尾長大，每年除夕我們全家都會南下回到外公、外婆家的三合院，和一大票親威朋友圍爐吃年夜飯，至今我對外公拿手的醃臘肉，那股鹹香滋味依然印象深刻。
在我們家，教養方式是典型的嚴母慈父，工作繁忙的父親大多扮演和藹的白臉，而肩負起親子教養重責大任則是我的母親。除了課業成績以外，母親特別注重三個小孩「禮貌」這件事。看到叔伯阿姨來訪，叫人、問好、倒茶是基本要求，在母親的標準中，小孩子的考試成績不好可能只是被唸，但要是對人沒有禮貌鐵定挨罵。
記得一次小學家長會，一個好朋友的媽媽進到教室，我很自然的從座位上站起來說：「陳媽媽好。」沒想到這件事竟然獲得老師的公開表揚，我才知道母親自小對我們的嚴格要求，是一件值得學習的做法。家風所及，我現在也特別注重得立待人處事的禮貌和態度，在團體中，我如果注意到有人落單，也會設法緩解對方的不自在。
家，是一個人社會化的第一站，從小到大父母告訴我們三個孩子的觀念就是，禮貌是一種體察別人感受的能力，我們可以透過調整自己的言行舉止，讓對方感到愉快、被尊重。即便後來我去美國唸書或工作，美國人的行事風格比較隨性，但注重人與人之間應對進退的禮貌，他們也是很能認同的。
這幾年在立院質詢時，面對少數官員爆粗口、反質詢的行為，有些人會認為我的態度「太禮貌」了，所以無法壓制對方，但我還是堅持，遇到惡意挑釁，可以據理力爭，可以態度強硬，但不應該跟著說出無禮的話、做出無理的事。別人不尊重我，並不代表我也要喪失對人的基本尊重；別人做錯了，並不代表我也要跟著一起錯。禮貌，是對別人的尊重，更是自己的格調。
第一次聽到蔣家
至於姓氏這件事，其實在高中之前，我從來沒聽家人提過任何蔣家的事，反而是有時會聽到他人耳語，似乎我與蔣家有著某種關聯。
比如我十歲時，經國先生逝世那一天，下課鈴響，我照例拿著球和同學往操場上衝，自然科老師在走廊上把我攔住，神情嚴肅地說，「你爺爺都過世了，怎麼還跑出去玩？」
當時年紀還小，不知道自己和蔣家有什麼關係，自然不知道老師這番話的意義。只覺得「不能出去喔，好吧，那就算了」。然後我就乖乖的回到座位上。後來，也有同學跑來告訴我，他媽媽說我是蔣經國先生的孫子……不可諱言，聽到同學、老師都在說，但我又沒有辦法證實這件事，心裡的感覺其實很奇怪。
國一時我參加班際辯論比賽，到市立圖書館找相關資料，無意間看到《蔣經國與章亞若》這本書，我腦海中突然跳出了小學三年級時，自然老師不讓我出去玩的那件事；於是我想，「既然大家都在講，不如我來看看書裡怎麼寫……」我帶著好奇的心情翻開書本，裡面竟然真的出現了父親和叔叔的名字！ 對於年僅十幾歲的孩子來說，這絕對是海量衝擊，當下，我非常震驚：「原來這件事情是真的？」
闔上書本時，我感覺到自己的心跳得好快，有很多很多問題在腦海裡迴繞。父親有跟祖父見面過嗎？ 祖父是個什麼樣的人？ 這麼多年保守這個祕密是多難受的事啊！待會兒回到家，我應該據實以告自己看了這本書嗎？
我從書包裡拿出水壺，喝了幾口水，試著讓自己冷靜下來，告訴自己：「如果書上寫的都是真的，爸爸應該會找一個適當的時間點告訴我們吧……」我不想讓父母為難，硬是把心中的萬千問號壓了下來，回家後我一個字都沒問，如常生活。
一直到了我上高中以後，有一天父親把我和姊姊叫進書房，正式把關於他身世的前因後果通盤告訴我們，可能因為心裡有了底，當下我沒有太震驚，反而感到打從心裡升起的舒坦。
這股舒坦大概是因為，自此之後，我們面對父親的身世不需要再遮遮掩掩，家裡對這件事的態度也很自然，比如說經國先生逝世紀念日，我們全家人會固定到大溪頭寮去鞠躬。後來隨著時代越來越開放，也有越來越多的相關資訊被媒體報導出來，這件事也不再是什麼「不能談的公開祕密」了。
二○○五年我們三個小孩跟著父親，從「章」改姓「蔣」。
當時已逾六旬之年的父親，為了找到可以證明身世的事證，在美中台三地之間來回奔波，費盡千辛萬苦。然而，即使當時經國先生已經過世多年，父親尋根歸宗這件事還是被外界抹上了政治意圖。但是我們全家人都很清楚，改姓歸宗並非為了蔣家的光環或是影響力，而是父親想要證明自己與後代子孫的身分。
父親和叔叔跟我一樣，是在高中時才正式得知自己的身世，但是他們直到一九八八年一月，經國先生逝世的第二天，兄弟倆才在太平間裡見到親生父親，叫了生平第一聲「爸」，當時他們都已經四十六歲了。這四十六年間，他經歷過「別人都在講、但自己卻無從求證」的異樣眼光和背後議論，不知多我百倍千倍。
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。