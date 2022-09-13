《股票作手回憶錄》：傑西李佛摩四起四落的經歷，幾乎涵蓋了交易者各種成和敗的主要特點

文：丁聖元

譯者前言

（前略）

作者愛德溫．勒斐佛（Edwin Lefèvre，一八七一－一九四三）是美國的著名記者、作家和政治家，其主要著作都是關於華爾街的。

勒斐佛曾是華爾街的一位經紀商。他共有八本著作，其中的《股票作手回憶錄》被美國金融界絕大多數人視為必讀的經典書。該書內容原本是作者於一九二二至一九二三年間，發表在《星期六晚郵報》（The Saturday Evening Post）上一系列的十二篇文章。

該書首次出版於一九二三年，此後幾乎年年重印。如今，第一版書的轉手價格已超過一千美元一本。

作者為我們做出了傑出的貢獻，值得我們衷心感謝。

每天早晨洗臉後，我們都要照照鏡子。臉上乾淨不乾淨關係到自己是否講究衛生，對他人是是否禮貌。

然而，更重要的是，我們需要在正確的時候採用正確的方式做正確的事情。行為是否正確，那可不只是關係到禮不禮貌、衛不衛生的問題，而是關係到事業的成敗、利益的得失，乃至生命的存亡。

諷刺的是，臉有鏡子照，而更重要的行為卻難以找到鏡子來照一照。我們的本意並不想搞砸，但不知道多少悲劇的原因，正在於我們找不到鏡子來糾正失當的行為！人生沒有排練，每一次都是第一次，每一次過後都不能重來。由此可見，為我們的行為找到一面好鏡子，時常借鑑，差不多就等於找到了事業成功的訣竅。

交易者行為的正確與否直接關係到財產的得失。在本書中，李佛摩一再強調，盈利是交易者正確行為的回報，虧損則是錯誤行為的必然結果。市場對錯誤行為的懲罰來得極快、極狠。對交易者來說，追求交易行為的正確性無疑是頭等大事，因此，借鑑其他交易者的經歷、借鑑他人的成敗具有非常重要的意義。我們可以取他人之長、避他人之短，從他人身上發掘交易行為正確和錯誤的本質，而不必事事自己重來一遍。

李佛摩說：「華爾街上沒有新鮮事，人性不變，市場也不變。」和其他任何行當一樣，成功的交易者必須具備某些共同的基本特徵，譬如揮灑自如的草書，所有書法家在揮灑自如之前，都必須打下橫平豎直的楷書功底。對交易者來說，其核心能力就在於能認清市場趨勢，立即採取必要行動，力求始終站在市場正確的一邊；如果未能站在正確的一邊，則必須立即止損糾正。認清大勢並立即據此行動的能力就是所有成功交易者的基本特徵。李佛摩四起四落的經歷，幾乎涵蓋了交易者各種成和敗的主要特點，所有交易者都可以從李佛摩的經歷中照出自己的影子，他的故事值得每一位交易者仔細體味、對照。

此外，交易者是幸運的，因為市場是交易者的一面絕不走形的好鏡子。不論交易者採取何種行動，買、賣還是等待，市場都會立即給他一個交代，讓他立即得知自己行為的後果，迫使他反觀、反思自己的行為。

交易，首先是財富的得失，而財富總是生活鬧劇的中心主題。財富本是生活的工具，不幸的是，在現實世界中，拜金主義者們常常讓財富喧賓奪主，搶占了生活方式、生活內容的位置，於是財富成為生活方式，財富成為生活內容。更有甚者，有時心甘情願地、有時迫不得已地把財富當成了生活的目的。於是，便有世俗之人，或被迫或自願地對財富頂禮膜拜；順理成章，那些擁有財富的人也沾染了「仙氣」，成為崇拜對象。

李佛摩曾經是華爾街的交易之王，特別是他的成就完全來自個人的探索，他自中學畢業後白手起家，自始至終在市場實踐中摸爬滾打，跌倒了自己爬起來，長期不懈地對自己成功的經驗和失敗的教訓反覆思考和積累，經過實踐的摸索和檢驗，最終領悟到交易成功的真諦，因此，他的身上有更多吸引我們的光環。

不用說李佛摩這樣的大家，在現實生活中，每位交易者都會在身邊偶爾碰到成功的交易者，他們或者成功於一個時期，或者長期保持良好的業績。當我們看到這些成功交易者的時候，很容易被財富的光環所吸引，我們分不清到底是他們擁有的財富讓我們驚歎、敬畏，還是這些當事人獲取財富的本領更加令我們驚歎、敬畏。

須知，他們的財富再多，也不會分給你一分錢，因此，他們的財富本身對你並無意義，崇拜財富就錯過了重點。如果他們的財富來自交易，恰恰證明他們的交易行為是正確的，因此他們的交易行為就是我們應當借鑑的。反過來，如果我們碰到失敗的交易者，也用不著賠他一分錢，因此他們的損失本身對你也毫無意義，你無須對他有絲毫鄙夷。如果他們的損失來自交易，這恰恰證明他們的交易行為是不正確的，因此他們的交易行為就是我們應當摒棄的。

交易者的財富得失是他交易的結果，完全屬於他，不屬於你，崇拜和鄙視皆無意義。但是，他的交易行為往往體現出典型人性的某一方面，恰恰在人性上，你和他很可能只是五十步和一百步的區別。規避自身的人性弱點，追求正確的交易行為，是所有交易者的必備修養，因此，借鑑他的交易行為意義重大。

當我們自己投身交易後，帳面盈利時就會患得患失，害怕煮熟的鴨子飛了；帳面虧損時則會單相思，一心希望市場回到對自己有利的方向。細細品味交易過程中的人生五味，其根本之處，不正反映了我們對財富難以「拿得起、放得下」的糾結心態嗎？我們之所以對其他交易者產生崇拜或鄙夷的心理，根源不也正是這種糾結心態嗎？