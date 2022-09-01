【圖輯】黛安娜王妃逝世25週年：涵蓋她的一生、最具代表性的17張老照片
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黛安娜（港譯「戴安娜」）對兩個兒子寵愛有加。哈利王子曾說黛安娜是「最頑皮的父母之一」，但補充說：「她愛死我們了，毫無疑問。」她為愛滋病患者疾呼，並在宣傳愛滋病患者所面對的困境方面發揮重要作用。她對有關愛滋病的坦率演講挑戰了人們的偏見。
黛安娜生前曾以「世界上鏡率最高的女性」而聞名。
在她逝世25週年之際，我們透過鏡頭來回顧她的一生，其中多為最具標誌性的照片。
黛安娜．法蘭西斯．史賓賽（Diana Frances Spencer）1961年7月1日在英格蘭諾福克郡桑德林厄姆（Sandringham）附近的帕克莊園（Park House）出生。
她是奧爾索普子爵和子爵夫人最年幼的女兒。
在父母1969年離異後，黛安娜經常往返於分別在北安普敦郡和蘇格蘭的父母家。
黛安娜先就讀於諾福克郡迪斯的Riddlesworth Hall預備小學，從1974年起則成為肯特七顆橡樹附近西希斯（ West Heath）的寄宿生。
她1977年離開西希斯，去瑞士魯日蒙繼續完成學業，並於次年復活節學期後離開那裡。
畢業後她在倫敦工作，先做過保姆，偶爾會當廚師，其後在倫敦騎士橋一所幼稚園做助理。
當時開始有言傳稱，她和威爾士親王查爾斯的友情正發展為更正式的關係。
就是從那時起，她開始整天受媒體包圍，工作的日子也屈指可數了。
1981年2月24日，查爾斯王子和黛安娜女勳爵在白金漢宮正式宣佈訂婚，訂婚戒指是一顆鑲嵌了14顆鑽石的藍寶石戒指，當時約值近3萬英鎊。
這枚戒指後來非常有名，現在則戴在劍橋公爵夫人凱特手上。
1981年7月29日，兩人在倫敦聖保羅大教堂結婚，這場婚禮也被喻為「世紀婚禮」。全世界數百萬人觀看了婚禮儀式的電視轉播。
當時，黛安娜年僅20歲。在整個過程中，她只有一次有點緊張，就是要把丈夫的全名以正確順序說出來。黛安娜由父親史賓賽陪伴步入婚禮教堂。
她的婚紗由大衛和伊麗莎白．伊曼紐爾夫婦設計，有長達10公尺的裙擺。婚紗使用了象牙色塔夫綢，並繡有古典蕾絲圖案。
大約有60萬人排列在白金漢宮通往大教堂的道路兩旁，想親眼目睹一下這對新人的風采。新婚夫婦與小伴娘以及女王伊麗莎白二世一起站在白金漢宮的陽台上（如上圖）向人群揮手致意。
黛安娜一直渴望擁有一個大家庭。1982年6月21日，也就是婚後一年內，她生下了兒子威廉王子。威廉王子也成為繼父親查爾斯之後王位的第二順位繼承人。
她認為在王室允許的情況下，盡量應該給她孩子一個正常成長的環境。威廉也成為第一位上幼兒園的男性繼承人。
1984年9月15日，威廉的弟弟哈利王子出生。
兩位小王子並沒有接受私教，而是和其他孩子一起上學校。
黛安娜對兩個兒子寵愛有加。哈利王子曾說黛安娜是「最頑皮的父母之一」，但補充說：「她愛死我們了，毫無疑問。」
在她對美國的第一次正式訪問時，黛安娜在白宮與美國演員約翰．屈伏塔（John Travolta）共舞。
黛安娜的人氣開始增長。她正在成為時裝偶像，她的衣櫃成為人們關注的焦點。
隨著她在官方場合露面越來越多，她的慈善工作讓她受到公眾愛戴，她也上了世界各地的新聞頭條。
她為愛滋病患者疾呼，並在宣傳愛滋病患者所面對的困境方面發揮重要作用。她對有關愛滋病的坦率演講挑戰了人們的偏見。
她與愛滋病患者握手這樣的簡單舉止，向公眾證明社交接觸沒有傳染風險。
威爾士親王夫婦之前曾一起出席過許多公務活動，包括海外義務。但到80年代末，二人分居的生活已經盡人皆知。
1992年，黛安娜對印度進行正式訪問，她獨自坐在「愛情象徵」的泰姬瑪哈陵前，形單影隻。
它也被視為一種公開的宣言，雖然他們表面上還是一對夫婦，但實際上早已分道揚鑣。
黛安娜一生與著名的羅馬天主教修女德蕾莎修女（Mother Teresa）保持深厚友誼。德蕾莎修女後來被封為聖人。
德蕾莎修女以其慈善工作聞名，她一生致力於幫助窮人，並為此獲得諾貝爾和平獎。
黛安娜與德蕾莎修女在相距6天之內相繼離世。
在分居多年後，黛安娜和查爾斯在1996年8月28日正式辦完離婚手續。
次年6月，黛安娜拍賣了79件曾出現過各種雜誌封面上的時裝。
此次拍賣為慈善事業籌集了450萬美元，似乎也象徵著與過去的決裂。
1997年1月，黛安娜王妃呼籲禁止殺傷性地雷裝置引起全球關注。
反地雷活動團體「地雷諮詢團體」（MAG）的聯合創始人麥格拉斯曾與黛安娜密切合作。
他後來表示，黛安娜的支持為全球禁雷努力提供了一個「轉折點」。
1997年8月31日，黛安娜與百萬富翁商人穆罕默德．法耶茲（Mohamed Al Fayed）之子多迪．法耶茲（Dodi Al Fayed）在巴黎麗茲酒店用完餐後乘車離開。
他們受到騎著摩托車的狗仔隊的追趕，他們希望能拍到黛安娜新男友的更多快照。
但這一追逐導致巴黎隧道悲劇──一場致命的車禍。
超過100萬人列隊路旁，目送送葬隊伍沿著西敏寺緩緩行進到她在北安普敦郡史賓賽家的最後一段旅程。
步行跟在靈柩後的分別是（從左至右）查爾斯王子、小兒子哈利王子（當時年僅12歲）、黛安娜弟弟史賓賽、長子威廉王子和愛丁堡公爵。
黛安娜去世25年後，她仍被銘記為「人民的王妃」。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
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中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
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中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！