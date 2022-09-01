美FDA批准莫德納、輝瑞BNT抗BA.4、BA.5二價疫苗，預計秋天展開接種
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美國政府官員表示，這個秋天將開始的接種計劃，預期符合接種資格的人數會比前一次官方核准的還要多。考量到長新冠，稍微年輕以及健康的美國人也應該接種二價疫苗。
（中央社）美國食品暨藥物管理局（FDA）昨（8/31）日宣布，批准施打莫德納與輝瑞BNT等藥廠製造的升級版COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗加強針，這種新疫苗鎖定目前居主流的Omicron變異株BA.4和BA.5為目標。
《路透社》報導，莫德納和輝瑞BNT的升級版疫苗都是二價疫苗，也能對抗先前所有COVID-19疫苗鎖定的原始病毒株。美國預備在今年秋天開始接種行動。
獲FDA批准的莫德納升級版疫苗可供18歲以上者接種，輝瑞疫疫的施打年齡則是12歲，必須在接種完基礎劑疫苗或最新一劑追加劑疫苗至少2個月後才能施打。
由於學校開學，以及天氣轉涼後民眾會待在室內較長時間，疫情可能再度升高，美國政府已訂購1億500萬劑輝瑞升級版疫苗和6600萬劑莫德納二價疫苗，以因應可能出現的最糟狀況。
《路透社》報導，輝瑞公司表示他們已備妥一定數量的二價疫苗可配送出去，9月9日之前可配送出1千5百萬劑。莫德納則表示該公司預期在接下來數天內，可開始提供二價疫苗。
專家表示升級版的疫苗對於年長者和免疫不全者十分重要，不過現有的研究數據相當有限，不足以支持政府所預期達到的保護力。
梅診診所（Mayo Clinic）的疫苗專家波藍醫師（Gregory Poland）表示，對於至今尚未感染且接種前一劑疫苗超過一年的民眾，二價疫苗對他們有好處，但好處有多少他無法說明。波藍表示，二價疫苗不太可能幫助那些在近期確診的人們。
美國政府官員表示，這個秋天將開始的接種計劃，預期符合接種資格的人數會比前一次官方核准的還要多。考量到長新冠，稍微年輕以及健康的美國人也應該接種二價疫苗。
FDA局長卡利夫（Robert Califf）表示，如果要預防疫情傳播以及長新冠，那麼就需要針對特定變異株所設計的疫苗才行。
《華爾街日報》報導指出，許多民眾可能會抗拒接種二價疫苗，一部分的原因在於重複接種所產生的厭倦感，另個可能的因素是FDA並沒有等到相關臨床試驗完成，就已批准了疫苗。
許多疫苗專家表示，升級版疫苗的臨床試驗不是必要進行，且對升級版疫苗的安全性有信心。專家們表示，這就像每年要施打的流感疫苗，通常都不會在人體裡進行試驗。
領導FDA疫苗部門的馬克斯（Peter Marks）表示FDA有相當充足的經驗在審核年年都會改變的流感病毒株，因此對於COVID-19的二價疫苗，也有信心既有的證據足以批准這兩款疫苗。
新聞來源
- 美批准接種COVID-19二價疫苗 對抗Omicron新變異株（中央社）
- U.S. FDA green lights Omicron-targeted COVID boosters ahead of revaccination campaign（Reuters）
- Covid-19 Booster Shots Targeting Omicron Authorized, Likely to Be Offered Soon（The Wall Street Journal）
延伸閱讀
- 輝瑞、BNT向美FDA提交二價疫苗EUA申請，預計適用於12歲以上民眾
- 科學界COVID-19疫苗研發進展：抗變異是中期目標，廣效抗冠狀病毒疫苗是終極追求
- 二價疫苗陸續問世，能否與主導多國疫情的BA.4、BA.5相抗衡？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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