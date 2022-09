曹興誠恢復中華民國國籍、捐10億強化國防：「和所有勇敢的台灣同胞站在一起」

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)8月訪台引來中共軍機繞台威嚇,聯電前董事長曹興誠同月5日召開記者會宣布捐出30億元,盼用於加強台灣全民國防教育,以及反制中共對台認知作戰、揭露中共對台威攝及統戰滲透等相關活動。

曹興誠今(1)日舉行記者會宣布恢復中華民國國籍,並捐出新台幣10億元,將透過兩項計畫加強台灣防衛,為此行政院表示,感謝曹興誠的捐獻,至於所提作法是否可行,將由相關部會評估。

(中央社)聯電前董事長曹興誠今天宣布,恢復中華民國台灣國籍,並將資助新台幣10億元,推動協助防衛的民間勇士「黑熊勇士」與神射手「保鄉神射」,加強台灣的防衛力量,宣示全民皆兵、抵抗侵略的決心。

曹興誠今天上午在立法院舉行國際記者會,一開場他即展現新身分證。他說,今天很興奮,因為恢復了中華民國台灣國籍,放棄了新加坡國籍。從此以後將和所有勇敢的台灣同胞站在一起,對抗中共侵略,保衛國土,讓台灣永遠和美國一樣,成為自由之地和勇者之鄉(The land of the free and the home of the brave)。

曹興誠並宣布將資助兩個計畫,一個是要在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的民間勇士(稱為黑熊勇士),可以和國軍戰士配合,組成沒有漏洞的全民防衛。這個計畫,他會資助6億元,使其加快做廣、儘速達成目標。

另一個計畫,曹興誠指出是訓練出30萬名以上民間的神射手(稱為保鄉神射)。這個計畫需要協調軍方、警方和各個縣市政府,加上民間組織合力推動。這個計畫所需的費用,如果各單位暫時預算不足,他願意提供4億元排除困難,使之快速啟動。曹興誠表示,這兩個計畫,可以加強台灣的防衛力量,宣示全民皆兵、抵抗侵略的決心。

《ETtoday》報導,曹興誠今在記者會上也秀出中華民國身分證,笑說看到中共軍機犯台,非常生氣就想出來罵,但他罵沒人要聽,只好捐個30億來讓人聽他罵。

Photo Credit: 中央社 聯電前董事長曹興誠(右)1日上午在立法院舉行國際記者會,宣布恢復中華民國台灣國籍,並秀出新的身分證。

曹興誠說,拿到台灣身分證很高興也很興奮,因為之後做的事情,就不怕別人說是外來勢力干預。他表示,今天他要回來抵抗絕對會有代價,不可能一滴血都不流;但他也知道,不能都期待要別人來幫忙台灣,同時他也宣示,絕不會活著看到台灣變成另一個香港。

針對曹興誠的捐款,行政院發言人羅秉成今日回應媒體提問時,表示保家衛國人人有責,曹興誠的捐獻有助於穩定國防安全以及穩定民心,非常感謝。至於曹興誠所提作法是否可行,羅秉成說將交由相關部會評估,若需要協助或討論,也可以一起集思廣益。

而曹興誠於記者會上也發生一小段插曲,有記者提問,曹興誠提到病毒會跑來跑去,所以清零是不可能,但指揮中心前指揮官、台北市長參選人陳時中曾提「清零政策」,詢問曹興誠是否質疑陳時中的政策,為此曹興誠先是喝了一口水,接著打斷記者提問說,「你這第一個題目有陷阱啊,你是哪一個報社的?」記者回應是中天,曹興誠直言,「中天我不回答,匪台嘛!」更稱「中天根本是誹謗,你還有臉站在這裡問問題,我替你慚愧!」

中天記者想繼續提問「大陸對台灣日益威脅,是不是跟蔡總統抗中保台、挑釁有關係?」曹興誠則打斷提問,要求「中天不要站在這裡發問」,並補充說中天是集顛倒黑白罪惡之大成,呼籲大家「中天不要再看了」。

曾協助中國設晶圓廠,曹興誠偏統變反共

現年74歲的曹興誠一手創立聯電,過去曾看好中國市場,搶先台積電一步赴中國布局,在江蘇投資設立8吋晶圓廠和艦公司,甚至大動作力推《兩岸和平共處法》以及呼籲進行統一公投。

不過成立和艦,也是曹興誠最受爭議的一役,曹興誠2020年接受採訪也曾說:「如果能重來,我希望我們沒有到中國協助設廠。」根據《民視新聞網》,由於聯電在中國投資和艦公司的過程,違反當時陳水扁政府的中國投資規定,讓曹興誠惹上官司、纏訟9年,此案也讓曹興誠辭去聯電董事長一職,最後雖再以榮譽董事長被聯電改聘,但也因此淡出聯電經營。到了2011年1月,曹興誠因和艦案訴訟以及新加坡政府的大力邀請,正式申請入籍新加坡,並宣布放棄我國國籍。

曾被外界視為是統派、親中的代表,為何態度會180度大轉彎呢?曹興誠曾為此表示,「單純的只是厭惡中共的謊言、暴力,希望為講中文的人,在台灣留一塊淨土和一片藍天。」

Photo Credit: 中央社 聯電前董事長曹興誠1日頭戴頭盔、身穿防彈背心舉行記者會。

曹興誠日前曾發文說,期盼美國派兵協防台灣很丟臉,引來「兒子是美國籍」質疑,他當時回應,兩個兒子都是中華民國籍,「台灣有事,他們都會回來剿共」;今天再被問及兩個兒子是否都回來了,曹興誠表示,兩個兒子都在台灣。

