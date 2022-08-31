香港法院：警方有權查閱黎智英手機
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香港高等法院法官陳嘉信8月30日裁定，警方可以以國家安全為由，查閱被監禁的媒體大亨黎智英的兩部手機。因黎的律師將對該裁定提出上訴，黎智英的手機可以繼續封存至9月6日晚上11點。
文：德國之聲中文網
香港高等法院法官陳嘉信本週二裁決，拒絕黎智英的申請，維持港警可以查閱黎智英手機涉及國安的「指明證據」的搜查令。
黎智英2020年8月被捕時，警方扣押了他的兩部手機。黎智英的律師稱，警方扣押黎智英的手機是在他本人不知情和不同意的情況下發生的，而且是在其律師到達前。
黎智英隨後入稟法院，稱手機內涉及新聞材料等資料，警方無權查閱。法院之後下令把相關資料暫時封存。今年7月，香港特區政府律政司憑《香港國安法》實施細則再次申領手令，要求搜查手機內涉及國安的「指明證據」，包括新聞材料。之後，黎智英又於今年8月向法院提出司法復核。
香港高等法院法官陳嘉信在本週二做出港警可以查黎智英手機涉及國安的「指明證據」的裁決後，黎智英的律師以將上訴為由要求將裁決暫緩執行。法官陳嘉信後批出臨時暫緩令7天，要求黎智英明日呈交復核申請。
黎智英的首席律師戴啟思（Philip Dykes）先前警告，對新聞資料缺乏保障措施，將造成寒蟬效應。他在之前的司法查證會上表示「機密新聞資料是媒體健全和自由運作的基本特徵和基石」。
黎智英案將於12月1日開庭
壹傳媒集團創辦人黎智英以及與香港《蘋果日報》相關的三家公司涉違反《香港國安法》的案件定於12月1日開審，為期30天。黎的辯護律師表示，黎智英將不認罪，否認「煽動和勾結外國勢力」罪行。此罪可被判終身監禁。
香港新任律政司司長林定國（Paul Lam）以「涉外因素」和保障陪審團及其家人人身安全為由，決定對黎智英以及與《蘋果日報》相關的三家公司的案件不設陪審團。香港普通法法律體系使用陪審團審判已有177年歷史，但中國2020年立法允許涉《國安法》案件由專職的國家安全法官審理，不設陪審團。
從香港高等法院8月22日的案件管理聽證會上傳出的消息稱，同樣被控違反《國安法》的香港壹傳媒6名前高階主管已承認勾結串通。法官對這6名被告的答辯或將安排在黎智英案審訊前進行。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
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隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。
後來他們兩人得知，千年橄欖含有大量維生素E、礦物質、角鯊稀、基酪醇及多酚物質，這些都是護理保養皮膚最好的原材料，因此他們決定偕同專業的瓦倫西亞大學，將千年橄欖木一年結果一次的珍貴橄欖製造成初榨橄欖油，並以之研發護膚品牌「MADAMUA」作為獻給人們的珍貴禮物。
「創辦人夫婦非常驚豔於千年橄欖樹的存在！為了妥善使用這一年僅有一次的珍貴收成，他們堅持以有機方式打造所有產品，還申請到審核非常嚴格的『ECOCERT有機環保認證』無論是保養品內料的生產、抑或是包裝的過程，都符合低汙染、低浪費、高環保的規範。」MADAMUA營運總監林依綾自信地說。一直是嚴重過敏肌的林依綾，拿到音樂家好友也就是MADAMUA創辦人給她的產品後驚為天人！因為原本使用專櫃保養品都會過敏的她，不僅使用MADAMUA完全不會過敏，之後更透過千年橄欖樹的植萃力量，讓肌膚敏感程度大大降低，讓她直呼神奇。「MADAMUA開啟了我對優質保養品的驚嘆與想像，我決定投身這個品牌，將這個具有歐盟有機認證、低敏感、高植萃，價格又相當實惠的好產品推廣出去！」
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「千年霜系列的特色是為乾性肌、中乾肌、混合性油肌各別研發，因此可以因應各種季節例如夏/冬季，戶外/冷氣房等需求，夏天使用也清爽不油膩。而且許多顧客特別喜歡我們千年霜的包裝，它的木蓋是使用橄欖樹原料，所以每罐紋路都不同，我們希望讓顧客從觸摸包裝到使用保養品的整個過程，沉浸在千年橄欖木的氛圍中。」
MADAMUA特別指出，許多粉絲在使用千年霜之後，特別建議大家夏天可以先將千年霜冰起來，晚上睡前拿出來冰冰涼涼敷在臉上，隔天皮膚就會變得非常軟嫩，達到夜間修復的效果。這是因為千年橄欖油本身含有豐富的抗氧化劑、維生素E和抗炎成分，除了可深層滋潤肌膚抗皺抗老，也可防止水分流失，讓皮膚變得更具彈性、光滑細膩。
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MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/