教育部召開首場「私校退場審議會」，最快9月審議退場學校名單
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教育部技職司長楊玉惠晚間表示，會議並未實質討論退場學校名單，主要是訂定「遊戲規則」，審議會最快9月初會開始審議專輔學校名單。
教育部昨（31）日召開私立高級中學以上學校退場審議會，本次審議會主要是要制定「遊戲規則」，例如制定迴避規定、保密規定和發言人機制，並未實質討論退場學校名單，最快9月初才會開始審議。
根據今（2022）年公佈的《私立高級中等以上學校退場條例》，教育部應設置私立高級中學以上學校退場審議會，用來認定及免除專案輔導學校、規定專輔學校不得辦理的事項、派任與解任學校董事和監察人、提出專輔學校停招停辦、解散的處分等等。
《退場條例》明訂，審議會應設置15至25名委員，除了召集人外，委員須包含有關機關代表、學校法人代表、學校教師代表、學校學生代表，以及專家學者、社會公正人士，開會時除有關機關代表外，不得少於全體委員總數三分之二。
教育部昨日終於召開首場「私立高級中學以上學校退場審議會」，由教育部政務次長劉孟奇主持，共有22名委員出席，達全部委員25人人數的三分之二出席標準。
本次召開審議會，是為了要為後續的會議奠定基礎，因此討論事項共有6項，包含設置秘書小組，辦理會議行政作業，並訂定退場審議會委員迴避規定、保密規定及發言人機制、會議規範，且就專案輔導學校審議重點、原則及程序建立審議機制。
由於有保密規定，在本次會議中，也建立了發言人機制，會議中的決議事項如果需要對外發言，會由召集人劉孟奇或其指定的教育部機關代表委員，於會後代表退場審議會統一對外發言。
專輔學校名單最快9月初揭曉
根據《中央社》報導，教育部技職司長楊玉惠晚間表示，會議並未實質討論退場學校名單，主要是訂定「遊戲規則」。審議會最快9月初會開始審議專輔學校名單，被審學校會由校務會議指派2名教師、2名學生代表作為浮動委員參與討論。浮動委員會比一般委員更了解實際狀況，例如學校明明有欠薪、學校卻說沒有，就可以由教師說出，讓審議會討論更完善。
除此之外，楊玉惠向《中央社》提及，《退場條例》公告前就列專輔的學校，改善期限不超過一年。但如果學校欠薪許久、董事會無法再捐資，又拖一年才停招，也怕退場基金墊付的款項拿不回來，在這樣的情況下，就不會讓學校拖到一年，甚至只會給一個月。楊玉惠表示，改善期限內主要會看財務狀況，以及學校盡了哪些努力，「如果擺爛，就不要拖那麼久。」但仍會依照學校狀況，由審議會決定具體期限。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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