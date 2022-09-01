曹興誠恢復中華民國國籍、捐10億強化國防：「和所有勇敢的台灣同胞站在一起」
我們想讓你知道的是
現年74歲的曹興誠一手創立聯電，過去曾看好中國市場，搶先台積電一步赴中國布局，不過後續政治立場轉變，他稱「單純的只是厭惡中共的謊言、暴力，希望為講中文的人，在台灣留一塊淨土和一片藍天。」
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台引來中共軍機繞台威嚇，聯電前董事長曹興誠同月5日召開記者會宣布捐出30億元，盼用於加強台灣全民國防教育，以及反制中共對台認知作戰、揭露中共對台威攝及統戰滲透等相關活動。
曹興誠今（1）日舉行記者會宣布恢復中華民國國籍，並捐出新台幣10億元，將透過兩項計畫加強台灣防衛，為此行政院表示，感謝曹興誠的捐獻，至於所提作法是否可行，將由相關部會評估。
（中央社）聯電前董事長曹興誠今天宣布，恢復中華民國台灣國籍，並將資助新台幣10億元，推動協助防衛的民間勇士「黑熊勇士」與神射手「保鄉神射」，加強台灣的防衛力量，宣示全民皆兵、抵抗侵略的決心。
曹興誠今天上午在立法院舉行國際記者會，一開場他即展現新身分證。他說，今天很興奮，因為恢復了中華民國台灣國籍，放棄了新加坡國籍。從此以後將和所有勇敢的台灣同胞站在一起，對抗中共侵略，保衛國土，讓台灣永遠和美國一樣，成為自由之地和勇者之鄉（The land of the free and the home of the brave）。
曹興誠並宣布將資助兩個計畫，一個是要在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的民間勇士（稱為黑熊勇士），可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛。這個計畫，他會資助6億元，使其加快做廣、儘速達成目標。
另一個計畫，曹興誠指出是訓練出30萬名以上民間的神射手（稱為保鄉神射）。這個計畫需要協調軍方、警方和各個縣市政府，加上民間組織合力推動。這個計畫所需的費用，如果各單位暫時預算不足，他願意提供4億元排除困難，使之快速啟動。曹興誠表示，這兩個計畫，可以加強台灣的防衛力量，宣示全民皆兵、抵抗侵略的決心。
《ETtoday》報導，曹興誠今在記者會上也秀出中華民國身分證，笑說看到中共軍機犯台，非常生氣就想出來罵，但他罵沒人要聽，只好捐個30億來讓人聽他罵。
曹興誠說，拿到台灣身分證很高興也很興奮，因為之後做的事情，就不怕別人說是外來勢力干預。他表示，今天他要回來抵抗絕對會有代價，不可能一滴血都不流；但他也知道，不能都期待要別人來幫忙台灣，同時他也宣示，絕不會活著看到台灣變成另一個香港。
針對曹興誠的捐款，行政院發言人羅秉成今日回應媒體提問時，表示保家衛國人人有責，曹興誠的捐獻有助於穩定國防安全以及穩定民心，非常感謝。至於曹興誠所提作法是否可行，羅秉成說將交由相關部會評估，若需要協助或討論，也可以一起集思廣益。
而曹興誠於記者會上也發生一小段插曲，有記者提問，曹興誠提到病毒會跑來跑去，所以清零是不可能，但指揮中心前指揮官、台北市長參選人陳時中曾提「清零政策」，詢問曹興誠是否質疑陳時中的政策，為此曹興誠先是喝了一口水，接著打斷記者提問說，「你這第一個題目有陷阱啊，你是哪一個報社的？」記者回應是中天，曹興誠直言，「中天我不回答，匪台嘛！」更稱「中天根本是誹謗，你還有臉站在這裡問問題，我替你慚愧！」
中天記者想繼續提問「大陸對台灣日益威脅，是不是跟蔡總統抗中保台、挑釁有關係？」曹興誠則打斷提問，要求「中天不要站在這裡發問」，並補充說中天是集顛倒黑白罪惡之大成，呼籲大家「中天不要再看了」。
曾協助中國設晶圓廠，曹興誠偏統變反共
現年74歲的曹興誠一手創立聯電，過去曾看好中國市場，搶先台積電一步赴中國布局，在江蘇投資設立8吋晶圓廠和艦公司，甚至大動作力推《兩岸和平共處法》以及呼籲進行統一公投。
不過成立和艦，也是曹興誠最受爭議的一役，曹興誠2020年接受採訪也曾說：「如果能重來，我希望我們沒有到中國協助設廠。」根據《民視新聞網》，由於聯電在中國投資和艦公司的過程，違反當時陳水扁政府的中國投資規定，讓曹興誠惹上官司、纏訟9年，此案也讓曹興誠辭去聯電董事長一職，最後雖再以榮譽董事長被聯電改聘，但也因此淡出聯電經營。到了2011年1月，曹興誠因和艦案訴訟以及新加坡政府的大力邀請，正式申請入籍新加坡，並宣布放棄我國國籍。
曾被外界視為是統派、親中的代表，為何態度會180度大轉彎呢？曹興誠曾為此表示，「單純的只是厭惡中共的謊言、暴力，希望為講中文的人，在台灣留一塊淨土和一片藍天。」
曹興誠日前曾發文說，期盼美國派兵協防台灣很丟臉，引來「兒子是美國籍」質疑，他當時回應，兩個兒子都是中華民國籍，「台灣有事，他們都會回來剿共」；今天再被問及兩個兒子是否都回來了，曹興誠表示，兩個兒子都在台灣。
新聞來源
- 曹興誠宣布恢復中華民國國籍秀身分證 10億資助兩計畫抵抗侵略（中央社）
- 曹興誠捐10億強化防衛 政院：感謝並評估可行性（中央社）
- 曾說台灣有事兒子會回來剿共 曹興誠：他們都在台灣（中央社）
- 曹興誠捐10億加強國防 行政院感謝：有助國防安全、穩定民心（ETtoday）
- 曹興誠昔立場親中！全因聯電「這件事」轉變態度（民視新聞網）
- LTN經濟通》曹興誠偏統變反共 內情曝光（自由財經）
延伸閱讀
- 曹興誠21年前西進踢鐵板，對「和艦案」悔不當初：若能重來，我希望沒有到大陸設廠
- 曹興誠所說的「兩國論」很簡單：台灣與中國就像烏克蘭與俄羅斯，是兩個「互不隸屬」的國家
- 曹興誠覺悟到「兩國論」才能保台，突顯陳水扁20年前的「一邊一國」其實頗具遠見
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺
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來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
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隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。
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「千年霜系列的特色是為乾性肌、中乾肌、混合性油肌各別研發，因此可以因應各種季節例如夏/冬季，戶外/冷氣房等需求，夏天使用也清爽不油膩。而且許多顧客特別喜歡我們千年霜的包裝，它的木蓋是使用橄欖樹原料，所以每罐紋路都不同，我們希望讓顧客從觸摸包裝到使用保養品的整個過程，沉浸在千年橄欖木的氛圍中。」
MADAMUA特別指出，許多粉絲在使用千年霜之後，特別建議大家夏天可以先將千年霜冰起來，晚上睡前拿出來冰冰涼涼敷在臉上，隔天皮膚就會變得非常軟嫩，達到夜間修復的效果。這是因為千年橄欖油本身含有豐富的抗氧化劑、維生素E和抗炎成分，除了可深層滋潤肌膚抗皺抗老，也可防止水分流失，讓皮膚變得更具彈性、光滑細膩。
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MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/