澤倫斯基在威尼斯影展開幕式喊話，懇請全球電影界「不要保持中立」團結支持烏克蘭
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烏俄戰爭成為威尼斯影展的話題焦點之一，烏克蘭總統澤倫斯基就在影展開幕儀式上，透過預先錄製好的影像，向西方世界喊話，懇請全球電影界團結支持烏克蘭。
2022第79屆威尼斯影展，昨（31）日在名導諾亞鮑姆巴赫（Noah Baumbach）新作《白噪音》的世界首映之下，正式揭開序幕。在全世界最受矚目的大型影展之中，除了聚集電影業界最具權威的重量級人士之外，也少不了政治的呼籲與介入。
其中，僵持不下的烏俄戰爭就成為影展的話題焦點之一，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）就在威尼斯影展開幕儀式上，透過預先錄製好的影像，向西方世界喊話，懇請全球電影界團結支持烏克蘭，因為在與俄羅斯的激烈戰鬥中，烏克蘭的死亡人數不斷增加。
澤倫斯基表示，文化人、導演、製片、演員、編劇、攝影師、作曲家、藝術總監、佈景設計師、評論家等等，來自世界上許多國家，都屬於同一個電影家族。「你們的意見很重要，你們的聲音很重要，你至少能做的——就是不要害怕。不要背對我們，不要越線，不要保持中立。」
澤倫斯基特別呼籲電影和文化界的注意，澤倫斯基認為對某些人來說，權力只在於導彈和核武；但對參與影展的大家而言，權力存在於哲學、心態、理性和語言之中。
澤倫斯基進一步談論：「我希望世界上每個國家、每個機構、每個社區都能清楚地了解烏克蘭目前正在經歷的事情。我們必須用最清晰的語言來談論這場戰爭——電影的語言，你們都在談論的語言。」
接著澤倫斯基在黑色背景滾動顯示「被俄羅斯殺害名單」的標題前說道——這份名單包含358名兒童和青少年姓名，「名字很重要；他們默默無聞並遭人遺忘。在他們出現在銀幕上的那一刻，幾乎所有觀眾都只做兩件事：要麼參與，要麼起身離開，我知道前者是最重要的，後者絕對不是答案。」
其實，除了威尼斯影展之外，今年於5月中舉行的坎城影展，澤倫斯基也透過視訊致詞。
當時澤倫斯基在坎城影展，引用了喜劇泰斗卓别林（Charlie Chaplin）諷刺希特勒（Hitler）電影《大獨裁者》中的名句，大聲疾呼人民關注自由：「怨恨始終會消逝、獨裁者也會走向滅亡。人民被奪走的權力也最終也將歸還於民。儘管人類逝去，但自由永誌不渝。」
澤倫斯基當時也表示：「倘若獨裁者現身，我們就必須為自由而戰，電影要保持沉默，還是高聲呼籲？這取決於我們的團結性。電影能置身於團結之外嗎？我們會需要新的卓别林，藉以證明在這個時代之中，電影不會沈默。」
從威尼斯影展到坎城影展，其實都無法單純地以「政治歸政治、藝術歸藝術」分門別類，倘若探究兩大影展的起源，創立於1939年的坎城影展，就是為了和在法西斯與納粹扶植成立的威尼斯影展分庭抗禮。
而這類大型國際影展延續至今，也當然是各界的展示政治角力的現場，今年威尼斯影展就將於9月8日舉辦烏克蘭日，作為威尼斯倡議的一部分。這一天將由雙年展主席Roberto Cicutto以及威尼斯影展總監Alberto Barbera所主持討論。
其討論的主題包括烏克蘭和義大利之間的合作、烏克蘭電影業所處的困境；合拍的情況；藝術家和電影製作人的角色；烏克蘭視聽產業的多樣性——包括藝術影院、商業電影、電視劇和串流媒體平台；以及烏克蘭電影攝影的未來。
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核稿編輯：羅元祺
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