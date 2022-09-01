俄國關閉北溪一號管停供德法兩國天然氣，馬克宏將召開國防會議沙盤推演冬季供電
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俄國宣布，30日起暫停對法國輸送天然氣，並於31日再關閉向德國輸送天然氣的北溪一號管，歐洲深陷能源危機之中。
（中央社）俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天（當地時間31日）以進行維護作業為由，暫停由主要的北溪一號（Nord Stream 1）管線向德國輸送天然氣。這是俄國最新一起停止供氣行動，這類行動助長了歐洲能源危機。
法新社報導，在歐洲天然氣傳輸系統運營商網路（ENTSOG）宣布天然氣已經停止供應後，俄羅斯天然氣工業公司表示，透過北溪一號管線的供應已「完全停止」，以對一組壓縮機裝置進行預防性維護作業。
俄羅斯於2月下旬入侵烏克蘭，隨後限制對歐洲的天然氣供應，歐洲國家面臨能源價格飆漲的局面。
嚴重依賴俄國供應天然氣的德國指控莫斯科將能源作為「武器」。
但俄羅斯天然氣工業公司曾表示，為期3天的維護工作是「必要的」，還說「每運作1000個小時」後就必須進行維護。
但德國聯邦網路管理局（Federal Network Agency）局長穆勒（Klaus Mueller）表示，這是一個「在技術上難以理解」的決定，並警告這有可能只是莫斯科當局利用能源供應作為威脅的藉口。
穆勒指出，從過往經驗來看，莫斯科當局「屢屢在所謂的維護工作後做出政治決定，我們要到9月初才會知道俄國是否將再次這麼做。」
法國能源轉型部長帕妮兒－魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）今天表示，俄羅斯天然氣工業公司找藉口暫停向法國能源供應商Engie公司供應天然氣，並表示法國已經預料到供應會減少。
帕妮兒－魯納歇在聲明中表示：「正如我們所預期的，俄國正在把天然氣作為戰爭武器，並以Engie執行合約的作法為藉口，進一步減少對法國的天然氣供應。」
俄羅斯停供天然氣，6成法國民眾準備節電
俄羅斯天然氣公司30日宣布9月1日起暫停向法國運送天然氣，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2日將召開國防會議，首次針對冬季供電可能性做沙盤推演。危機當前，近6成民眾表示已準備節電，避免年底能源匱乏。
兩年多來對抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情剛告一段落，法國乃至全歐洲在新學年開始之際，紛紛深陷能源危機。
俄烏戰爭後，俄羅斯為報復制裁，開始減少對歐洲的天然氣供給。30日晚間，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）再度宣布從9月1日起完全暫停向法國能源供應商Engie運送天然氣。不巧的是，法國電力狀況正吃緊，由於腐蝕問題，法國電力集團（EDF）56座核能反應爐中只有24座正在運作。
為因應難題，馬克宏將採協商抗疫模式，於2日首次針對天然氣與電力供應召開並主持國防會議。總理柏納（Elisabeth Borne）、經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）、生態轉型部長帕妮兒－魯納歇等人皆將出席。
關鍵在於法國是否有足夠能源度過冬季。法國政府的策略是一邊為接下來斷電的最壞可能做心理建設，一邊安撫民眾政府有能力保護他們。因此交替出現兩種互相矛盾的模糊說法：保證能源無虞的同時，也發出缺電警告。
馬克宏之前在內閣會議中表示，能源「不再綽綽有餘」，法國可能須有所「犧牲」；然而26日出訪阿爾及利亞時又說，法國不太依賴天然氣，單從法國角度而言，今年冬天問題不大。
柏納29日向「法國企業運動」（MEDEF）警告，冬天若限電企業將首當其衝，呼籲採取行動，減少耗能；但30日晚間針對俄國斷供天然氣受訪時又保證Engie「已找到其他供應來源」。
儘管政府表示一般民眾不會受影響，但也呼籲人民改變習慣，節約能源，例如調低暖氣溫度、拔除不用的插座等。
世界報（Le Monde）分析，缺電程度將取決於兩個目前不可預測的因素：天氣與俄國總統普亭（Vladimir Putin）的態度。
2日的會議將討論幾個可能性。首先，若今年冬天異常寒冷、暖氣需求陡增，且俄國切斷所有能源運輸，則最糟情況可能會大規模斷電，另外還有對企業減低電壓的中等嚴重情況。
政府也將討論如何確保能源危機不會帶給民眾太大的民生負荷。柏納之前承諾人民，「不會讓能源價格飆漲」。目前除採取漲幅上限的價格抑制措施外，還準備祭出「能源支票」給中低收入戶。政府表示，英國、比利時等鄰國能源已飆漲80％，法國則較為穩定。
另外，據民調機構Elabe和BFM電視台（BFM TV）30日公布的調查，58％的受訪者表示，已準備好做出努力，從今天起減少能源消費，以避免年底能源匱乏的風險；有近4成的民眾則表示，已開始盡可能節約用電。
95％的受訪者支持禁止夜間廣告照明；94％支持禁止店家開冷暖氣時不關上門；9成民眾表示希望限制個人與企業使用私人噴射機。
然而法國受訪者對未來幾個月也頗為悲觀：77％擔心會出現糧食短缺、59％擔心缺天然氣、54％則擔心缺電。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。