《股票作手回憶錄》：傑西李佛摩四起四落的經歷，幾乎涵蓋了交易者各種成和敗的主要特點
我們想讓你知道的是
本書譯者丁聖元擁有30年證券從業與投資實務經驗，獨家繪製1901-1999道瓊工業指數走勢，搭配李佛摩的故事與操作，讓交易心法一目了然。更彙整李佛摩生平年表與交易準則，重點圖解股市的「最小阻力路徑」，幫助你理解市場行情趨勢，找到屬於自己的投資之道！
文：丁聖元
譯者前言
（前略）
作者愛德溫．勒斐佛（Edwin Lefèvre，一八七一－一九四三）是美國的著名記者、作家和政治家，其主要著作都是關於華爾街的。
勒斐佛曾是華爾街的一位經紀商。他共有八本著作，其中的《股票作手回憶錄》被美國金融界絕大多數人視為必讀的經典書。該書內容原本是作者於一九二二至一九二三年間，發表在《星期六晚郵報》（The Saturday Evening Post）上一系列的十二篇文章。
該書首次出版於一九二三年，此後幾乎年年重印。如今，第一版書的轉手價格已超過一千美元一本。
作者為我們做出了傑出的貢獻，值得我們衷心感謝。
每天早晨洗臉後，我們都要照照鏡子。臉上乾淨不乾淨關係到自己是否講究衛生，對他人是是否禮貌。
然而，更重要的是，我們需要在正確的時候採用正確的方式做正確的事情。行為是否正確，那可不只是關係到禮不禮貌、衛不衛生的問題，而是關係到事業的成敗、利益的得失，乃至生命的存亡。
諷刺的是，臉有鏡子照，而更重要的行為卻難以找到鏡子來照一照。我們的本意並不想搞砸，但不知道多少悲劇的原因，正在於我們找不到鏡子來糾正失當的行為！人生沒有排練，每一次都是第一次，每一次過後都不能重來。由此可見，為我們的行為找到一面好鏡子，時常借鑑，差不多就等於找到了事業成功的訣竅。
交易者行為的正確與否直接關係到財產的得失。在本書中，李佛摩一再強調，盈利是交易者正確行為的回報，虧損則是錯誤行為的必然結果。市場對錯誤行為的懲罰來得極快、極狠。對交易者來說，追求交易行為的正確性無疑是頭等大事，因此，借鑑其他交易者的經歷、借鑑他人的成敗具有非常重要的意義。我們可以取他人之長、避他人之短，從他人身上發掘交易行為正確和錯誤的本質，而不必事事自己重來一遍。
李佛摩說：「華爾街上沒有新鮮事，人性不變，市場也不變。」和其他任何行當一樣，成功的交易者必須具備某些共同的基本特徵，譬如揮灑自如的草書，所有書法家在揮灑自如之前，都必須打下橫平豎直的楷書功底。對交易者來說，其核心能力就在於能認清市場趨勢，立即採取必要行動，力求始終站在市場正確的一邊；如果未能站在正確的一邊，則必須立即止損糾正。認清大勢並立即據此行動的能力就是所有成功交易者的基本特徵。李佛摩四起四落的經歷，幾乎涵蓋了交易者各種成和敗的主要特點，所有交易者都可以從李佛摩的經歷中照出自己的影子，他的故事值得每一位交易者仔細體味、對照。
此外，交易者是幸運的，因為市場是交易者的一面絕不走形的好鏡子。不論交易者採取何種行動，買、賣還是等待，市場都會立即給他一個交代，讓他立即得知自己行為的後果，迫使他反觀、反思自己的行為。
交易，首先是財富的得失，而財富總是生活鬧劇的中心主題。財富本是生活的工具，不幸的是，在現實世界中，拜金主義者們常常讓財富喧賓奪主，搶占了生活方式、生活內容的位置，於是財富成為生活方式，財富成為生活內容。更有甚者，有時心甘情願地、有時迫不得已地把財富當成了生活的目的。於是，便有世俗之人，或被迫或自願地對財富頂禮膜拜；順理成章，那些擁有財富的人也沾染了「仙氣」，成為崇拜對象。
李佛摩曾經是華爾街的交易之王，特別是他的成就完全來自個人的探索，他自中學畢業後白手起家，自始至終在市場實踐中摸爬滾打，跌倒了自己爬起來，長期不懈地對自己成功的經驗和失敗的教訓反覆思考和積累，經過實踐的摸索和檢驗，最終領悟到交易成功的真諦，因此，他的身上有更多吸引我們的光環。
不用說李佛摩這樣的大家，在現實生活中，每位交易者都會在身邊偶爾碰到成功的交易者，他們或者成功於一個時期，或者長期保持良好的業績。當我們看到這些成功交易者的時候，很容易被財富的光環所吸引，我們分不清到底是他們擁有的財富讓我們驚歎、敬畏，還是這些當事人獲取財富的本領更加令我們驚歎、敬畏。
須知，他們的財富再多，也不會分給你一分錢，因此，他們的財富本身對你並無意義，崇拜財富就錯過了重點。如果他們的財富來自交易，恰恰證明他們的交易行為是正確的，因此他們的交易行為就是我們應當借鑑的。反過來，如果我們碰到失敗的交易者，也用不著賠他一分錢，因此他們的損失本身對你也毫無意義，你無須對他有絲毫鄙夷。如果他們的損失來自交易，這恰恰證明他們的交易行為是不正確的，因此他們的交易行為就是我們應當摒棄的。
交易者的財富得失是他交易的結果，完全屬於他，不屬於你，崇拜和鄙視皆無意義。但是，他的交易行為往往體現出典型人性的某一方面，恰恰在人性上，你和他很可能只是五十步和一百步的區別。規避自身的人性弱點，追求正確的交易行為，是所有交易者的必備修養，因此，借鑑他的交易行為意義重大。
當我們自己投身交易後，帳面盈利時就會患得患失，害怕煮熟的鴨子飛了；帳面虧損時則會單相思，一心希望市場回到對自己有利的方向。細細品味交易過程中的人生五味，其根本之處，不正反映了我們對財富難以「拿得起、放得下」的糾結心態嗎？我們之所以對其他交易者產生崇拜或鄙夷的心理，根源不也正是這種糾結心態嗎？
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
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修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。