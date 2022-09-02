從爭取反共到輸出流行文化，為何有眾多馬來西亞學生來台就讀新聞傳播科系？
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馬來西亞學生赴台灣念新聞傳播科系，始於冷戰時期基於反共需求而開展的僑生教育，而此時也正值政大在台復辦。解嚴後，當地華人社會1990年代中期後受到台灣流行文化等影響，新世代增添對台灣的親近性與好感，因此來台就讀新聞傳播科系者仍眾多，直到近年台灣受到中國、韓國文化軟實力興起的挑戰。
「1965年7月買棹從詩巫經民丹莪、泗里街赴新加坡，船行三天兩夜。同行者有十幾個詩巫青年，一直逼問我目的地。雖有心理準備，也不敢說出臺北國立政治大學，生（應是深）怕他們在譏我為『殖民地走狗』、『反動分子』、『美帝傀儡』之餘，乾脆在天黑風高之際，把我推入南中國海中。所以只好說，去東京讀早稻田大學。」1954年國立政治大學在台灣復校後，隔年復辦新聞系，李敦嶠是新聞系復辦第二屆的「僑生」，在當時左翼氛圍濃厚的東南亞，他頗費周章地從婆羅洲的砂拉越輾轉抵達台灣。
李敦嶠生長於砂拉越詩巫（Sibu），其父早年隨鄉人到砂拉越任教，但始終是忠黨愛國的國民黨黨員。李敦嶠很早即認定到台灣念大學為其目標，19歲那年適逢國民黨政府與華府合作，且剛啟動的「僑生」教育方案，在「美援」補助下有機會赴台升學。他與1953年從沙巴到台北念建國中學，1956年考上政大新聞系的楊來添，成為班上眾多「僑生」的其中兩位，開啟了馬來（西）亞學生赴台念新聞傳播系之路。
1950年代初期面對內外各種壓力，國民黨政府在「反共復國」的口號下，透過招收大量東南亞「僑生」，在亞洲地緣政治中獲得更多「美援」補助，強化大學教育的建設和控制、增強中華民國的「自由中國」正當性，以及培養各地年輕華人的自由民主意識。
政大在台復辦與新聞系長年（約1955-1988年）招收近半「僑生」，成為當時相當特殊的科系。但是在1957年後馬來（西）亞這脫離殖民的新興國家裡，赴台念新聞科系的學生，返馬後面臨就業上的重重挑戰。
1960-70年代主流報章的左翼氛圍
早期星馬華人社會仰賴中文報刊獲取資訊，而在中國與東南亞之間移動的「南來文人」，是報刊重要的內容生產者。二戰後星馬殖民地政府強化管控外來移動人口等因素下，使得「南來文人」減少，但中文報刊市場擴大後，報館需要新人力投入，開始聘用更多本土成長的年輕人，內容越趨本土化。1950年代進入中文報館的新聞工作者，主要是具備在地中學程度的年輕人，當時星馬也尚未出現中文「專業」新聞訓練的學校與課程，這批新世代多掌握英文、馬來文與中文等跨語際能力，也具備相當本土知識，才能在多語社會裡勝任新聞工作。
早期新聞工作者對報紙的理解與新聞理念的掌握，主要來自前人的傳承與在地其他語文報紙的影響，而非系統的西方新聞意理之「專業」訓練。至1960年代以後，到台灣念新聞傳播科系（政大新聞系與師大社教系）的馬來西亞學生陸續返鄉，部分加入在地的中文報刊，是當時媒體裏少數「科班」出身的新聞工作者。
二戰後星馬中文報刊從業者在思想意識上分裂嚴重，主要按照自身意識形態，加入不同的報章工作。《南洋商報》與《星洲日報》這兩份主要報紙總部皆設在新加坡，此時的星馬左翼氛圍濃烈，兩報主事者主要還是「南來文人」，且多有左傾立場。1950年代由華人籌辦的南洋大學不少學生也有左翼傾向，該校雖未開辦新聞傳播科系，但此時有一些各系畢業生進入《南洋商報》與《星洲日報》服務。
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
我們想讓你知道的是
中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
經營55年的經典品牌新東陽，特別挑選畜養期長達8個月的台灣上等原生種黑豬，肉質甘甜無腥且肉皮厚而緊實，肌纖維更細更多，肉質更顯鮮嫩彈性；再以高級純釀醬油及獨家配方調味，經過職人的特殊焙炒製程，做出酥鬆口感及香氣逼人的美味「黑豬肉鬆」。新東陽全產品經嚴格品管皆取得CAS產品認證，製程經ISO9001及HACCP雙重國際認證審核，保證產品不添加防腐劑、味精、人工糖精、人工色素，吃起來更安心。
為確保肉質新鮮、安全、衛生，新東陽將檢驗合格的黑豬肉於現代化密閉式低溫廠房中生產，並在獨特配方調理製程下，經快速凍結、切片、48小時醃漬、貼合、烘乾、截切，再經高溫烤焙而成。像是以獨特蜜汁配方製作出的「蜜汁黑豬肉乾」，甜而不膩、肉質鮮嫩、嚼勁十足；甚至運用西餐中的高檔食材松露製成「松露黑豬肉乾」，嚐完香氣逼人，將台灣最道地傳統的肉乾提升到另一個層次。
要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
新東陽在中秋節推出的「XO烏金黑豬肉乾」可說匠心獨具，以野生烏魚子特製而成的烏金XO醬，再搭配獨家秘製醬汁低溫醃漬而成，經高溫烘烤讓肉乾更持久入味，XO醬使豬肉乾更加鮮美，肉質更綿軟細膩且鬆軟易嚼。明明是在品嚐肉乾，卻能聞到撲鼻而來的烏金XO醬烤肉香氣，高檔食材透過創意完美展現，絕對能讓收禮者津津樂道，體會「一家烤肉萬家香」的道地台灣人情味。
三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
而且蜂蠟布相比保鮮膜的製作過程更加低碳減塑，新東陽的時尚蜂蠟布是與綠色工廠的精神結合，一年減少66m²的保鮮膜，為地球盡一份心力。此外，新東陽〈千江月禮盒〉更有簡約時尚的設計風格，特別適合企業顧客及公關贈禮，送禮高級又大方實用，便利收禮人享用及保鮮美食的綠色設計「蜂蠟布」，更是提升送禮者企業綠色環保的形象。
中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！