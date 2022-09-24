【專訪】《科學家》作者陳柏煜：過分用力地傳達思念不是傷害文章，而是傷害情感本身
我們想讓你知道的是
陳柏煜：其實寫作是這樣，它必須是一個對牆擊球的狀態，即使是書信體，對象也不是真的人，它不能是個活的東西，如果它是，施力點就不見了，它必須像鏡子，讓你能清楚地對它施力，如果它是一個會晃動或在猶疑的狀態，你永遠沒辦法達到精準的寫作。
新銳作家陳柏煜在今年5月中旬出版了散文與評論合集《科學家》，上輯「蓋玻片」以抒情散文寫童年、成長與家庭，檢視了作家的寫作起源。下卷「載玻片」不但回答了作者對童年志向的勘驗結果，確認了「寫作的天分」，並展示了非虛構寫作的另個面向：亦即評論、訪談與介於其間的文體。
藉新書出版之際，專訪陳柏煜與讀者們聊聊創作的心路歷程、如何看待書寫家人一事，以及他的閱讀養成。
- 問：我們先從書名談起，科學家「應該」樂於「窮知致理」，但，科學家是「多愛不忍」的嗎？
答：這本書的標題有個很大的優勢或風險，很容易大家會往這個方向去理解它。我想，如果我把它取為《另一種語言》，會不會大家對它的理解或切入就完全不同？有一陣子我也在問自己，它的科學理性的部分有這麼高的比例嗎？我不確定每個人閱讀的狀況，但我自己在寫作的時候並沒有特別意識到這件事情。
像葉佳怡在序裡面談到的傷心的部分，它是因為要溝通，但溝通卻不可能……就好像是在〈箱中美人〉裡面，我一直有去想一個問題就是，難道透過反覆的意見交換才能達到溝通？難道我不斷去闡明，它就能達到最好的效果？我發現沒有辦法，發現後一定有點失落，怎麼不可能？但下個狀態變成，好我接受這不可能，接著就是我要怎麼去適應溝通的角度。
因為不斷去拿捏溝通的距離，你會意識到溝通不是透明的，溝通裡面有一個玻璃存在，比如代溝，或如果放在書寫上可能是，我必須透過隱喻，透過文學去達到這種「斜角式」溝通。像我在後記裡寫的，我為這個事情找到一個答案，我們其實都注意到這件事有磨損，這樣的溝通不是自欺欺人，而是當你付出努力讓溝通成型，你會更感謝你的努力，這讓溝通成為更緊密的狀態。
- 問：近鄉，卻毫不情怯，「蓋玻片」展現了幾無保留的對家人的愛憎（儘管總是小心翼翼），這近似於牌桌上一場「梭哈」嗎？
答：我覺得這分兩個部分，首先，我是否會注意「讀者」？然後，我會不會考慮家人閱讀的感受？
第一個面向的話，我是否在意，或會不會去推敲讀者讀到的感受。基本上我不會去特別注意，因為讀者是沒辦法預期的群體，是個假想的狀態。誰是讀者？比如我們在寫作時其實是有個假想對象，如果是脫口秀，觀眾跟表演者的互動非常即時，他們的受眾有什麼回饋，隨時都可以調整表演。寫作不同，讀者是個有點難把握的群體，或它根本是你內心的某種投射。
關於家人的部分比較微妙，雖然文學可能有虛構的成分，但我也會好奇，不一定是家人，任何可能經過變造的人在作品裡，當他們讀到自己的影子，會是怎樣的心情？我聽說過有些人會有滿大的不適感，我的家人還好，因為我覺得我的書寫有一個「防撞圓角」，它不是這麼生的、未經處理的東西。但我當然還是不能代言他們內心真實的感受。
如果不是接近人身攻擊或醜聞式的披露，或許問題就小一點、幽微一點。
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跳起來才摸得到的叫目標！5G+產業新星揚帆啟航計畫帶你「JUMP」成為好人才
我們想讓你知道的是
經濟部工業局推動5G+產業新星揚帆啟航計畫，以人才實戰為主軸並提供豐富的線上與實作課程，線上課程讓人能隨時隨地進修；實作課程讓人動手研究，全面提升技能，更能成為5G應用遍地開花的新助力。
當5G已經逐步滲透到不同場域中創造出全新應用的此刻，傳統教育體制出身的人才究竟能否滿足全新時代的技能需求？因應5G產業強大的人才需求，經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，以人才實戰為主軸並提供豐富的線上與實作課程，線上課程讓人能隨時隨地進修；實作課程讓人動手探究，全面提升技能，更能成為5G應用遍地開花的新助力。
你5G了嗎！全新時代的人才不能只有標配，想技能升級該怎麼做？
找不到人才，似乎成了近年產業界頭痛的問題。面對不只是以半導體為首的科技業對各種新興應用產生出更多人才需求，少子化帶來的衝擊、也讓投入市場的人力也逐漸減少，然而5G發展就迫在眉睫，產業又該如何應對？
根據經濟部工業局「未來3年重點產業人才調查及推估-通訊(含5G)產業報告」的研究分析指出，通訊（含5G）產業未來發展趨勢包含3大方向：5G多種技術持續蓬勃發展、非授權頻段技術瞄準5G訊號涵蓋缺口，以及網路基礎建設更新持續帶動通訊設備需求，雖然將能帶動相關的人才需求產生，但人才本職學能的技術含量也備受5G時代需求考驗。
不只是各項職缺都需求具備「電機與電子工程」細學類背景外，多數職缺亦有「軟體開發」細學類背景需求，而在IC設計及機構設計工程師若能額外具備「機械工程」細學類背景者更佳，可見隨著產業發展，人才所要具備的技能已不再是一招打天下，需要更加斜槓。
5G能力從線上課程開始，隨時隨地的自我加值
在無法解決人才缺口的根本結構性問題下，經濟部工業局除了藉由推動5G+產業新星揚帆啟航計畫，賦能在學學生能即早接軌5G產業應用需求、更接地氣之外，也透過豐富的課程為產業人才進行本職學能的加值與再進化。
正因5G產業應用場景更加多元與複雜，因此不只是在封閉或企業內部創造出更好的應用環境，也更該發揮5G特性擴及到消費者身上，從各種應用場景端下手，全面提升消費者的各種體驗。然而這一切的根本、仍是取決於產業人才是否具有相關的技術足以「點石成金」。
看準產業人才眼前這個急欲成長與突破的強烈需求，5G+產業新星揚帆啟航計畫提供超過300門線上課程，要讓每個人都能隨時隨地不受時間、場域限制，自我加值技能。
以5G六大重點領域匯整國內外學習資源，從5G+獨家課程、天線、射頻、晶片封測、關鍵材料、小基站/無線接取、SDN/NFV解決方案、5G應用等線上課程外，還有跨國公司Nokia合作的精選課程，藉以提升與持續精進企業在職人士及學生5G研發技術知能，助益產學的人才挹注。
此外，還提供人才結構化自學架構，以「職能」為核心建構線上學習地圖，系統化、彈性化、動態化的整合平台之國內外學習資源，藉由學習地圖指引與自學資源機制，檢視自我的需求選擇合適的課程進行進修，朝更全面的5G達人邁進。
線上／實作課程的完美結合，打造全方位5G達人
5G+產業新星揚帆啟航計畫不只提供300多門線上課程，更邀請產學專家合作開設混成式培訓課程；以今年度為例，開設包括「天線模擬與量測系列」與「SDN/NFV技術及軟體架構應用實務系列」等線上直播課程，並辦理如「Probing-OTA於天線設計之應用」與「5G應用智慧車聯網應用工作坊」等精彩實作課程。藉由線上直播共學與線下實作體驗融合的混成式培訓課程，為希望成為全方位5G的達人，提供一個具備高專業、高互動的優質學習環境與平台。
此外，也有不少國內企業借助5G+產業新星揚帆啟航計畫提供的線上、直播共學或實作課程，規劃至企業內部訓練，滿足企業需求。包括提供無線通訊量測服務、系統整合及創新研發的「川升股份有限公司」、軟板專業製造服務的「台郡科技股份有限公司」、開發電腦周邊、通信技術及消費性電子產品予品牌供應商的「和碩聯合科技股份有限公司」；專精於無線通訊產品的設計、研發、製造與封測的「啟碁科技股份有限公司」；專注5G及各項天線設計製造的「連騰科技股份有限公司」；高階電競及專業創作領導品牌「微星科技股份有限公司」；以及提供無線射頻技術服務供應商的「耀登科技股份有限公司」等，藉由產官學合作，共同提升在職人士的5G能量。
你準備好「JUMP」了嗎？
5G+產業新星揚帆啟航計畫不只從校園出發，鼓勵學生在學時期就能觸類旁通，多瞭解當前市場5G的場域應用，從中了解到自己還需要強化哪些領域的技能，為未來接軌5G市場做準備；同時也為補足當前市場上人才、在職人士所缺少的能力，提供線上與實體課程，將有助於產官學界一起為人才在5G的本職學能上加值，不只是能促成產業內部技術人才投入5G的產業研發，更希冀在需才孔亟的時代，積極培育出5G技術與應用人才，強化我國5G競爭力，為產業再開拓另一條護城河。
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