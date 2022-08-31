柬埔寨「血奴案」遭官方指為「假訊息」，吹哨者遭判刑兩年

（中央社）柬埔寨2月驚傳「血奴」案，柬中官方隨後以「假訊息」帶過，被指造謠的中國公民陳寶榮昨天遭柬國法院判刑兩年，但有看法認為，陳寶榮是柬國打工陷阱的吹哨者，才遭當局報復。

柬埔寨獨立媒體VOD報導，對陳寶榮作出判決的是施亞努港（Sihanoukville，西港）省法院，但法院發言人尚未做出回覆。儘管如此，陳寶榮遭到西港法院判刑兩年的消息已經在中國社群平台傳開。

「血奴」案今年2月引爆討論，內容指出，一名江蘇男子被騙到柬埔寨，遭犯罪集團非法拘禁和多次抽血。中國大使館一開始要求柬國徹查，隨後則接受柬埔寨指「全案純屬捏造」的說法，並在中國大使館官網呼籲外界「明辨是非」。

而當時出來爆料「血奴」案的中柬義工隊隊長陳寶榮今年3月被控犯下「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」、「非法干涉公共職能之行使罪」、「非法使用職業證明文件罪」並遭到起訴。

只不過，隨著近來愈來愈多的外國民眾紛紛自稱落入柬埔寨打工陷阱，並遭到電擊、拘禁、威脅摘取器官等各種非人道對待後，開始有輿論主張，陳寶榮針對「血奴」案的描述並非空穴來風，只是不見容於當局。

陳寶榮的妻子化名為Neang Srey Leak向VOD表示，她的丈夫被判有罪，「法院判他關兩年，我不知道該說什麼，腦子一片空白，不知該如何是好，我很失落、困惑。」

A Chinese “blood slave” convicted of fabricating his tale received a suspended jail sentence of just three months — and has already been sent home — while three accomplices including trafficking rescuer Chen Baorong were sentenced to two years in jail.https://t.co/l26sGYniLf — VOD English (@VOD_English) August 31, 2022

報導指出，陳妻表示，陳寶榮還被罰約1000美元。她說：「我感到非常難過，法院判決超乎我們的預期。」她將與陳寶榮討論是否提出上訴。

VOD報導，在國際壓力愈來愈大的情況下，柬埔寨有關單位近來祭出一系列打擊行動要救出在詐騙園區裡面的民眾，當局並宣稱，今年以來已有近千人遭到釋放，卻又否認或淡化有關拘禁和酷刑的說法。

VOD與案件的辯護律師索謝（Sok Chea）取得聯繫，但對方拒絕回答與判決有關的相關問題；截至昨天下午5時，法院發言人李占達拉（Ly Chandara）則說，針對整起案件的回應還在作業中。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒