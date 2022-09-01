歐洲能源危機堪比2008金融海嘯：定價機制挨轟，歐盟各國將研議如何聯手壓下飆高的電價
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許多歐洲國家已有各種補貼民眾能源開銷的短期做法，例如減免附加稅、直接給低收入家庭一筆錢，如今歐盟想直接管制電價，能怎麼做？
（中央社）歐盟下週將討論如何聯手壓下飆高的電價，例如對再生能源業者課稅或對天然氣業者補貼，反對者認為這是妨礙能源轉型的長期財政無底洞，而西班牙率先補貼反讓法國搭便車，更考驗歐盟能否發揮集體行動力量。
不同於台灣的電價由台電制定，電力自由化的歐洲則交給市場機制。但比利時總理德克魯（Alexander De Croo）週一在挪威的一場論壇上，將當前的能源危機與2008年全球金融海嘯相比，他說：「我們那時候做了什麼？我們直接干預了市場。」
比利時是近期率先主張歐盟應該對電價設定上限的國家之一，《布魯塞爾時報》（Brussels Times）報導，德克魯週二再次呼籲：「當市場不能自己冷靜時，我們必須採取行動幫它冷靜下來。」
上週五，歐洲市場指標的德國未來一年天然氣期貨價格飆到每百萬瓦／時（mwh）995歐元（約新台幣3萬元），是去年的10倍。本週雖因德國天然氣庫存量已達80％而略有跌價，但仍是俄烏戰爭前的好幾倍。
天然氣約占歐陸國家能源需求的四分之一，卻主導了歐洲的電價，據《歐洲新聞網》（Euronews）解釋，歐盟的電力批發市場是以「pay-as-clear」模式運作，也就是當所有種類的能源一起進入市場拍賣，即便天然氣、風力、太陽、核能⋯⋯都以各自的不同成本來出價，但最後大家都能以最高的那個價格賣出，以現況來說就是成本最高的天然氣決定了全體電價。
這個定價機制的設計原本被讚為公開透明且可促進綠能轉型，但自從天然氣價格與其他能源差距越拉越大，成本較低的再生能源和核能業者就受到抨擊，因為他們成本沒增加，卻搭著天然氣的便車而享暴利。
至於天然氣的成本變化除了實際供需推動，也有很大原因來自預期心理。例如俄烏開戰初期，俄國能源公司說會按合約如期供應，因此3月中到6月的短期（一個月）期貨價格浮動在100歐元mwh上下，還算穩定，但當俄國幾次耍出斷供手段，且德國等開始大撒錢買天然氣拚庫存，7、8月價格就一路走高。
所以市場早就受到政治因素影響。於是，比利時、法國、西班牙、義大利等國近來積極鼓吹設定電價上限，或讓天然氣價格與電力市場「脫鉤」。歐盟執委會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）週一也表示，歐盟打算從兩方面著手，一是緊急干預電價，二是推動長期的電力市場改革。
她說歐盟必須向市場傳達訊息：「（電價）只能到這裡，不能再多了。」
許多歐洲國家已有各種補貼民眾能源開銷的短期做法，例如減免附加稅、直接給低收入家庭一筆錢，如今歐盟想直接管制電價，能怎麼做？
短期見效方法還是不外課稅與補貼，向再生能源、核能業者收取暴利稅，或對天然氣業者補貼，以此來平抑消費者的電價。目前西班牙和葡萄牙就搶先定出40歐元mwh的電價上限，並由政府出錢補貼天然氣電廠的成本與價格差距。
結果，據政治新聞網站《Politico》報導，在歐洲便利的電力跨境輸送下，西班牙相對低價的電力就流到了法國追逐價差，自6月西班牙新措施以來，出口到法國的電變成以往的4倍，業者估算這相當於西班牙政府補貼了法國消費者12億歐元。換言之，歐盟國家若行動不一致，就可能出現漏洞、降低政策效果。
比利時能源部長范德史卓登（Tinne Van der Straeten）在推特上示警：「如果什麼事都不做，未來5到10個冬天將會很可怕。」
但《德國之聲》（Deutsche Welle）引述反對者看法，經濟學者葛羅斯（Daniel Gros）認為補貼石化能源與歐盟追求零碳排的目標相違，能源政策分析師肯弗（Claudia Kemfert）則認為，為整體電價設定天花板將造成代價高昂的長期補貼，她主張採取減少特定消費者負擔的政策。
無論如何，能源巨企殼牌（Shell）執行長范柏登（Ben van Beurden）週一在挪威的論壇上說，高價能源「將持續好幾個冬天」，這恐怕是歐洲老百近來付電費帳單時會心心念念的一句話。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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