從爭取反共到輸出流行文化，為何有眾多馬來西亞學生來台就讀新聞傳播科系？

「1965年7月買棹從詩巫經民丹莪、泗里街赴新加坡，船行三天兩夜。同行者有十幾個詩巫青年，一直逼問我目的地。雖有心理準備，也不敢說出臺北國立政治大學，生（應是深）怕他們在譏我為『殖民地走狗』、『反動分子』、『美帝傀儡』之餘，乾脆在天黑風高之際，把我推入南中國海中。所以只好說，去東京讀早稻田大學。」1954年國立政治大學在台灣復校後，隔年復辦新聞系，李敦嶠是新聞系復辦第二屆的「僑生」，在當時左翼氛圍濃厚的東南亞，他頗費周章地從婆羅洲的砂拉越輾轉抵達台灣。

李敦嶠生長於砂拉越詩巫（Sibu），其父早年隨鄉人到砂拉越任教，但始終是忠黨愛國的國民黨黨員。李敦嶠很早即認定到台灣念大學為其目標，19歲那年適逢國民黨政府與華府合作，且剛啟動的「僑生」教育方案，在「美援」補助下有機會赴台升學。他與1953年從沙巴到台北念建國中學，1956年考上政大新聞系的楊來添，成為班上眾多「僑生」的其中兩位，開啟了馬來（西）亞學生赴台念新聞傳播系之路。

1950年代初期面對內外各種壓力，國民黨政府在「反共復國」的口號下，透過招收大量東南亞「僑生」，在亞洲地緣政治中獲得更多「美援」補助，強化大學教育的建設和控制、增強中華民國的「自由中國」正當性，以及培養各地年輕華人的自由民主意識。

政大在台復辦與新聞系長年（約1955-1988年）招收近半「僑生」，成為當時相當特殊的科系。但是在1957年後馬來（西）亞這脫離殖民的新興國家裡，赴台念新聞科系的學生，返馬後面臨就業上的重重挑戰。

1960-70年代主流報章的左翼氛圍

早期星馬華人社會仰賴中文報刊獲取資訊，而在中國與東南亞之間移動的「南來文人」，是報刊重要的內容生產者。二戰後星馬殖民地政府強化管控外來移動人口等因素下，使得「南來文人」減少，但中文報刊市場擴大後，報館需要新人力投入，開始聘用更多本土成長的年輕人，內容越趨本土化。1950年代進入中文報館的新聞工作者，主要是具備在地中學程度的年輕人，當時星馬也尚未出現中文「專業」新聞訓練的學校與課程，這批新世代多掌握英文、馬來文與中文等跨語際能力，也具備相當本土知識，才能在多語社會裡勝任新聞工作。

早期新聞工作者對報紙的理解與新聞理念的掌握，主要來自前人的傳承與在地其他語文報紙的影響，而非系統的西方新聞意理之「專業」訓練。至1960年代以後，到台灣念新聞傳播科系（政大新聞系與師大社教系）的馬來西亞學生陸續返鄉，部分加入在地的中文報刊，是當時媒體裏少數「科班」出身的新聞工作者。

二戰後星馬中文報刊從業者在思想意識上分裂嚴重，主要按照自身意識形態，加入不同的報章工作。《南洋商報》與《星洲日報》這兩份主要報紙總部皆設在新加坡，此時的星馬左翼氛圍濃烈，兩報主事者主要還是「南來文人」，且多有左傾立場。1950年代由華人籌辦的南洋大學不少學生也有左翼傾向，該校雖未開辦新聞傳播科系，但此時有一些各系畢業生進入《南洋商報》與《星洲日報》服務。