俄國關閉北溪一號管停供德法兩國天然氣，馬克宏將召開國防會議沙盤推演冬季供電

（中央社）俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天（當地時間31日）以進行維護作業為由，暫停由主要的北溪一號（Nord Stream 1）管線向德國輸送天然氣。這是俄國最新一起停止供氣行動，這類行動助長了歐洲能源危機。

法新社報導，在歐洲天然氣傳輸系統運營商網路（ENTSOG）宣布天然氣已經停止供應後，俄羅斯天然氣工業公司表示，透過北溪一號管線的供應已「完全停止」，以對一組壓縮機裝置進行預防性維護作業。

俄羅斯於2月下旬入侵烏克蘭，隨後限制對歐洲的天然氣供應，歐洲國家面臨能源價格飆漲的局面。

嚴重依賴俄國供應天然氣的德國指控莫斯科將能源作為「武器」。

但俄羅斯天然氣工業公司曾表示，為期3天的維護工作是「必要的」，還說「每運作1000個小時」後就必須進行維護。

但德國聯邦網路管理局（Federal Network Agency）局長穆勒（Klaus Mueller）表示，這是一個「在技術上難以理解」的決定，並警告這有可能只是莫斯科當局利用能源供應作為威脅的藉口。

穆勒指出，從過往經驗來看，莫斯科當局「屢屢在所謂的維護工作後做出政治決定，我們要到9月初才會知道俄國是否將再次這麼做。」

法國能源轉型部長帕妮兒－魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）今天表示，俄羅斯天然氣工業公司找藉口暫停向法國能源供應商Engie公司供應天然氣，並表示法國已經預料到供應會減少。

帕妮兒－魯納歇在聲明中表示：「正如我們所預期的，俄國正在把天然氣作為戰爭武器，並以Engie執行合約的作法為藉口，進一步減少對法國的天然氣供應。」

俄羅斯停供天然氣，6成法國民眾準備節電

俄羅斯天然氣公司30日宣布9月1日起暫停向法國運送天然氣，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2日將召開國防會議，首次針對冬季供電可能性做沙盤推演。危機當前，近6成民眾表示已準備節電，避免年底能源匱乏。

兩年多來對抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情剛告一段落，法國乃至全歐洲在新學年開始之際，紛紛深陷能源危機。

俄烏戰爭後，俄羅斯為報復制裁，開始減少對歐洲的天然氣供給。30日晚間，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）再度宣布從9月1日起完全暫停向法國能源供應商Engie運送天然氣。不巧的是，法國電力狀況正吃緊，由於腐蝕問題，法國電力集團（EDF）56座核能反應爐中只有24座正在運作。

為因應難題，馬克宏將採協商抗疫模式，於2日首次針對天然氣與電力供應召開並主持國防會議。總理柏納（Elisabeth Borne）、經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）、生態轉型部長帕妮兒－魯納歇等人皆將出席。

關鍵在於法國是否有足夠能源度過冬季。法國政府的策略是一邊為接下來斷電的最壞可能做心理建設，一邊安撫民眾政府有能力保護他們。因此交替出現兩種互相矛盾的模糊說法：保證能源無虞的同時，也發出缺電警告。

馬克宏之前在內閣會議中表示，能源「不再綽綽有餘」，法國可能須有所「犧牲」；然而26日出訪阿爾及利亞時又說，法國不太依賴天然氣，單從法國角度而言，今年冬天問題不大。

柏納29日向「法國企業運動」（MEDEF）警告，冬天若限電企業將首當其衝，呼籲採取行動，減少耗能；但30日晚間針對俄國斷供天然氣受訪時又保證Engie「已找到其他供應來源」。

儘管政府表示一般民眾不會受影響，但也呼籲人民改變習慣，節約能源，例如調低暖氣溫度、拔除不用的插座等。

世界報（Le Monde）分析，缺電程度將取決於兩個目前不可預測的因素：天氣與俄國總統普亭（Vladimir Putin）的態度。

2日的會議將討論幾個可能性。首先，若今年冬天異常寒冷、暖氣需求陡增，且俄國切斷所有能源運輸，則最糟情況可能會大規模斷電，另外還有對企業減低電壓的中等嚴重情況。

政府也將討論如何確保能源危機不會帶給民眾太大的民生負荷。柏納之前承諾人民，「不會讓能源價格飆漲」。目前除採取漲幅上限的價格抑制措施外，還準備祭出「能源支票」給中低收入戶。政府表示，英國、比利時等鄰國能源已飆漲80％，法國則較為穩定。

另外，據民調機構Elabe和BFM電視台（BFM TV）30日公布的調查，58％的受訪者表示，已準備好做出努力，從今天起減少能源消費，以避免年底能源匱乏的風險；有近4成的民眾則表示，已開始盡可能節約用電。

95％的受訪者支持禁止夜間廣告照明；94％支持禁止店家開冷暖氣時不關上門；9成民眾表示希望限制個人與企業使用私人噴射機。

然而法國受訪者對未來幾個月也頗為悲觀：77％擔心會出現糧食短缺、59％擔心缺天然氣、54％則擔心缺電。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航