【講座】閱讀西西之必要，令人無法窮盡的多元文學宇宙

我們想讓你知道的是
潘國靈認為〈石頭述異〉這篇收錄在《石頭與桃花》的小說是驚人的，其中呈現了西西非常強大的知識體系，新發於興趣，因為興趣濃厚、投入，繼而成為專家。
文：葉秋弦（喜愛編書和創作，希望生活是文學。著有散文集《綠皮火車》〔2021〕）
從《石頭與桃花》出發，認識西西的文學宇宙
引言
今（2022年）香港書展重點出版品眾多，在文學出版方面，不可不提年屆八十五歲的香港作家西西一口氣出版了幾部作品。其中，香港中華書局出版了西西過往從未結集的《石頭與桃花》和《西西看電影（上）》，而香港中文大學出版社（下稱：中大出版社）則推出了繪本詩集《動物嘉年華》，而年初由洪範出版的《欽天監》，更是西西書寫長達五年才產出的最新長篇小說。這不是一位普通作家可以抵達的境界，如此認真、率真對待閱讀和創作，她的文學世界是怎樣呢？透過一本書，一場講座，或可打通任督二脈，去認識這位神奇女子的多重宇宙。
香港作家分享西西新作
中大出版社與亞洲週刊在香港書展合辦了一場講座，講題定為「西西的多重宇宙」，邀請了幾位講者對談西西的小說、新詩和評論。在香港作家詩人何福仁先生眼中，西西猶如一位奇異女俠，多年來分身書寫不同文類，是十分罕有的作家。事實上，西西在2018年憑著詩作獲第六屆紐曼華語文學獎（Newman Prize for Chinese Literature），就印證了何福仁先生的說話——西西確實是一位寫作奇才。同一年，中華書局推出極具份量的《西西資料研究冊（1-4）》，將西西豐厚的作品匯編成四大冊，方便讀者從多角度研讀這位重要的華文作家。
香港年輕作家黃怡在演講分享，閱讀西西的作品猶如玩一場尋寶遊戲，而閱讀帶來的啟發是源源不絕的，文字一層一層之間隱藏著不同的樂趣，她非常享受閱讀西西作品的時刻，幾乎每次都有新發現。而作家詩人劉偉成則向讀者分享，他閱讀《動物嘉年華》時，感受到一位智慧老人看透世情，這種與動物共生、和平相處，是西西透過詩作帶出來的訊息，與其他動物詩集不同，西西的思考角度是人如何融入動物。這種關懷動物的心境，也是貫穿西西作品的一大特色。
在這場書展講座中，小說家潘國靈主力與讀者細讀中華書局出版的《石頭與桃花》一書，以精煉語言向讀者分享他多年來閱讀西西作品的經驗和感受，帶讀者從一冊書中打開一段認識西西的旅程。「我以這部作品當作三菱鏡，希望折射出西西其他作品的多重面向，以至帶出對她部分作品的聯想與思考。」《石頭與桃花》分成兩卷，卷一是近作，卷二是未結集成書的舊作。從作品的創作年份來看，以七、八十歲高齡所產出如此小說，「西西的創作欲是驚人的。」潘國靈如是說。
創作世界永恆的命題：創新性與文學性
《石頭與桃花》開篇即向法國作家雷蒙．格諾（Raymond Queneau, 1903-1976）致敬，為此，西西寫了篇〈文體練習〉，並在書中謙卑地述說：
我覺得全書（《風格練習》）非常有趣，讀了也練習寫一篇，向這位前輩致敬。他寫了九十九則，我呢，會寫六則。事實上，不同的人對同樣的物事，即使芝麻小事，也會有不同的看法。這是個歧異、分裂的社會。這樣說，並沒有貶意，換一個說法是：多元。「怎麼寫」與「寫什麼」，畢竟是一個大銀的兩面，只是遊戲的時候，有人選公仔，有人選字。
從這段看似簡單的自述，潘國靈卻捕捉到幾樣重點：一，西西是一位狂熱讀者；二，西西功力深厚，但創作態度維持始終的謙卑；三，西西重視作品形式與內容的結合。他續說，「即使像西西寫到功力如此深厚，仍然會說自己是『練習』、『向前輩致敬』，可見懷著一顆謙卑的心。西西曾經有一篇文章說道，寫作是一個認知自己的過程。而這段自述，帶出了創作裡十分重要的命題：怎麼寫（How to write）、寫什麼（What to write），這方面西西嘗試很多。
在公和字的遊戲之間，對西西而言，何不公字並用呢？正如小說內容題材（寫什麼）與創作形式（怎麼寫）二者互相結合交融，並不割裂，在西西作品中，時常體現出這種內行的功夫。」潘再舉例，西西在八十年代成名作〈像我這樣的一個女子〉或近作《欽天監》，即是展現了創作題材的獨特性，兼顧文學性與創新性的作家，西西是其中之一。
動物關懷貫穿作品
「《石頭與桃花》一書，動物元素也是重要的。貓是時常出現的主角，這種元素散佈在西西小說之中，由這本書折射出去，如果對貓有興趣，散文集《旋轉木馬》中有〈看貓〉的散文。在動物世界中，不僅僅是貓，早年小說〈虎地〉寫過動物園，《縫熊誌》有熊，直到近期《動物嘉年華》……如果說創作世界成為一個宇宙，西西的創作文類可能是作家入面最多的，從電影評論、小說、詩、劇本……文類界線有其重要性，而西西在短篇小說及長篇小說的創作，都值得獨立欣賞及研究。」
回到《石頭與桃花》一書，潘國靈續說，「〈文體練習〉、〈仿物〉展現了西西與世界文學接軌的面向，皆因她真的讀很多作品。『例如《像我這樣一個讀者》、《傳聲筒》、《看小說》都是以讀者身份思考閱讀他人作品的過程，都很好看的。」
對空間的感知、描繪出色
西西的生活情趣之一，就是研究房子、家具、室內佈置等空間結構，因此她嗜好之一就是製作模型屋，短短一篇〈仿物〉隨即展現了這種特色。「西西基本上是以建築師的眼光來看待，對空間高度的描寫力是強的，讀〈仿物〉時我聯想到《美麗大廈》，令人嘆為觀止，陌生化的寫作手法不容易讀，這種阻隔製造了閱讀的距離，是有意為之的。《我的喬治亞》寫十八世紀英國喬治亞時代的模型屋，包括《看房子》也與建築有關。而我在閱讀《欽天監》時，發現空間感十分強烈，尤其描寫紫禁城的部分，大家有機會可讀讀。
在創作中，仿作不只是模仿，也是另一種創新，也考功力的，有興趣可讀〈宇宙奇趣補遺〉。〈仿物〉到第二部分寫避難南下一家人，本同在一間屋裡生活，慢慢『我』成為孤獨掌門人，這點帶點自傳成分，但也不限於寫自身，西西想藉著小說探討獨居老人的社會問題。」提及自傳體小說，潘再舉出《候鳥》、《織巢》或短篇小說〈碗〉等，都有西西的影子在內。讀一篇小說即可聯想起眾多作品，同為小說家的潘國靈以專業讀者身份，引導讀者細心思考的西西龐大的創作體系。
對中國歷史的濃厚興趣
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屬於台灣人的千中選一香氣！台酒花酵母系列清酒研發故事與品飲指南
我們想讓你知道的是
在酒友圈裡掀起好評的花酵母系列，是怎麼開發出來的？台灣的清酒又有什麼獨到之處？我們邀請到花酵母系列清酒的主要推手之一，台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry來分享開發過程的故事，以及非常實用的搭餐建議！
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清酒的嬌貴展現在其對於溫度的敏感，從製作過程到送至人們的酒杯中，溫度都需要精準控制。製作清酒的原料米經過「精米」步驟去除蛋白質、氨基酸等成分，保留最多的澱粉，接著讓米放置吸水回潮後，蒸熟做成讓麴菌生長的「米麴」。等待整整28天的發酵期，才能進到壓榨、調和至最後裝瓶，這所有階段都在保持低溫的環境與桶槽設備中完成。
日本冬季的寒冷正適合釀製清酒，但在亞熱帶的台灣，夏季幾乎每天都是30幾度的炎熱，在這樣的氣候條件下台灣能釀出什麼樣的清酒呢？台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry從酒廠的歷史說起，和我們分享這一切究竟怎麼開始。
做出與日本一較高下的清酒（04:08）
日治時期，許多在台灣的日本人有飲用清酒的需求，當時除了從日本進口，他們也在台灣蓋很多酒廠，「芳釀株式會社」是台灣第一間民營現代化清酒釀造廠。這50年期間，台灣人也受影響，包括台中、埔里、花蓮幾間酒廠都有釀清酒，只不過1949年國民政府來台，同時將紹興酒的飲用習慣帶進來，「1986年建成的桃園酒廠最初就是紹興酒的釀製工廠。」
Cherry提到1960年代的紹興酒屬於招待用的高級酒，即便1986年左右台灣開放國外菸酒進口，那時紹興酒也還算普及。直到1990年代台灣社會漸漸富足，加上大家飲食習慣改變，口味濃郁厚重的紹興酒反而不受喜愛。「那時候桃園酒廠還是林口酒廠，設備是做紹興酒的，但總是要生存啊，所以就開始投入轉型、試做清酒，在1996年成功研發出玉泉清酒。」
從玉泉清酒到近期推出的花酵母系列，中間時隔20多年，「我們一直在思考怎麼做出可以跟日本一較高下的清酒，」Cherry說起這系列清酒的研發，其實是從工作之餘在種滿花的廠區散心開始的，「花蜜吸引昆蟲，他們會把一些微生物、酵母帶過來，我們藉由這樣的方式從花上面找到酵母。」
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*
酒廠研發中心的同仁們採集了桂花、山櫻花、芭樂花、雞蛋花等30-40種花，「每個樣本都要測試它到底耐不耐得住酒精，再來就是可不可以發酵產酒精，」不斷嘗試的過程長達三年，最終從上千種酵母中成功篩選出「山櫻花酵母」，釀造出「山櫻花吟釀」這支香氣輕盈的清酒。
精米步合？爽薰醇熟？清酒的等級與分類（17:56）
熟悉清酒的酒友一定對「吟釀」或「大吟釀」這些分級不陌生。談到清酒的等級，Cherry以台酒花酵母系列的三款清酒解說：「花自慢屬於普通酒等級，精米的程度是『精米步合 70』，就是去除米的30%成分，保留70%；山櫻花吟釀的吟釀等級就要『精米步合55』，成本愈來愈高；到大吟釀等級，精米步合要45以下。」台酒花酵母系列第一支就挑戰吟釀等級，為了要把米磨到只剩下55%，因此特別挑選比較大顆的台東關山米。
「精米步合對於清酒口感影響蠻大的，去掉愈多表層的東西、雜質，留下中心的澱粉愈多。大吟釀等級，風味是細緻優雅的；普通酒等級，喝起來就比較粗獷厚重。」此外Cherry也提到研發過程中，除了傾力篩選酵母，也針對試飲溫度做了很多測試，而「山櫻花吟釀」最適合的飲用溫度是10°C，「在日本，不同品飲溫度有不同名字，10°C叫做『花冷』，非常剛好。」
「花自慢」與「山櫻花吟釀」這兩款酒都是以山櫻花酵母釀成，前者品嚐起來有一些草本香氣帶著細緻的甜味，適合搭配熱炒、居酒屋料理，與很多人一起開心吃飯、輕鬆飲用；後者的香氣主要是蘋果香、瓜果香，還有些許的優格味，推薦去賞花、賞楓或野餐時帶上一支，適合優雅悠閒的氣氛。
飲食與文化在各地都有緊密的關聯，Cherry提到清酒最初是從神社的祭典文化發展出來，「此外日本很多酒廠會向釀造協會購買『釀協酵母』，所以清酒產生出來的風格很類似。」台酒花酵母系列的初衷是希望發展出台灣在地的酒款，用台灣米、台灣水，酵母也是自己的台灣酵母，口感設定上清甜中帶點酸度，喝起來讓人完全不膩。
根據日本侍酒師協會（Sake Service Institute，SSI）對於清酒香氣的分類，目前分成「爽」（清爽淡麗）、「薰」（薰香，氣味奔放）、「醇」（厚重）、「熟」（熟成，香菇味）四個象限，再搭配花果香跟米飯香來做區分。「山櫻花吟釀」就是屬於薰酒中偏清淡的花果香，「香味的生成主要靠酵母，而這就是酵母厲害的地方。」
來自台灣特有種紅毛杜鵑的花酵母（33:16）
「花酵母純米大吟釀・紅毛杜鵑」是台酒2022年一月才成功開發出來的酒款，「要做到這麼高等級，發酵溫度就要控制得更低、更嚴格。」Cherry提到研發團隊當時設想，這樣的酵母較需要能適應低溫環境，於是竟跑到高山上去找花，「我去爬合歡東峰看到全都是階梯，還沒爬就有點無力。」平時沒有爬山習慣的Cherry為了酵母豁出去，當時用棉棒採集許多高山花卉的樣本回到實驗室研發，「唯一成功的就是台灣特有種花卉紅毛杜鵑的花酵母」。
紅毛杜鵑大吟釀的香氣非常奔放，豐富花果香偏熱帶水果的香氣。這樣比較濃郁的酒，Cherry認為適合搭配味道清淡的食物如生魚片，以酒為主餐食為輔，慢慢喝、細細品嚐味道。「剛提到爽薰純厚的四個象限，紅毛杜鵑大吟釀並不在這個分類，」它屬於這兩年較流行的第五類「juicy & fruity」（果汁果香），「這支酒的設定就是去挑戰這個類型。」
「持續採花！」台灣在地酒款的未來（39:56）
從實驗室裡的試管、三角瓶，花酵母經過多個階段的測試，不斷放大試釀規模，「酒廠的空氣中有很多微生物，不容易控制溫度與環境」從實驗室到量產是釀造的挑戰，「通常到能釀出 3000公升的階段就算試釀成功。」Cherry表示除了清酒之外，他們也嘗試以花酵母釀製白葡萄酒，「我們還在努力，持續採花！」
各位酒友們可以開始期待台酒接下來推出的花酵母系列酒囉！目前「花自慢」在便利商店就可以買到，另外兩支花酵母清酒因為希望保有像出廠時的香氣與品質，透過冷鏈運送、販售，得透過買酒網門市或台灣菸酒自營據點購買。Cherry也邀請大家搭乘機捷到桃園酒廠，在群花環繞中享受花酵母系列清酒！
花酵母系列清酒銷售資訊：
花自慢—全家、萊爾富、美廉社、台灣菸酒自營據點
山櫻花吟釀—台灣菸酒自營據點
紅毛杜鵑純米大吟釀—買酒網門市、台灣菸酒自營據點
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*