放暑假國旅夯！富邦 J 卡 出遊玩樂超好用，最高享3%回饋，新戶再享夏季限定加碼30%回饋！

暑假旺季到，國旅也跟著強強滾！台北富邦銀行今(22)日發布6月行內信用卡旅遊消費數據，今年自入夏開始，旅遊相關消費即呈現顯著增長，以今年6月與去年同期相較，J卡旅遊類消費金額成長達8.5倍，消費筆數成長4.5倍；飯店類總消費金額，與去年同期相較成長近9倍，反映國內旅遊景氣已逐步回溫。

隨著國內防疫政策由清零轉向與疫情共存，大眾對旅遊的期待與日俱增，由於目前邊境檢疫尚未完全解禁，海外旅行仍受一定限制，不少民眾「出口轉內銷」，改以國內旅遊滿足休閒需求。而想讓旅遊開心又實惠，除了預先做好行程規畫，一張好用的信用卡更是不可或缺的旅行良伴。北富銀資深副總周郭傑建議，消費者挑選時可優先從「回饋跨度」來考量，以J POINTS卡為例，只要是以LINE Pay綁卡支付的消費，無論是加油、住宿、用餐還是採買伴手禮通通享有3%回饋，可涵蓋整趟旅行需求，很適合旅遊時「一卡走天下」，若不希望每次付款前都為該用哪張卡傷腦筋，最好先準備一張不限定回饋消費類型的萬用神卡，能讓行程更加順暢省心。

其次，「回饋上限」也很重要。周郭傑說明，目前市面上不少卡片雖提供高回饋率，但也會設置較低的回饋上限，出遊時全家吃喝玩樂很容易就破頂。為了持續帶給卡友愉快便利的消費體驗，J POINTS卡國內消費回饋仍繼續維持最高3%不變，其中1%是原卡片權益，回饋無上限，刷越多回饋越多；另外LINE Pay支付加碼2%或一般消費加碼1%，兩者合計每月回饋5,000點，等於月刷25萬元至50萬元才有可能觸及上限，仍可滿足絕大多數日常消費及國內旅行支出。對眾多J卡卡友來說，下半年獲得的回饋幅度跟上半年並無差別，只是從7月起回饋入帳時間有所調整，1%無上限回饋會於刷卡後約5個營業日入帳，加碼點數則會在次月底統一入帳，ＪPoints卡仍是市場上最優惠便利的「無腦神卡」，卡友可以繼續放心輕鬆刷。

助力國旅熱潮，北富銀同步推出一系列暑期優惠。7/1至9/30活動期間，新戶線上申辦J卡正卡並設定本人富邦數位帳戶代扣繳信用卡費，可享加碼最高30%刷卡金；持富邦信用卡到7大旅行社分期消費滿額，登錄可享限量刷卡金1,000元；若想換支功能強大的拍照手機為旅行留念，以LINE Pay綁定J卡到三星商城消費，單筆滿20,000元可享最高5%回饋，暢享夏日回饋可別錯過機會。

完整優惠內容請參閱活動網址：https://www.fubon.com/banking/personal/credit_card/all_card/omiyage/omiyage.htm

詳細內容請參閱「富邦卡好康」說明：https://creditcard.taipeifubon.com.tw/promo/hot/index.jsp

※ 謹慎理財信用無價，信用卡循環年利率1.83~15%。