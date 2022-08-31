多變、高妙——林家謙的音樂特色
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我嘗試拋磚引玉，僅舉數首歌作例，以極簡淺的筆法，從四個層面談林家謙音樂的特色：旋律、調性與和弦、拍號、想像力。
沒有飛天遁地的舞台機關，也無勁歌熱舞，不減林家謙在紅館首次個人演唱會的熱。歌迷說得好：「入場當然是聽音樂。」
經常有人說香港流行音樂是詞大於曲，坊間很多報道和樂評，亦只流於歌詞分析。林家謙出身自作曲、編曲、監製，是不折不扣的唱作人。談他的作品，再繼續以文本作切入點，無疑是本末倒置了。讓我改改上面歌迷的話：當然是先談音樂。
我嘗試拋磚引玉，僅舉數首歌作例，以極簡淺的筆法，從四個層面談林家謙音樂的特色：旋律、調性與和弦、拍號、想像力。
首先是旋律的寫法。林家謙擅長把不同的長度的音符組合，使樂句錯落有致。例如《特倫斯夢遊仙境》，為了表達跳脫的樂思，林家謙經常在一個樂句中將不同時值的音符一次過用上。當然，這是有邏輯的。基本上，每一句都是在和弦出現後的弱拍開始，中間則夾雜了唱得特別快的四分一拍，包括「纏著、圍著、停著、呆著」這幾個音。有時這些四分一拍亦會拖到下一個節拍點上（見下面譜例的連結線）。另外，不止是這首歌，甚至是其他作品也如是，林家謙也很喜歡將一拍一分為二，然後把第二個半拍放在一句的最後。如此一句下來，每一個音的時值都不盡相同，或是縮短或是拉長，也不一定跟和弦同時奏出，因難以捉摸，聽起上來大有新鮮感。然而寫作旋律總不能單靠一招，在進入副歌前的一個小節，歌曲「終於」出現了與和弦及節拍點同步的四個強拍，告訴聽眾副歌的到來。
然後是調性與和弦。仍然以《特倫斯夢遊仙境》為例，這首歌是d小調開始。小調的特色是比較內斂，有些聽起上來令人不太舒暢的小三和弦。但林家謙想副歌變成活潑的大調，因此必須要轉調。在副歌前的一句，他用了「降B和弦」，一個d小調和降B大調的共有和弦。然後副歌的第一句，仍然是降B和弦，悄悄的完成了轉折，開展大調的樂段。利用共有和弦轉調，其實也無想像般複雜，甚至所有轉調技巧中最簡單的，由於要避免乏味，林家謙即時用上了強勁輸出的爵士鼓，然後以假音唱上全曲最高的音區，聽眾在神遊間，情緒已被喧染到極致，轉調簡單不簡單，已拋諸腦後了。
從0:38開始，副歌前後的轉折，以一個共有和弦來完成。
再來要講到拍號。當今流行曲，尤其是香港的主流，拍號是4／4的十有八九。林家謙出道不過幾年，曲庫不算十分豐富，但儼然已有好些不落俗套的三拍號，甚至是覆拍號作品，3／4拍的《致明日的舞》就是表表者。這些拍號不易數，亦因一個樂句橫跨兩個小節，歌詞字數也需以特別筆法來鋪墊。譬如《風的形狀》，12／8拍，理論上即一小節有12個八分音符，最簡單及無聊的唱法是一句唱十二個音節，但林家謙將某幾個音符再一分為二，或反而將某幾個音符連起來，使首句長達十七個音節，第二句卻只有五個，第四句則是九個，但音樂正因如此才捕捉了風那多變的特質。題外話，香港流行樂壇另外一首12／8拍的名曲，是陳輝陽作曲的《暗湧》，也是有起伏不定之態。
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