能源飆原料缺、顧客縮緊荷包，歐洲酒吧陷關門危機，英國6大啤酒業者聯名請政府搶救
我們想讓你知道的是
酒吧蕭條對歐洲來說還可能是個文化危機。許多饒富歷史的酒吧原已陸續凋零中，如今一波波重擊下難保還有多少倖存者，此外歐洲小型精釀啤酒正在興起，吸引年輕創業者投入，同樣也恐不敵暴增的成本和縮水的消費。
（中央社）啤酒節是歐洲夏天的日常，但今（2022）年好景蒙上陰影，包括俄烏戰爭使燃料價格飆漲、啤酒重要原料減產、人們降低消費。德國業者8月初就曾示警，英國6大酒吧及釀酒業30日更聯名請政府搶救這場比疫情更嚴重的危機。
英國《鏡報》（Mirror）等媒體報導，包括英國最大連鎖酒吧格林王（Greene King）等6大啤酒業者30日聯名發表公開信，敦促政府協助解決高升的能源帳單，否則「所有在疫情期間維持酒吧生存的努力都將白費」。
由於政府對民生能源價格凍漲等措施並未及於商家，許多小酒吧和小型釀酒業者面臨比過去多3、4倍的能源開銷。有200多年歷史的英國酒業專門媒體《The Morning Advertiser》調查指出，7成酒吧可能在今年冬天倒閉。
歐洲持續的高通膨讓消費者抓緊荷包，上酒吧成了能省則省的支出。北英格蘭一家迷你酒吧老闆班賽姆（Mark Bentham）告訴《鏡報》：「現在是夏天的高峰，我們的生意卻像深冬一般。」開業25年的他不確定自己能否撐到今年耶誕節。
旺季過得像淡季、危機接二連三，是創造200萬個上下游就業機會的歐洲釀酒產業寫照。
根據歐洲釀酒業聯盟（Brewers of Europe）6月發布的疫情影響報告，雖然2020、2021兩年因居家工作使超市等零售啤酒銷量高於疫情前，但來自酒吧、餐廳的啤酒銷量去年仍比疫情前的2019年減少35％；同時，去年職缺比疫情前少了30萬個，政府來自酒業相關的稅收也比疫情前少13％。
歐洲業者原本對解封後的第一個暑假寄予厚望，但德國《地方報》（The Local）採訪啤酒商協會代表艾謝勒（Holger Eichele）說：「德國啤酒產業仍然處於危機營運模式。」
上半年德國啤酒總銷量近1億6000萬公升，比去年成長3.8％，但仍比2019年減少5.5％。對於下半年景氣，業者期待甚低。
一切都被俄烏戰爭打壞，尤其能源漲價更牽動整個產業上下游連鎖反應。
上周，全球最大肥料生產商挪威雅苒（Yara）宣布將歐洲產量砍一半，同時英國、波蘭紛紛有肥料業者宣布暫時停產，因肥料副產品二氧化碳是啤酒和氣泡飲料的關鍵原料。據政治新聞媒體Politico報導，全球第4大啤酒商嘉士伯（Carlsberg）在波蘭的子公司也立刻準備停產。
連主要燃料靠天然氣的玻璃酒瓶生產商也叫苦。德國釀酒協會指出，食品和飲料業是德國僅次於化工業的天然氣大用戶。
酒吧蕭條對歐洲來說還可能是個文化危機。許多饒富歷史的酒吧原已陸續凋零中，如今一波波重擊下難保還有多少倖存者，此外歐洲小型精釀啤酒正在興起，吸引年輕創業者投入，同樣也恐不敵暴增的成本和縮水的消費。
歷史近200年的英國酒業JW Lees酒吧部門經理瓊斯（William Lees Jones）在《鏡報》採訪中說：「這些不只是酒吧，還是人們的家，是社區的心靈（交流）所在。」
新聞來源
延伸閱讀
- 俄羅斯直接燒掉大量天然氣釀巨大環境災難，專家分析：對歐洲挑釁「寧願燒掉也不給你」
- 德國能源價格上漲造成人心不安，不禁令人想起威瑪共和的惡性通膨
- 「酒吧」對英國人有多重要，從他們封城期間的崩潰就知道
- 英國紳士如何拯救面臨危機的酒吧文化？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
雲端終將成為數位核心，AWS免費線上研討會邀您搶占先機！現在註冊AWS帳號就送隨身音箱
我們想讓你知道的是
AWS將於2022年9月14日下午2:00～5:00舉行AWS Next Gen Infra Web Day線上研討會，以「新世代雲端基礎設施」為主要議題，廣泛深入的服務組合創造最佳效能，幫助企業運用最低成本發揮基礎設施支出的最大價值，搶佔雲端先機。
近年在新冠疫情的催化下，產業數位轉型發展飛快，不只民間企業爭相競逐數位人才與雲端技術，近期即將掛牌成立的「數位發展部」也透露公部門對於數位、雲端趨勢的肯定及企圖。美國資訊科技研究顧問公司Gartner估計，至2025年將有85%的組織採用「雲端優先原則」，更大膽預言在不遠的未來，雲端將成為「新數位體驗的核心」。
當全球主動擁抱看似無限機會的雲端，企業與組織又該如何運用有限的IT預算及資源，發展更高效率的基礎設施，為潛力無限的資通訊技術奠定基礎？臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2022年9月14日的下午2點至5點，舉辦「AWS Next Gen Infra Web Day」新世代基礎設施線上研討會，邀請對雲端發展有興趣的您，與專家一起深入探討新世代雲端基礎設施的建設布局與發展。
扎實基礎，奪得先機：搶先認識新時代基礎架構
新世代雲端基礎設施將是未來幾年的重點之一，在如今轉型過渡的關鍵時刻，夯實基礎、扎穩腳步即是當下不可輕忽的任務。數位轉型講求商業模式優化、內部作業流程更新、組織結構再升級，其核心是組織內部資料、數據的統一及流動應用，因此如何優化現有基礎架構，增加可擴展性與穩定性，絕對是數位轉型過程必然面對的挑戰。而「AWS Next Gen Infra Web Day」線上研討會內容將包含雲端運算、儲存和網路解決方案，帶領參與者了解如何以最低成本發揮基礎設施支出的最大價值，以廣泛、深入的服務組合創造最佳效能。
現在報名「AWS Next Gen Infra Web Day」，註冊好禮加碼送
想在雲端優先的世界中高速成長，又能確保技術同時兼具變革性和成本效益？或是想在預算內建置與執行比其他任何地方更多的應用程式？那您絕對不能錯過這次的「AWS Next Gen Infra Web Day」線上研討會。除了活動報名，也建議於活動前免費註冊AWS帳號，現在新註冊戶還可填寫額外領獎表單，兌換精美好禮「AWS藍芽喇叭」。
AWS Next Gen Infra Web Day 活動詳細資訊
- 日期：2022年9月14日（星期三）
- 時間：2:00 PM～5:00 PM
- 形式：線上研討會
- 語言：中文