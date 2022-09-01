「【衛福部】你的補貼已通過」詐騙簡訊勿亂點，王必勝：官方網址寫法只有「.gov.tw」一種

（中央社）近期許多民眾收到防疫保險相關詐騙簡訊頻傳，指揮中心指揮官王必勝昨（31）日再次提醒，官方網址僅有.gov.tw一種寫法，若看到其他寫法，不要隨便點擊、提供個人資料。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天下午在疫情記者會中表示，透過調查發現，宣稱可領取疫情補助津貼的簡訊或訊息，大多透過iPhone iMessage傳送。提醒民眾應提高警覺，千萬不要隨便點擊不明連結。

Photo Credit: 指揮中心

王必勝說，官方正確網址應為.gov.tw，不會在gov前冠上其他英文或數字，如果發現這類情形，連結可能是假的、是釣魚網站。另外，民眾若關閉蘋果裝置專用免費訊息iMessage，也可防堵接收到相關詐騙訊息。

使用iPhone手機的民眾可按照下列3步驟關閉iMessage：

點選桌面的「設定」圖示 選擇「訊息」 將iMessage 綠色拉條往左滑，轉為灰色，即為關閉狀態

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另外，關於疫苗採購相關議題，王必勝澄清，疫苗採購依照合約簽訂的保密年限辦理，期滿即可公開，沒有保密30年問題，疫苗採購都接受立法院監督，成立疫苗採購調閱小組提供立委調閱，同時接受審計部及監察院查核及約詢監督。

王必勝說，有少數外界人士將簽辦公文的保存年限與簽訂契約的保密年限混為一談，甚至在沒有事實根據下，任意影射公務員規避監督或涉嫌不法，相關傳聞均與事實不符。團隊正努力洽購次世代疫苗，希望政治選舉動作不要影響到疫苗洽購進行，影響民眾健康與安全。

王必勝說，指揮中心採購5000多萬劑疫苗，提供民眾施打，形成對抗病毒保護力，團隊竭盡全力、恪守法規，經得起考驗，希望民眾持續給鼓勵和支持。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航