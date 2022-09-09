讀《主權島嶼》：逃離動亂的海地，仍逃不出美軍構築的海上堡壘
我們想讓你知道的是
逃出貧困、動盪的海地島國，這些海地流亡難民與美國驅逐艦在加勒比海相遇。一邊是「逃離」動亂追求應許之地，另一邊則是「逃離」美國國內法律，執行美國社會意志。雙方在「逃」的過程中，不斷的在重塑海洋、國家邊界與主權。
讀Jeffrey Kahn 《主權島嶼》
「但我沒有地址了／寫上你自己的吧／也許我正在你眼中讀著這句詩行」 ──鴻鴻〈我現在沒有地址了〉
如果說，Jatin Dua的民族誌《海上網羅》企圖定錨海盜，寫的是海洋如何成為陸地的延伸；那麼法律人類學者Jeffrey Kahn要講的是一個截然不同，關於人們與國家權力如何雙雙從陸地到海上的，出逃的故事。
要理解這個故事，我們必須從稍微遙遠的地方講起。
政治庇護／流亡者
故事鏡頭一端是位於加勒比海的國家海地。1957年被暱稱為「爸爸醫生」的François Duvalier當選成為海地總統，隨即開始自己獨裁統治的生涯。François Duvalier不吝於展現暴力，殘酷清洗了國內的反對聲浪，並開始培養直屬於自己的秘密警察Tonton Makout，展開長達14年的恐怖統治直到1971年過世。
然而Duvalier家族的控制並未結束，François Duvalier過世後，他年僅19歲的兒子Jean-Claude Duvalier（暱稱「娃娃醫生」）迅速即位，成為新的海地總統。直到1986年被群眾推翻政權前，Jean-Claude Duvalier接掌Tonton Makout勢力，仍舊以獨裁、高壓的方式控制著海地。
面對父子兩任的恐怖統治，在1960到1970年代間隨之出現的是持續不斷的逃亡潮。一批接著一批的海地人無法忍受國內的貧窮、動盪與壓迫，搭上小船，穿越向風海峽，躲避海巡檢疫，登上美國南岸尋求政治庇護，從以遠離惡夢一般的國度。
故事鏡頭的另一端是海地流亡者的終點，彷彿應許之地的美國。冷戰期間，在抵抗共產勢力擴張的名義下，美國實施了一系列的外交政策，包括積極提供援助給開發中國家，拉攏國際盟友，以及建立自己的國際聲譽。
政治庇護正是相關政策之一，美國政府認為這項政策既彰顯了自身的人道主義光輝，同時間又可以成為對蘇聯為首的共產勢力最有效的一次嘲諷。
然而，美國政府很快發現，1960到1970年代來尋找政治庇護的海地人們完全不符合庇護政策對「政治犯」的想像──強健、聰明而且懷抱政治熱忱，叛逃到美國駐蘇聯大使館的白人。
相反地，這些海地流亡者往往是底層農民，知識程度不高，有些人甚至是文盲，也毫無政治野心。更重要的是，在美國的種族歧視與對第三世界的「落後」偏見裡，這群流亡（多半偷渡上岸）的海地人有如病原體入侵，給美國帶來髒亂與污染。
在這樣的背景下，1970年代開始，美國政府與海地流亡者持續對抗的故事正式展開：一方面，美國政府積極強調Jean-Claude Duvalier在海地的改革，試圖將海地人的偷渡／流亡歸咎於海地的貧窮而非海地的恐怖統治，如此一來，美國政府便可以主張這批流亡者的動機是基於經濟因素而不適用政治庇護原則，並遣返持續湧入的海地人。
另一方面，歷經波折終於登上佛羅里達海岸的海地流亡者，則積極強調自己受到政治迫害的身分，他們串連早期海地移民社群，透過法律訴訟確保自己不會被遣返。
隨著議題搭上當時全球人權運動的聲浪、並獲得許多人聲援與協助後，海地人權組織的律師團們不只迅速在地方法庭上獲得勝利，同時開始利用法院所宣布的判決與禁令來阻止美國政府（特別是移民局）對海地人的遣返計畫。
時間往前推進，到了1980年代，隨著新一波古巴流亡潮抵達美國南岸，美國政府決意阻止更多的（第三世界）流亡人士湧入國境。為了避免人權組織利用法律訴訟方式「妨礙」遣返行動的執行，美國政府乾脆派出大量的驅逐艦在加勒比海上來回巡邏，直接在海上進行攔截，完全不讓這群流亡者踏入美國國土，也就杜絕了進入到司法救助的程序。
故事進行至此，我們終於切入全書的核心──海上逃亡。Jeffrey Kahn告訴我們，海地人逃亡到海上以躲避海地的政治局勢，美國移民局也逃到海上，躲避根植於陸地的法律機制。兩方在海上的遭遇與互動，正讓我們看見一套對於海洋、國家邊界與主權的嶄新想像。
海地人與美國法制雙雙「出逃」到加勒比海
《主權島嶼》野心宏大，Jeffrey Kahn從美國司法與地理空間想像的連結思索起，企圖同時與人類學界與法學界對話。一方面，Kahn回顧19世紀的美國排華法案，指出美國的法律如何根植於「國土」概念，猶如一座「大門」，保護美國免受外來者入侵。
在這樣的法律想像，美國法律緊緊依偎著美國的國土邊界運作。另一方面，Kahn對照1970年代到1990年代間美國的不同邊界想像的變化，讓我們看見美國在因應海地流亡潮而開展海上驅逐計畫時，也同時擴張了（看不見的）管制邊界。
更重要的是，Kahn告訴讀者，當海地人努力尋找「航線」抵達美國南岸，而美國政府同時開始海上的攔截計畫，阻止流亡者抵達美國本土，並且在加勒比海部屬海巡艦隊的時候，雙方也在轉換加勒比海地區的海洋性質──彷彿地圖繪製一樣，原先生態式的海洋被標準空間化，轉變為各種（流亡）航線與（美國）行政權力展現的領域。
回顧全書，人類學者以「主權島嶼」命名，為的是要強調美國這些攔截艦隊在加勒比海上所展現的正如一個個主權小島，不受法律限制地發動著自己的行政權力。
Kahn延續阿岡本對於法律、主權與例外狀態的思索，試圖指出美國法律的空間性，以及美國政府在持續且逐漸成為日常的海上攔截行動中，如何創造出某種建立在海洋上的例外狀態。
近年來，許多人類學者逐漸將目光投注到（原先少有人討論的）海洋，反省過往建立在陸地的法律、財產權、主權、國界等概念，並開始討論海洋應當（或如今）怎麼被理解與想像。
在《主權島嶼》一書裡，Kahn試圖從海地流亡者與美國政府之間的對抗，告訴我們一個如今波濤洶湧、正不斷變化的海洋故事。然而在結尾，Kahn也講了，在加勒比海以外，法律、主權與管制邊界的重塑、擴張與轉變也持續在不同國家以不同的論述在進行著，而這本書不過是這些故事的冰山一角而已。
註釋
- Jeffrey Kahn分別在芝加哥大學（University of Chicago）與耶魯法學院（Yale Law School）的取得人類學與法學博士。目前，他是加州大學戴維斯分校（UC Davis）的人類學系副教授。
- Kahn長期關注移民、邊界管制與海洋議題，他的第一本書《主權島嶼》獲海地研究學會、美國政治學會（APSA）移民與公民權、法律與社會學會Herbert Jacob等書獎。
本文經有關人類學授權刊登，原文刊登於此
原標題：我現在沒有地址了－讀Jeffrey Kahn 《主權島嶼》
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
「數位發展部數位產業署 廣告」