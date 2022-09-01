為拯救受疫情影響的旅遊業，泰國計劃瞄準「印度婚禮」等高消費活動

泰國旅遊局副局長Siripakorn Cheawsamoot本週接受《路透社》採訪時表示，泰國希望透過其知名的白色沙灘和夜生活，再次為這個受觀光客歡迎的國家帶來商機，特別是希望能吸引印度旅客到訪舉行婚禮或度蜜月。

旅遊業為泰國重要經濟支柱，《亞洲新聞台 》報導，在COVID-19 （嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎） 爆發之前，2019年遊客人數創紀錄達到近4000萬人，當時旅遊業佔GDP的12%，然而疫情爆發後，外國遊客人數曾銳減至僅42萬8000人。而在取消與疫情相關限制後， 泰國今年1月至8月28日的外國遊客已達420萬人，預計全年遊客人數將達到1000萬， 泰國政府目標是在2022年下半年實現110億美元的收入。

泰國政府指出，目前主要是馬來西亞、印度和新加坡為主要外國遊客，已累積1760億泰銖（49.3 億美元）的收入。

《路透社》報導，在泰國舉行的印度婚禮費用所費不貲，從27萬3000泰銖（ 7448美元 ）到82萬泰銖（ 2萬2386美元 ）不等，因為婚禮可能持續長達一周，包括從活動策劃到餐飲、裝飾和交通等支出。而在泰國舉行的印度婚禮中，約有60%是本地印度居民，其餘則來自海外印度家庭，因此目前泰國在孟買和新德里的旅遊代表，正擴大與婚禮策劃師的合作關係。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 一場在泰國普吉舉辦的印度婚禮，

泰國政府最近也宣布，預計將從10月開始將旅遊簽證從15天延長至30天，另外泰國旅遊局還與五間企業（AIS、TRUE、Kasikorn Bank、ThaiBev 和 Dusit Thani）共同推出了「TAGTHAi」通行證，這是一個泰國數位旅遊通行證，目的為支持本地旅遊業。

「TAGTHAi」主要是為旅遊經營者創造更多機會，同時也讓旅客在泰國旅行時更為便利，讓旅客可接收最新觀光、活動和用餐體驗的資訊，目前包括曼谷、清邁、普吉島等地的資訊都可在「TAGTHAi」中找到。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒