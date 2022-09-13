蔣萬安《台北．萬安》：其實在高中之前，我從來沒聽家人提過任何蔣家的事

文：蔣萬安（口述）、方沛晶、朱致宜（整理採訪）

關於姓「蔣」這件事

從決定參選的那一天開始，我就很清楚，姓氏這件事會是外界好奇，而我也不可能避掉的話題。

身為蔣家後代，一開始的確會有人替我貼上「權貴子弟」的標籤，但是只要有一點年紀的選民都知道，我原本姓章，父親和叔叔（章孝慈）自幼失恃，跟著他們的外婆與舅舅生活，家裡經濟條件並不好，兄弟倆從小就要協助外婆和舅舅做包子、饅頭，也要在市場裡幫忙擺攤賣鋼筆、襪子，完全得靠自己努力營生。

作為「章萬安」二十七年，對我來說，父親的老家在新竹，每年清明我們全家都會回到新竹祭祖，所以我對新竹廟口小吃並不陌生；母親（黃美倫）在雲林虎尾長大，每年除夕我們全家都會南下回到外公、外婆家的三合院，和一大票親威朋友圍爐吃年夜飯，至今我對外公拿手的醃臘肉，那股鹹香滋味依然印象深刻。

在我們家，教養方式是典型的嚴母慈父，工作繁忙的父親大多扮演和藹的白臉，而肩負起親子教養重責大任則是我的母親。除了課業成績以外，母親特別注重三個小孩「禮貌」這件事。看到叔伯阿姨來訪，叫人、問好、倒茶是基本要求，在母親的標準中，小孩子的考試成績不好可能只是被唸，但要是對人沒有禮貌鐵定挨罵。

記得一次小學家長會，一個好朋友的媽媽進到教室，我很自然的從座位上站起來說：「陳媽媽好。」沒想到這件事竟然獲得老師的公開表揚，我才知道母親自小對我們的嚴格要求，是一件值得學習的做法。家風所及，我現在也特別注重得立待人處事的禮貌和態度，在團體中，我如果注意到有人落單，也會設法緩解對方的不自在。

家，是一個人社會化的第一站，從小到大父母告訴我們三個孩子的觀念就是，禮貌是一種體察別人感受的能力，我們可以透過調整自己的言行舉止，讓對方感到愉快、被尊重。即便後來我去美國唸書或工作，美國人的行事風格比較隨性，但注重人與人之間應對進退的禮貌，他們也是很能認同的。

這幾年在立院質詢時，面對少數官員爆粗口、反質詢的行為，有些人會認為我的態度「太禮貌」了，所以無法壓制對方，但我還是堅持，遇到惡意挑釁，可以據理力爭，可以態度強硬，但不應該跟著說出無禮的話、做出無理的事。別人不尊重我，並不代表我也要喪失對人的基本尊重；別人做錯了，並不代表我也要跟著一起錯。禮貌，是對別人的尊重，更是自己的格調。

第一次聽到蔣家

至於姓氏這件事，其實在高中之前，我從來沒聽家人提過任何蔣家的事，反而是有時會聽到他人耳語，似乎我與蔣家有著某種關聯。

比如我十歲時，經國先生逝世那一天，下課鈴響，我照例拿著球和同學往操場上衝，自然科老師在走廊上把我攔住，神情嚴肅地說，「你爺爺都過世了，怎麼還跑出去玩？」

當時年紀還小，不知道自己和蔣家有什麼關係，自然不知道老師這番話的意義。只覺得「不能出去喔，好吧，那就算了」。然後我就乖乖的回到座位上。後來，也有同學跑來告訴我，他媽媽說我是蔣經國先生的孫子……不可諱言，聽到同學、老師都在說，但我又沒有辦法證實這件事，心裡的感覺其實很奇怪。

國一時我參加班際辯論比賽，到市立圖書館找相關資料，無意間看到《蔣經國與章亞若》這本書，我腦海中突然跳出了小學三年級時，自然老師不讓我出去玩的那件事；於是我想，「既然大家都在講，不如我來看看書裡怎麼寫……」我帶著好奇的心情翻開書本，裡面竟然真的出現了父親和叔叔的名字！ 對於年僅十幾歲的孩子來說，這絕對是海量衝擊，當下，我非常震驚：「原來這件事情是真的？」

闔上書本時，我感覺到自己的心跳得好快，有很多很多問題在腦海裡迴繞。父親有跟祖父見面過嗎？ 祖父是個什麼樣的人？ 這麼多年保守這個祕密是多難受的事啊！待會兒回到家，我應該據實以告自己看了這本書嗎？

我從書包裡拿出水壺，喝了幾口水，試著讓自己冷靜下來，告訴自己：「如果書上寫的都是真的，爸爸應該會找一個適當的時間點告訴我們吧……」我不想讓父母為難，硬是把心中的萬千問號壓了下來，回家後我一個字都沒問，如常生活。

一直到了我上高中以後，有一天父親把我和姊姊叫進書房，正式把關於他身世的前因後果通盤告訴我們，可能因為心裡有了底，當下我沒有太震驚，反而感到打從心裡升起的舒坦。

這股舒坦大概是因為，自此之後，我們面對父親的身世不需要再遮遮掩掩，家裡對這件事的態度也很自然，比如說經國先生逝世紀念日，我們全家人會固定到大溪頭寮去鞠躬。後來隨著時代越來越開放，也有越來越多的相關資訊被媒體報導出來，這件事也不再是什麼「不能談的公開祕密」了。

二○○五年我們三個小孩跟著父親，從「章」改姓「蔣」。

當時已逾六旬之年的父親，為了找到可以證明身世的事證，在美中台三地之間來回奔波，費盡千辛萬苦。然而，即使當時經國先生已經過世多年，父親尋根歸宗這件事還是被外界抹上了政治意圖。但是我們全家人都很清楚，改姓歸宗並非為了蔣家的光環或是影響力，而是父親想要證明自己與後代子孫的身分。

父親和叔叔跟我一樣，是在高中時才正式得知自己的身世，但是他們直到一九八八年一月，經國先生逝世的第二天，兄弟倆才在太平間裡見到親生父親，叫了生平第一聲「爸」，當時他們都已經四十六歲了。這四十六年間，他經歷過「別人都在講、但自己卻無從求證」的異樣眼光和背後議論，不知多我百倍千倍。