杜書伍《深思考的鍛鍊》：為什麼主管不能「只問結果，不問過程」？
我們想讓你知道的是
本書針對如何培養深思考提出具體步驟，並就自我修練、團隊領導、制度設計、識人選才四大面向，闡明經理人應該具備的思考邏輯，以及如何看待遇到的各種難題。
文：杜書伍
主管不能只問結果，不問過程
有些人在管理部門時，會誤學一個說法：「只問結果，不問過程」；理由是尊重個人與個人能力發揮，只用結果的達成來評核。
這種說法看似不錯，但是往往得到的潛藏後遺症卻是：
一、用錯誤的方法、無效率的方法、或浪費錢的作法，做出結果。
二、用不擇手段、作假的方式，做出結果。
三、根本做不出好結果。
持這個觀念的人會大聲說：「達不到目標、做不好結果，就汰換」。或許在西方確實會立即汰換；但是在東方，又是體諒他很努力、又是說他很資深……總有一堆的理由，而且也沒有人可以換。所以做不好也沒人被汰換，反正代價公司去付。而且那些用不擇手段、作假、無效率或浪費錢的作法，雖然潛藏著後遺症，但不是立即會被發覺；直到爆發時，必已造成嚴重後果。當然，這種事發生時，不但當事者被汰換，連主管都自身難保……。
大家要知道，西方的個人主義環境，每個人都是「五日京兆」的心態：亦即在一家企業或一個職位本來就不打算久待，所以也不會投注心力輔導部屬。而且雖知這些做法會有潛藏的問題，只要自己任內不要爆發就好；即使爆發，走人就是了，很習慣！
所以，這種說法高舉「尊重個人、發揮才能」的大旗，背後卻是隱藏著便宜行事、偷懶卸責的心態；只顧自己私利，反正出問題的話，代價都由公司去承擔。
西方善表達、善舉大旗的作風，有其環境特質：他們能不顧情面的立即汰換，同時因為就業市場成熟，各類人員充沛，也容易找到替補的人。
但是在東方，社會尚在提升開發，部屬是需要主管予以輔導的！同時，主管也需要了解部屬做事的過程、方法，適時提供經驗供部屬參考。並且主管也藉由了解部屬做事的過程預知結果，必要時預先加強或補救不足處；而不是到結果出來，補救也來不及。當然，這過程不但可提高效率、精簡成本，還可以防止不肖部屬的作假與不擇手段。
有些人崇洋，只要是西方的，就盲目學習，洋洋得意的炫耀，而沒去了解背後的價值觀與文化差異，以及是否有配套措施，結果形成四不像。這樣的主管，部門管理是鬆散的，績效是不穩定的，經常會爆發問題；而且部門內培養不出人才，有人才是運氣，所以長期績效增長有限，是上層主管會經常關照的對象。當耐心已盡，就是撤換的時候。
有經驗、盡責且有長期經營觀念的主管，自然知道這個道理：對人要「聽其言、觀其行、理其思」。說得很好聽、談得很「大器」的主管，要長期穩健拿出好績效才是硬道理；否則，英雄變狗熊。
主管只說不教，就不配做主管
做為主管，有其職責要達到的任務目標。因此，要求部屬去做、去達成，是基本的動作。
但是，我們會看到有些習慣「當官」的主管，只是「說」、只是「要求」，但很少去「教導」部屬，如何做才會成功有效的做出來。
主管之所以為主管，就是「應該」他的能力比部屬強，經驗比部屬豐富。所以，主管在職責上不但要做為部屬的「弱項補位」，更是要運用自己的能力與經驗，想出有效的方法來「教導部屬」。這樣不但事情可以做成，部屬能力也會增強，一次次的提升部屬，自然就形成「強將手下無弱兵」；而主管的部門績效，也就會在「強將強兵」下領先群倫。
反之，主管只「說」、只「要求」而「不教」，部屬只好「有樣學樣，沒樣自己想」；最後陷入可能「學錯樣」或花很長時間摸索，而得不出好結果。不但任務達成有困難，能力也原地踏步。
而這樣的主管任務無法達成，績效也差，往往就東怪西怪：怪部屬無能、怪產品價格不對、怪功能單位管太多、怪制度不合理……。但就從來不怪自己、檢討自己；也從來不去想，在相同情況條件下——「別人能，我為什麼不能？」
所以，主管不能「只說不教」！不能只是便宜行事的「轉知上級指令」。這樣的主管不但無法因為不斷思考，而將既有的能力經驗善用與增長，反而會因不用而退化！
而部屬跟著「只說不教」的主管，一開始會很高興主管不干涉你，任你發揮；但久而久之績效不彰，事情做不出來、也學不到東西時，損失的還是自己。反之，會教導、會要求部屬的主管，逐步會看到「嚴師出高徒」，那就是所謂的「跟對主管」，一輩子受用無窮。
每個人既是主管，也是部屬。「己所不欲，勿施於人」，我們都希望不要跟到那種「只說不教」的主管，那我們也不要成為「只說不教」的主管。
書籍介紹
本文摘錄自《深思考的鍛鍊 打造將才基因系列：透視本質，化繁為簡，建立觀點，從根源提升解決問題的能力》，天下雜誌出版
作者：杜書伍
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（成人商品、實體商品、限定商品不包含在內，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
複雜迭代的時代，洞悉本質，打破慣性，
定靜決斷，是最值得投資的超能力！
提升決策品質必讀的一本書！
工作總是困難重重，想不出來切入點？
絞盡腦汁得出的結論，最後卻發現根本是錯的？
找不到解方的關鍵，可能不是出在問題太難，而是你的思考力不夠。
卓越與平庸經理人的分野在哪裡？莫過於思考的品質。
有些人對凡事都具備遠見，能想得深、走得遠；有些人卻只能看見片斷的表象，結果總是做出膚淺、錯誤的決策。於是，愈強的執行力，反而只會帶來愈大的災難。
就像呼吸與深呼吸的差別，單點與片面的思考已不足以因應這資訊爆炸的年代。要想不迷途、不盲目、做出正確的決定，你需要能打破習以為常的慣性、深度解讀表象下本質的「深思考」。
Tags：
人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
擁有好的陪練員
陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
以「我們的夢想，是陪你抵達你的夢想」為承諾的中國人壽，在「人生GYM」裡，陪你練人生，以公平待客的心，提供你應付人生風險所需的保障，陪伴你在夢想的路上更勇敢前行，成為理想自己。