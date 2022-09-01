巴基斯坦世紀大洪災，形成100公里寬巨大內陸湖泊，迄今1162人死亡、3554人受傷及3300萬人受災

巴基斯坦世紀大洪災，形成100公里寬巨大內陸湖泊

（中央社）美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，最新衛星圖像顯示，巴基斯坦面臨空前洪災，使得當地印度河暴漲，在巴國信德省部分地區形成一個100公里寬的巨大內陸湖泊。

巴基斯坦大片地區目前正泡在水中，聯合國（UN）官員形容一場有如「吸了類固醇的雨季」，在巴國帶來有記憶以來的最大降雨及洪災，從6月中旬至今已造成1162人死亡、3554人受傷及3300萬人受災。

美國國家航空暨太空總署（NASA）MODIS衛星感應器在8月28日拍攝的最新照片顯示，由於豪雨加上印度河（Indus River）暴漲，巴基斯坦南部信德省（Sindh）有大片地區浸在水中。

在衛星照片中央有一個深藍色區塊，顯示印度河滿溢及淹沒的地區約達100公里寬，原本是農田的地方如今成為了巨大內陸湖泊。

巴基斯坦氣候變遷部長芮曼（Sherry Rehman）最近表示，巴國部分地區「有如一片小型海洋」，在這場洪災結束時，國內可能還有許多地方泡在水中。

洪水淹沒巴基斯坦三分之一土地，古特雷斯：明天可能就是你的國家

《BBC》報導，洪水目前已經淹沒巴基斯坦三分之一的土地，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲世界應對巴基斯坦伸出援手，「破紀錄的降雨和洪水對這個區域造成無情的影響。」

古特雷斯表示，南亞是氣候危機的熱點，居住在當地的人們因氣候因素死亡的機率是其他區域的15倍。

古特雷斯在推特上寫道：「讓我們停止夢遊，實地面對氣候變遷對地球產生的破壞。今天是巴基斯坦，明天可能就是你的國家。」

聯合國呼籲外界為當地民眾提供食物、水、衛生設施、緊急教育和健康支持。官員估計，已有超過3300萬的巴基斯坦人──佔該國七分之一人口──受到了洪水影響。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

巴基斯坦氣候變遷部長芮曼29日表示，洪水是「氣候引發的史詩級人道主義災難」。巴基斯坦的溫室氣體排放量佔不到全球的1％，卻始終位列最容易受到氣候變遷影響的前10名國家之一。

有許多因素可能造成洪水，但氣候變遷導致全球溫度上升，讓極端降雨發生的機率提升。

自工業時代以來，世界已經變暖了約攝氏1.2度，除非世界各國政府大幅縮減排放溫室氣體，否則氣溫將繼續上升。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航