普亭前顧問：俄羅斯最新徵召30萬人投入烏克蘭戰場的決定，是受到習近平影響

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）21日簽署「局部動員令」，宣布將徵召30萬名曾經服役、具有一定的軍事專業和相關經驗的公民加入對烏克蘭戰事當中。前顧問伊拉里奧諾夫（Andrei Illarionov）日前接受《德國之聲》採訪時直言，這項決定受到中國領導人習近平的影響。

普亭的動員令一出，引發俄國境內新一波出走潮，當時谷歌趨勢（Google Trends）數據顯示，動員令頒布當天的早上，關鍵字「離開俄羅斯」的搜尋次數比平常多出100倍。而在土耳其、芬蘭機場下機乘客，幾乎都是逃出來的俄羅斯男性。甚至還有有航空公司證實，會開飛機的員工被俄羅斯政府徵召入伍，未來恐怕最多8成接受過飛行受訓的員工都會收到兵單。

前顧問分析：受到習近平的影響

伊拉里奧諾夫認為，促使普亭做出最近幾項決定的因素可能受到習近平的影響，而不是烏克蘭在哈爾科夫（Kharkiv）的反攻。因為以宣佈動員令的時間往回推敲，普亭曾參加位於烏茲別克舉行的上海合作組織（SCO）峰會，在那可能與習近平進行交流，而習近平似乎告訴了普亭一些事情，迫使他改變自己過去對戰爭的想法和態度。

伊拉里奧諾夫認為，根據洩露的資訊和他們的肢體語言，習近平可能希望普亭盡快結束烏克蘭的戰事，例如在10月份中共召開第二十次全國代表大會之前。他表示：「俄羅斯打了七個月的仗，卻沒有取得勝利，這讓習近平感到尷尬，也讓他在進行自己一生中最重要的事情時顯得軟弱。但習近平不會允許自己顯得很軟弱。」

伊拉里奧諾夫也提到，在參加上海合作組織峰會前，普亭是準備進行長期消耗戰，甚至有打算讓這場戰爭打上好幾年的時間，然而近日各種決定則代表他的戰略改變，這些決定不是他軟弱或失敗的跡象，而是他依賴習近平的跡象。

伊拉里奧諾夫表示，俄羅斯官方稱共有1800萬的動員儲備力量，180萬只佔其中的10％。所以像一些報導中出現的100萬，甚至是俄羅斯國防部長蕭伊古（Sergei Shoigu）宣佈的30萬，是符合現實的。這些被動員的人員當然不會配備最完美、高品質的現代武器，但俄羅斯也有足夠的老式武器供數百萬被動員人員使用。

而這樣的動員雖然引發國內的不滿，甚至出現抗爭，不過伊拉里奧諾夫認為，這些行為也不會改變俄羅斯繼續和烏克蘭作戰的情勢，他表示「人們總是忘記這是一個極權主義政權。沒有一個極權主義政權是通過和平抗議而被趕走、摧毀或者改變的。在人類歷史上，從來沒有。」

當伊拉里奧諾夫被問及俄羅斯最終失敗的可能性，他則表示，「普亭遲早會被打敗，只是我們不知道什麼時候以及代價是什麼。」

伊拉里奧諾夫在2000年至2005年期間擔任普亭的高級政策顧問。2005年12月21日，他對外表示，「這一年，俄羅斯已經成為一個不同的國家。它不再是一個民主國家。它不再是一個自由的國家。」伊拉里奧諾夫在2010年3月10日發表於網路的反普亭宣言《普亭必須下台》的首批34名簽名者之一。

自2021年4月開始，伊拉里奧諾夫在任華盛頓智庫安全政策中心（Center for Security Policy）的高級研究員。

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責任編輯：李秉芳

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