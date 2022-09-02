梅根接受美國雜誌採訪，談到退出英國王室：「需要付出很多努力才能原諒」
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對她的粉絲來說，這是梅根和哈利受到不公正的王室生活壓力，而不得已搬到加州的又一例子；對於她的批評者來說，這更像是自我推銷，比如梅根被告知，她與哈利的婚姻在南非受到的歡慶猶如「曼德拉出獄時」一樣。
薩塞克斯公爵夫人梅根在最新接受美國雜誌的採訪中，對關於離開英國王室之後的生活以及對王室的一些做法，進行了描述和評價。
梅根說，「僅僅是因為（我們的）存在，我們就打亂了（英國王室）的等級動態。」
41歲的梅根在接受美國雜誌《The Cut》採訪時，在談到退出英國王室的問題時表示，「需要付出很多努力才能原諒」。
哈利和查爾斯的父子關係
梅根在採訪中談到了哈利王子和他的父親、英國王儲查爾斯王子的關係。
周日，當記者戴維斯問及她《每日郵報》隱私訴訟案的影響時，梅根說，「哈利對我說，『我在這個過程中失去了父親』」。
梅根說，「他們不需要和我的情況一樣，但這是他的決定」。
薩塞克斯公爵夫人的一名發言人後來告訴BBC新聞網，梅根這裡指的是她自己的父親，她和父親關係疏遠，她是在說希望自己的丈夫不會經歷同樣的事情。
查爾斯王子身邊的一位消息人士告訴英國新聞協會（PA），如果哈利王子覺得他和父親關係缺失，威爾士親王會很難過，並補充說，「兩個兒子，他都很愛。」
37歲的哈利王子此前曾表示，在2020年他和梅根卸任高級王室工作人員後，父親查爾斯王子「不再接我的電話了」。
根據有關安排，這對夫婦放棄他們的殿下頭銜，並能夠透過工作實現經濟獨立。哈利保留與生俱來的王子稱號。
梅根和哈利曾經的願景
據報導，在退出英國王室之前，薩塞克斯公爵夫婦曾提出了一個願景，那就是在英聯邦國家做相關的王室工作，自己掙錢，希望圍繞他們的「聲音」能夠減少。
梅根告訴《The Cut》雜誌，不知道出於什麼原因，我們未被允許這樣做，但王室中其他一些成員卻是這麼做的。
戴維斯是一名曾採訪過潔達．史密斯和莉娜．杜漢姆等名人的特稿作家。她問梅根，是否認為她和她的皇室姻親以及她自己的原生家庭之間有原諒的空間。
梅根回應道，「我認為寬恕非常重要。不寬恕則需要更多的精力。」
「但原諒別人需要付出很多努力。我真的做出了積極的努力，尤其是在知道我可以說任何事情的情況下。」
在與《The Cut》雜誌長達6450字的採訪中，梅根還提及以下問題：
- 她擔心留在英國可能會讓她三歲的兒子阿奇受到媒體的過度關注；
- 批評（王室）在她身為高級王室成員時，缺乏對公布家庭照片的控制；
- 阿奇受到有關「禮貌非常重要」的教導，他們經常教導他「觀其行知其人」（manners make the man）；
- 講述了他們在加州價值1465萬美元（約新台幣4億4600萬元）的房子，她和哈利王子最初認為負擔不起而拒絶去看房；
- 透露在女王白金禧年慶典探望女王時，她在溫莎的弗羅格莫爾別墅收拾了他們家裡的東西；
- 透露自己正在考慮重返社交媒體Instagram。
本次採訪是梅根近期推出的Spotify播客Archetypes宣傳活動的一部分。
歌手瑪麗亞．凱莉（Mariah Carey）和網球傳奇人物小威廉絲（Serena Williams）都將會來播客做嘉賓，節目承諾「具有調查性、剖析性以及顛覆那些試圖阻礙女性發展的標籤」。
薩塞克斯夫婦除了阿奇之外，還有一個一歲的女兒麗麗貝特，一家人現在住在加州的蒙特西托。公爵夫婦離開英國後已經與Spotify和Netflix簽訂了協議。
梅根和哈利現在的工作
哈利王子告訴戴維斯，他認為一些王室成員無法能像他和妻子那樣「親密地」生活和工作。
採訪文章中描述的場景，包括薩塞克斯夫婦坐在共享的家庭辦公室的一張桌子前，打理他們的公司Archewell。
哈利王子說，「我認識的大多數人以及我的很多家人都不能在一起工作和生活。」
他說，「這真的很奇怪，因為看起來壓力很大。但這感覺很自然、很正常。」
哈利和梅根一家在美國的生活
哈利和梅根都曾與部分英國媒體打過官司。在採訪中，薩塞克斯公爵夫人表達了她對阿奇生活受到媒體影響的擔憂。
梅根告訴戴維斯，如果她要在英國接阿奇放學，就需要經歷多達40人的媒體來拍照。
她說，「抱歉，我不喜歡這樣。這並不代表我對隱私很癡迷。這只能讓我成為保護孩子的堅強而優秀的母親。」
在採訪中，戴維斯談到了陪梅根去幼兒園接阿奇的經歷，他們路過一個灌木叢的時候，三歲的阿奇一邊嚼著墨西哥油炸玉米餅，一邊想搖下車窗。
在這篇採訪文章中，讀者還可以讀到哈利王子和梅根在加州的生活場景的描述，一家人隨著哈利王子的用口技模仿鼓聲（beatbox）跳舞、麗麗貝特在保姆的懷裡看著這些——阿奇叫他的父母為媽媽（Momma）和爸爸（Papa）。
梅根還講述了她之前和南非音樂劇《獅子王》一名演員的對話軼事。這位演員告訴她，當她嫁入王室時，「我們在街頭歡呼，就像曼德拉出獄時一樣」。
分析：爆炸性新聞人物
文：BBC王室事務記者肖恩．考蘭
梅根是媒體的爆炸性人物，所以，一個還算溫和的採訪，加上一些可以讓人自己詮釋的評論，就輕而易舉登上了頭版。
對她的粉絲來說，這是梅根和哈利受到不公正的王室生活壓力，而不得已搬到加州的又一例子；對於她的批評者來說，這更像是自我推銷，比如梅根被告知，她與哈利的婚姻在南非受到的歡慶猶如「曼德拉出獄時」一樣。
但這次採訪也顯示了哈利和梅根面臨的一些自相矛盾。
他們想擺脫令人窒息的王室生活，但他們最值錢的資產就是與王室的關係。
就彷彿，老搖滾歌星不願意再談自己出道之初的老唱片，但人們對他感興趣的唯一原因恰恰就是那些老歌。
他們也希望不受媒體滋擾，但是他們與Spotify和Netflix簽約，自己已經成為媒體的一部分。
就像哈利描述的王室成員永恆的兩難一樣，「做事，別人會批評你；什麼都不做，別人反正還是會批評你。」
一年多前，薩塞克斯公爵夫婦接受美國著名主持人歐普拉的採訪節目在美國播出後，在大西洋兩岸均引起餘波。
在那次長達兩個小時的節目中，哈利和梅根夫婦介紹了他們在英國王室生活的經歷，涉及種族歧視、精神健康、媒體以及和王室其它成員的關係等話題。
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有創意只是基本，能實踐才有價值——三位新世代創作高手x Adobe，給年輕學子的一席課
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每一秒鐘，都有嶄新的想法正在成為現實。在這個創意有可能變成超能力的時代，靈光一現是你最強而有力的資源。但是，要怎麼把這些想法化為現實、完整呈現，你需要一套最懂市場需求，同時也懂你的工具。
身為設計界軟體開發龍頭的Adobe，一直以來都相信，靈感是促進改變並推動世界前進的動力，這次特別邀請到有同樣信念的三位年輕設計／創作者——影片特效創作者六指淵、街頭故事畫家李白，和設計師兼創業家薛名喻，談談他們如何使用Adobe實踐自己的獨特創意。
To be or not to be? 大膽嘗試就對了
「創作對我來說不是信手捻來的事情，我有想不出來很痛苦的時候。後來我想到解決的辦法，就是把創作轉換成企劃的形式。因為企劃是一個設定目標，然後盡力去達成的東西，這樣去思考我要做什麼就會變得很明確。」作為特效和知識型Youtuber，六指淵很清楚一個能夠將創意與實踐整合，同時還能和大家分享、共同學習的企劃，正是他創作的動力。但在像現在這樣，能夠釐清問題、看見目標之前，六指淵也走過非常混亂的時期。
「為了要證明自己，我其實也嘗試過很多事情，我意識到，我要做的應該是別人會望而卻步的事情，只要我能做到，我就贏了。」六指淵說。
同樣不服輸的，還有創業家薛名喻（Louis）。今年25歲的他，從小就明確的知道自己想要創業。在意識到學校提供的資源和資訊已經不足夠的時候，他勇敢跳脫一般社會對學生的期待，離開安逸的大學，開始自己找管道，累積實作經驗。Louis不僅選擇了和其他人不一樣的路徑，選擇的工作甚至和過去在校所學完全不同。「我後來跳脫高中所學，決定成為設計師。」Louis離開了學校，卻更認識了學習的意義。
「正因為我不是本科系的，所以更了解從零開始的痛苦，再加上我從高中就想要改變教育，而且教學一直都是我很喜歡的事情，所以我轉向開課、分享。對我來說，教學就是我的創作。」Louis說。
今年也剛開始投入教學的街頭似顏繪畫家李白，以溫暖的小故事搭配一幅幅風格獨具的插畫，成為網路上的人氣話題之作。他現在的成績，奠基於一個「讓我們彼此都不要太尷尬」的想法。當時的李白在街頭擺攤創作，畫似顏繪，在這段說長不長說短不短的時間裡，面對一個滑手機的客人實在太尷尬了。「所以我就定下了遊戲規則，如果客人跟我分享一個故事，我就給他優惠價。因為我只是一個萍水相逢的陌生人，所以滿多人願意對我講出他們沒辦法對別人說出口的事，我就像一個樹洞一樣，吸收了很多秘密、傷心和遺憾。」李白說。然後他把這些以「街頭故事」為主題的創作放上網路，在不斷調整文字和圖像搭配的方式、說故事的方式⋯⋯之後，讓那些試錯之後的結果，成為繼續往前的動力。
「所以開始教學也算是一種回饋吧，把我知道的跟大家分享。那些我也曾經很迷惘的時刻、很喜歡的東西，很多人應該也都有一樣的感覺。就跟街頭似顏繪一樣，你的故事也有可能成為別人的力量。」李白很溫暖地說。
三位來自不同領域的創作者，在各自的宇宙裡取得了令人驕傲的成績，六指淵擁有50萬YT頻道訂閱，每月收入突破六位數；Louis自從21歲開始創業至今，現在穩定經營三間公司，營收在八至九位數之間，同時也兼任上櫃公司的數位長；李白在短短時間內完成了超過兩千張似顏繪，並且突破十萬IG追蹤。他們的成功，除了來自於他們對於創作、分享的熱情和堅持之外，當然也少不了Adobe的應用程式們，在許多關鍵時刻幫助他們突破種種難關。
用對工具，100%實現精彩創意
Adobe的應用程式橫跨多元領域，從設計、影像、插圖、UI/UX介面、AR、3D等專業面向，到個人在社群媒體的需求，可以縱向支援更可以橫向結合，無所不入的實踐力與強大應用力，成為許多專業傑出使用者的首選。
介面設計師出身的Louis，最常使用Ai、 Ps和 Xd來完成他的作品，因為介面設計首重整合多方需求，並且達到視覺與使用體驗平衡的設計目的。繪圖用的Ai和修圖用的Ps，可以很快速地落實Louis在視覺上的想法，再以設計UI專用的Xd來完成設計，一氣呵成。Louis回想起他的第一個設計練習，當時是先用手繪之後，再掃描進電腦去做圖，耗時費工。但是在Adobe的應用程式成為他的設計工具之後，腦中的想像都能更快、更精準，也更有效率地成為現實。「我開始使用Adobe的時候還是個實習生，因為我不是本科生，所以我加倍地去學軟體，當時的主管很納悶我怎麼動作那麼快？這就是Adobe的好處——效率，和亮眼的結果。」
六指淵也強力推薦，每一個想讓影片特效更生動、精彩的人，絕對不能錯過影視業界首選的Ae。作為影片編輯應用程式家族之一的Ae，可以讓使用者任意的變化影片中的每一處細節，達成令人驚豔又興奮的效果。但是六指淵也坦承：「沒錯，Ae非常強大，但它並不是一個很好上手的軟體。他有很多複雜的功能，需要融會貫通之後才有辦法將它們很好地結合，然後製作出你想要的效果。這個過程並不容易，但是相信我，你會非常有成就感，這一切努力都是值得的。」
「這兩個應用程式可以完全實踐我的想法，強大不需要我多說，絕對可以說是平面、動畫設計師必備的武器。而且使用上非常直覺，每次改版新增的功能也常令我驚艷。」插畫家李白一定要向大家推薦的，就是Adobe領先業界的兩大應用程式，Ai以及Id。作為向量繪圖軟體之王Ai，繪圖僅僅只是設計功能的開端，它還能製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形等——例如搭配Adobe Character Animator，就可以將 Ai製作的圖像轉變成動畫！ 而版型和頁面設計軟體的領頭羊Id，同時適用於實體及數位設計，提供製作及發佈書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目所需的一切。
除此之外，Louis也非常推薦Adobe Creative Cloud，「我覺得Creative Cloud最棒的地方，除了可以任意依照自己的需求，購入搭配組合的應用程式之外，還可以收到最新的更新和教學資訊，更可以盡情使用對設計師來說永遠不嫌多的字體和影像素材。對於想要永遠走在最前端的人來說，這一點真的很有吸引力。」
自己，是唯一的假想敵
主動出擊、多方嘗試、不怕錯誤，這是三位創作者給予所有正在尋找目標、向自己夢想前進的學子們，共同的建議。「我有很多學生都卡在想太多，總覺得自己還有哪裡不足，所以遲遲不敢踏出第一步，但真的不需要，沒有開始，永遠只會停留在想。」Louis鼓勵大家勇往直前，六指淵也補充道：「你真的不用很厲害才開始，但是你要開始才會變得很厲害。」李白同時強調，獲取資訊的能力很重要，而且在網路如此發達的今天，獲取資訊幾乎已經不受時空限制。大量的去嘗試，最終一定能找到自己真心喜愛的目標，然後不斷前進。
的確，藉由網路，我們可以更彈性地利用自己的時間，做到零時差學習；把喜歡的事情發展成一生的志業，比起過去更是機會大增。今年，Adobe瞄準這些對希望藉由設計，展開自己未來的年輕學子們，推出開學季線上課程。一網打盡Adobe家族中最熱門、實用、搶手的應用程式，包括Xd、Ai、Ps、Pr、Ae和Id。在業界高手的親自引領之下，不只建立對這些應用程式的基礎認識，同時吸收第一手業界動態。不分年齡，沒有距離，點選課程開始的那一秒，就是你啟動完成夢想目標的第零天。
創意最強後援，一堂改變人生的應用課
創作是讓夢想發聲的方式，也是所有創作者的生命能量。相信自己的能力，加上正確的工具輔助，你也有可能成為一位閃閃發光的創作者。Adobe攜手無限學院，祭出學生專屬的開學季強檔優惠，凡訂閱就可以獲得價值高達NT$ 9,000的自選6堂Adobe課程。無限學院是專為設計者解決自學痛點的平台，這次的開學季強檔優惠課程，更由六指淵和Louis攜手合作規劃，一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體。包括Photoshop（Ps）、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、XD、InDesign（Id），還有六指淵最拿手的Premiere Pro（Pr）。總共10門官方教學課程，從新手基礎教學到實務操作應用，不僅切中設計者最核心的需求，更將線下實體職能教育，完整轉移至線上，讓跨領域學習更隨時隨地，無邊無際。詳細課程介紹請見官方課程網頁。