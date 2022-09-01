巴基斯坦世紀大洪災，形成100公里寬巨大內陸湖泊，迄今1162人死亡、3554人受傷及3300萬人受災
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巴基斯坦氣候變遷部長29日表示，洪水是「氣候引發的史詩級人道主義災難」。巴基斯坦的溫室氣體排放量佔不到全球的1％，卻始終位列最容易受到氣候變遷影響的前10名國家之一。有許多因素可能造成洪水，但氣候變遷導致全球溫度上升，讓極端降雨發生的機率提升。
巴基斯坦世紀大洪災，形成100公里寬巨大內陸湖泊
（中央社）美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，最新衛星圖像顯示，巴基斯坦面臨空前洪災，使得當地印度河暴漲，在巴國信德省部分地區形成一個100公里寬的巨大內陸湖泊。
巴基斯坦大片地區目前正泡在水中，聯合國（UN）官員形容一場有如「吸了類固醇的雨季」，在巴國帶來有記憶以來的最大降雨及洪災，從6月中旬至今已造成1162人死亡、3554人受傷及3300萬人受災。
美國國家航空暨太空總署（NASA）MODIS衛星感應器在8月28日拍攝的最新照片顯示，由於豪雨加上印度河（Indus River）暴漲，巴基斯坦南部信德省（Sindh）有大片地區浸在水中。
在衛星照片中央有一個深藍色區塊，顯示印度河滿溢及淹沒的地區約達100公里寬，原本是農田的地方如今成為了巨大內陸湖泊。
巴基斯坦氣候變遷部長芮曼（Sherry Rehman）最近表示，巴國部分地區「有如一片小型海洋」，在這場洪災結束時，國內可能還有許多地方泡在水中。
洪水淹沒巴基斯坦三分之一土地，古特雷斯：明天可能就是你的國家
《BBC》報導，洪水目前已經淹沒巴基斯坦三分之一的土地，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲世界應對巴基斯坦伸出援手，「破紀錄的降雨和洪水對這個區域造成無情的影響。」
古特雷斯表示，南亞是氣候危機的熱點，居住在當地的人們因氣候因素死亡的機率是其他區域的15倍。
古特雷斯在推特上寫道：「讓我們停止夢遊，實地面對氣候變遷對地球產生的破壞。今天是巴基斯坦，明天可能就是你的國家。」
聯合國呼籲外界為當地民眾提供食物、水、衛生設施、緊急教育和健康支持。官員估計，已有超過3300萬的巴基斯坦人──佔該國七分之一人口──受到了洪水影響。
巴基斯坦氣候變遷部長芮曼29日表示，洪水是「氣候引發的史詩級人道主義災難」。巴基斯坦的溫室氣體排放量佔不到全球的1％，卻始終位列最容易受到氣候變遷影響的前10名國家之一。
有許多因素可能造成洪水，但氣候變遷導致全球溫度上升，讓極端降雨發生的機率提升。
自工業時代以來，世界已經變暖了約攝氏1.2度，除非世界各國政府大幅縮減排放溫室氣體，否則氣溫將繼續上升。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
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臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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