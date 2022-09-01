「【衛福部】你的補貼已通過」詐騙簡訊勿亂點，王必勝：官方網址寫法只有「.gov.tw」一種
我們想讓你知道的是
王必勝說，官方正確網址應為.gov.tw，不會在gov前冠上其他英文或數字，如果發現這類情形，連結可能是假的、是釣魚網站。另外，民眾若關閉蘋果裝置專用免費訊息iMessage，也可防堵接收到相關詐騙訊息。
（中央社）近期許多民眾收到防疫保險相關詐騙簡訊頻傳，指揮中心指揮官王必勝昨（31）日再次提醒，官方網址僅有.gov.tw一種寫法，若看到其他寫法，不要隨便點擊、提供個人資料。
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天下午在疫情記者會中表示，透過調查發現，宣稱可領取疫情補助津貼的簡訊或訊息，大多透過iPhone iMessage傳送。提醒民眾應提高警覺，千萬不要隨便點擊不明連結。
王必勝說，官方正確網址應為.gov.tw，不會在gov前冠上其他英文或數字，如果發現這類情形，連結可能是假的、是釣魚網站。另外，民眾若關閉蘋果裝置專用免費訊息iMessage，也可防堵接收到相關詐騙訊息。
使用iPhone手機的民眾可按照下列3步驟關閉iMessage：
- 點選桌面的「設定」圖示
- 選擇「訊息」
- 將iMessage 綠色拉條往左滑，轉為灰色，即為關閉狀態
另外，關於疫苗採購相關議題，王必勝澄清，疫苗採購依照合約簽訂的保密年限辦理，期滿即可公開，沒有保密30年問題，疫苗採購都接受立法院監督，成立疫苗採購調閱小組提供立委調閱，同時接受審計部及監察院查核及約詢監督。
王必勝說，有少數外界人士將簽辦公文的保存年限與簽訂契約的保密年限混為一談，甚至在沒有事實根據下，任意影射公務員規避監督或涉嫌不法，相關傳聞均與事實不符。團隊正努力洽購次世代疫苗，希望政治選舉動作不要影響到疫苗洽購進行，影響民眾健康與安全。
王必勝說，指揮中心採購5000多萬劑疫苗，提供民眾施打，形成對抗病毒保護力，團隊竭盡全力、恪守法規，經得起考驗，希望民眾持續給鼓勵和支持。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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雲端終將成為數位核心，AWS免費線上研討會邀您搶占先機！現在註冊AWS帳號就送隨身音箱
我們想讓你知道的是
AWS將於2022年9月14日下午2:00～5:00舉行AWS Next Gen Infra Web Day線上研討會，以「新世代雲端基礎設施」為主要議題，廣泛深入的服務組合創造最佳效能，幫助企業運用最低成本發揮基礎設施支出的最大價值，搶佔雲端先機。
近年在新冠疫情的催化下，產業數位轉型發展飛快，不只民間企業爭相競逐數位人才與雲端技術，近期即將掛牌成立的「數位發展部」也透露公部門對於數位、雲端趨勢的肯定及企圖。美國資訊科技研究顧問公司Gartner估計，至2025年將有85%的組織採用「雲端優先原則」，更大膽預言在不遠的未來，雲端將成為「新數位體驗的核心」。
當全球主動擁抱看似無限機會的雲端，企業與組織又該如何運用有限的IT預算及資源，發展更高效率的基礎設施，為潛力無限的資通訊技術奠定基礎？臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2022年9月14日的下午2點至5點，舉辦「AWS Next Gen Infra Web Day」新世代基礎設施線上研討會，邀請對雲端發展有興趣的您，與專家一起深入探討新世代雲端基礎設施的建設布局與發展。
扎實基礎，奪得先機：搶先認識新時代基礎架構
新世代雲端基礎設施將是未來幾年的重點之一，在如今轉型過渡的關鍵時刻，夯實基礎、扎穩腳步即是當下不可輕忽的任務。數位轉型講求商業模式優化、內部作業流程更新、組織結構再升級，其核心是組織內部資料、數據的統一及流動應用，因此如何優化現有基礎架構，增加可擴展性與穩定性，絕對是數位轉型過程必然面對的挑戰。而「AWS Next Gen Infra Web Day」線上研討會內容將包含雲端運算、儲存和網路解決方案，帶領參與者了解如何以最低成本發揮基礎設施支出的最大價值，以廣泛、深入的服務組合創造最佳效能。
現在報名「AWS Next Gen Infra Web Day」，註冊好禮加碼送
想在雲端優先的世界中高速成長，又能確保技術同時兼具變革性和成本效益？或是想在預算內建置與執行比其他任何地方更多的應用程式？那您絕對不能錯過這次的「AWS Next Gen Infra Web Day」線上研討會。除了活動報名，也建議於活動前免費註冊AWS帳號，現在新註冊戶還可填寫額外領獎表單，兌換精美好禮「AWS藍芽喇叭」。
AWS Next Gen Infra Web Day 活動詳細資訊
- 日期：2022年9月14日（星期三）
- 時間：2:00 PM～5:00 PM
- 形式：線上研討會
- 語言：中文