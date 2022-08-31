中國房地產風暴惡化經濟，指標銀行市值蒸發700億美元，民眾荷包大縮水影響家電銷售下降11%

自中國房地產衰退，接連遇到上海封城、爛尾樓和乾旱限電等風暴，其經濟進一步惡化，民眾財富大縮水，打擊消費市場，影響包含電視機、冰箱和空調在內的家電銷售相較同期下降11%，指標銀行市值蒸發合計達700億美元（新台幣2.1兆）。

中國青年每5個人即1人失業

20年來中國憑藉著房地產帶動經濟成長，但自大型地產開發商中國恆大陷入債務危機後，引發一連串的骨牌效應，陸續傳出大小房市業者停工、爛尾樓及停貸潮的風波，進而拖累中國經濟成長，形成惡性循環。

中國各地民眾開始縮衣節食的消息不絕於耳。據《華爾街日報》報導指出，現居於上海的Charlotte Tang說，他本打算賣房，加價在更好的社區買一套更大的房，但歷經上海封城、爛尾樓動盪，對當前的經濟信心大打折扣，放棄了購屋的想法。

事實上，Charlotte Tang的例子，只是中國經濟下行的一個縮影。據中國國家統計局公布，4至6月國內生產總值（GDP）相較去（2021）年同期僅成長0.4%。這是2020年第1季新冠疫情暴發後最糟糕表現。此外，中國16至24歲青年人失業率高達20%，意味每5個人即1人失業。

財富大縮水，電視機、冰箱等家電銷售下降11%

目前，中國社會消費品零售總額，已經連續數月相較去年同期下降，7月份零售總額僅成長2.7%，此年增率遠低於疫情前水平，相較於過去動輒平均每月成長約12%，大相徑庭。

中國民眾對前景感到擔憂反映在儲蓄率上。今年上半年銀行存款新增創紀錄達人民幣10.33兆，高於上年同期的7.45兆元，與此同時，包含電視機、冰箱和空調在內等家電銷售下降11%。

中國房價下跌，樂觀者認為部分家庭會趁機撿便宜買房，可以撐住房市。不過Seafarer Capital Partners的中國研究部主任Nicholas Borst向《華爾街日報》示警指出，家庭可能會把荷包看得更緊，對於處境艱難的家庭，其財務計畫將受到巨大衝擊。

49歲的Cui Haibo告訴《華爾街日報》，由於安徽省北部小城市蚌埠的房市陷入不景氣，2009年他為母親買了一間55平方公尺的房子，打算房價上漲後可以套現，進而支付母親的生活費。沒想到，疫情前高點每1平方公尺人民幣30萬開始下跌，到現在連20萬都很難賣出。

指標銀行市值合計蒸發700億美元

另一方面，房地產的「停貸潮」也在銀行業產生影響。今年以來中國著名的招商銀行（China Merchants）、平安銀行（Ping An Bank）於上海上市股票市場，分別下挫30%、25%，兩者合計蒸發近700億美元。

中國光大證券（Everbright Securities International）的證券策略師伍禮賢說，中國經濟面臨的最大問題不是「流動性」，而是消費者或投資者不願從銀行貸款進行消費或投資，這反映出市場缺乏信心。

迄今為止，中國除了變相降低利率（寬鬆貨幣），並針對特定行業大舉輸血大撒幣，但均仍未見起色。中國景氣何時會轉好，投資顧問公司PineBridge Investments分析師Mary Nicola向《CNBC》強調：「上海因疫情封城後，又遇到熱浪導致限電，中國政府不得不採取果斷的行動，未來必須再強化一些刺激措施。」

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核稿編輯：翁世航