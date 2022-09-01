蘇聯改革推手碰到帝國野心家，戈巴契夫對普亭態度曖昧、愛恨交織

（中央社）在未流血情況下結束東西冷戰，但未能阻止蘇聯瓦解的前蘇聯改革派領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）30日辭世。戈巴契夫生前對於懷抱著俄羅斯帝國夢的現任總統普亭（Vladimir Putin），看法始終反覆不定。

普亭掌權20多年來，戈巴契夫對他有愛也有恨，初期是接納，繼之拒斥，後來又再度擁抱他。一如上世紀80年代時戈巴契夫代表了蘇聯，如今普亭在西方眼中代表著俄羅斯。

戈巴契夫最終似乎還油然升起敬佩之意。2018年普亭當選第4個任期前夕，戈巴契夫說：「現在他是理應獲得人民愛戴的領袖。」

在經歷動盪的1990年代、宿敵葉爾辛（Boris Yeltsin）當政時期之後，戈巴契夫曾對在2000年首度當選俄羅斯總統的普亭寄予希望。

法新社報導，當時戈巴契夫形容普亭「明智、嚴肅、含蓄、有條不紊。我喜歡這樣的人。」

對戈巴契夫而言，普亭代表著一個機會，能帶給俄羅斯穩定和經濟成長，同時持續由他奠立的民主轉型過程。

甚至在2006年，當人權人士對於普亭統治下公民社會受到的嚴苛待遇日益關切之際，戈巴契夫還說：「那些對普亭獨裁傾向感到憂心的人都錯了。」

隨著時間的流轉，俄羅斯民主發展的希望破滅，戈巴契夫先是轉向含蓄的批評，接著不惜訴諸嚴詞攻擊。

2011年國會大選出現舞弊，加上普亭決定尋求史無前例的第三任期，更堅定了戈巴契夫的反對立場。

戈巴契夫支持抗議大選舞弊的示威行動，並在2013年砲轟普亭統治下的俄羅斯。

當時戈巴契夫說：「政治漸漸成了偽民主。所有權力都掌控在當局和總統手中。」

「經濟遭到壟斷，貪腐猖獗。」

外國媒體經常關注戈巴契夫的評論，他持有勇於反克里姆林宮媒體《新報》（Novaya Gazeta）的部分股權。在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，《新報》已暫停出刊。

但對普亭來說，戈巴契夫頂多是眼中釘。

克里姆林宮對這位導致蘇聯瓦解前領袖的批評置若罔聞。普亭曾稱蘇聯瓦解是20世紀最大的地緣政治悲劇。

當戈巴契夫痛批普亭尋求第三個總統任期的決定時，這位前蘇聯情報機構國家安全委員會 （KGB）頭子則以「自廢武功」反擊這位讓蘇聯解體的前領袖。

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2014年，戈巴契夫反普亭立場出現轉變。儘管西方國家嚴詞譴責俄羅斯吞併烏克蘭的克里米亞，他仍力挺莫斯科當局的行動。

戈巴契夫表示：「克里米亞屬於俄羅斯，至於要說不是，就讓別人來證明。」

2015年，戈巴契夫支持俄羅斯在敘利亞發動軍事行動以支持敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）。

而到了2018年，普亭尋求歷史性第四任期時，戈巴契夫說，「在詭譎的國際情勢下」，普亭正是俄羅斯亟需的領袖。

諷刺的是，戈巴契夫晚年支持的普亭並不把他看在眼裡，並推翻這位前蘇聯領袖致力達成的成就。

戈巴契夫為俄國的反對派和媒體自由開啟了一扇門，但在普亭統治下的俄羅斯卻被控迫害異議分子，打壓新聞自由。

戈巴契夫辭世後，普亭致哀時對他的成就著墨不多。

普亭在悼詞中寫道，戈巴契夫是「一位政治人物和政治家，對世界歷史的軌跡有重大的影響」，並「努力對緊迫的問題提供自己的解決之道。」

戈巴契夫辭世，俄政府：他對西方浪漫主義是場錯誤

（中央社）前蘇聯領袖戈巴契夫30日辭世，享耆壽91歲。俄國政府31日讚揚他幫助結束冷戰，但稱他對西方的浪漫主義是場錯誤。

《路透社》報導，俄羅斯總統普亭在社群平台Telegram發表悼文指出：「戈巴契夫是對世界歷史進程有重大影響的從政者及政治家。他帶領我們的國家經歷複雜、變化劇烈及大規模的外交政策、經濟及社會挑戰。」

另一方面，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則在莫斯科舉行的一場論壇中表示，戈巴契夫對西方的「浪漫」希望是場錯誤，必須在普亭執政下進行調整。

培斯科夫指稱，戈巴契夫曾經真心希望相信，冷戰將會結束，新的蘇聯、全世界與西方將迎來一段永久的浪漫時期。

他還表示，戈巴契夫的浪漫主義是場錯誤，俄羅斯與西方沒有浪漫期，雙方的蜜月期沒有進展，俄國的敵人們展現出嗜血的一面。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 1985年11月19日，美國總統雷根在日內瓦與蘇聯領導人戈巴契夫首次會面，於簽署武器條約時握手。兩國領導人就國際外交關係和軍備競賽問題舉行會談。

戈巴契夫送走蘇聯帝國 受西方讚揚卻遭國人鄙視

（中央社）前蘇聯領袖戈巴契夫引發蘇聯瓦解，讓東歐脫離蘇聯統治，改變了現代歷史進程，這讓他受到西方國家讚賞，卻也招致許多俄羅斯人鄙視。

戈巴契夫推動蘇聯的「開放」（glasnost）與「重建」（perestroika），但卻連帶掀起一股力量，最終導致蘇聯土崩瓦解，以及他自己的黯然下台。

在許多人擔憂冷戰可能永遠不會結束時，戈巴契夫因為支持自由與改革而受到西方的推崇。相形之下，他在國內成為許多俄羅斯人唾棄的對象，他們認為曾經強大輝煌的蘇聯帝國瓦解，是戈巴契夫一手造成的。

掌權時，戈巴契夫多數時候選擇和平而非對抗，他與德國總理柯爾（Helmut Kohl）和美國總統雷根（ Ronald Reagan）等人建立密切關係，加速與西方關係融冰。

英國首相柴契爾（Margaret Thatcher）曾說出傳頌一時的名言：「我喜歡戈巴契夫先生。我們可以一起做生意。」

但在他1985年至1991年執政時期，他放寬的限制措施愈多，就愈容易遭到精力旺盛、迅速竄起的共產黨明日之星葉爾辛（Boris Yeltsin）邊緣化。