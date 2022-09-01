天津海關查扣1321本台灣書，理由是出版日期有「中華民國」字樣違反一中原則

（中央社）中國媒體報導，天津一家業者日前申報進口一批5165本圖書，其中1321本因書中出版日期有包含民國紀年在內「中華民國」字樣，被認定「損害國家主權，違反一個中國原則」，遭天津海關查扣。

由於中國有地方部門日前通知，作家龍應台所有著作不得作為上架選讀書籍，形同被禁，這項報導因此引發兩岸出版界及書友關注。

根據天津《今晚報》報導所附照片，其中一本由台北國立故宮博物院故宮文物藝術發展基金出版、定價新台幣1200元的圖書，版權頁註記的出版日期為「中華民國108年01月，初版二刷」，海關人員並用戴著手套的手指，指著這項出版日期。

根據報導，天津某家公司日前申報進口一批圖書共5165本。經海關關員現場查驗，這批圖書包含漫畫、科普讀物、書法或文物圖鑑等多種類型。其中57種共1321本書中印有「中華民國」字樣，涉嫌「損害國家主權，違反『一個中國』原則」。

報導指出，目前天津海關已按照相關規定對這些圖書進行暫扣，並轉交後續部門處置。

在兩岸關係處於低潮下，兩岸民眾近來陸續反映，有些從台灣寄往中國的普通圖書，儘管內容並不涉及政治、中國近代史，寄送所需時間往往也會大幅加長，甚至有收不到的情況。有中國郵局一線工作人員面對詢問時則透露，書裡的「用語要是不對」，是有可能出現投遞延遲的情況。

中國網友：感覺政府內容審查愈來愈嚴格

中國近期似有收緊圖書管制範圍的情況。日前中國江蘇鹽城、山東青島的學校也收到通知，要求對各中、小學的學生讀物進行排查，指部分圖書不應讓學生接觸、閱讀，包括台灣作家龍應台的所有作品。

《遠見》報導，一些中國網友私下抱怨，最近感覺政府內容審查愈來愈嚴格。像是他家附近的書店，資訊科學、工程科技等新技術的書籍都沒了，只剩中醫、政治等類型書。同時書店內陳設主打的內容，過時到像是300年前，一點也引發不了購買興趣。換個角度看，似乎有讓民眾追求知識趕不上時代的意圖。

當台海情勢日漸緊張，又有年底決定習近平連任的二十大全會將展開。看來中國內政壓力不小，反映在控制民意的動作也就愈來愈大，以杜絕民怨繼續暴漲。禁止學生讀書，只是冰山一角，未來如何變化以及影響台灣，值得密切觀察。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航