本土增3萬3875例、36死：年底前BA.5疫情將持續於社區低度流行，病毒突變仍持續累積中

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增3萬4118例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬3875例本土個案及243例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。發言人莊人祥指出，今日的確診人數比起上週四上升25.6％。

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為15例男性、21例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

死亡個案中，有2名20多歲、無慢性病史個案，都接種過3劑疫苗，分別因敗血性休克與心肌炎不幸過世。另外，兒童特殊重症則新增一例罹患MIS-C的9歲女童，本身有先天性疾病且未接種疫苗，曾有發燒、紅眼、食慾及活力下降等情形，住院後出現結膜炎、皮疹等病徵，治療後病況好轉，目前已康復出院。

下週為中秋、重陽假期，指揮中心提醒民眾勤洗手、戴口罩，並與不特定人士保持社交距離。醫療應變組副組長羅一鈞提醒，除例外情形（如：飲食要求、拍照等）得免戴口罩，外出應全程配戴，如有症狀請勿參加。此外，也要記得隨身攜帶洗手用品，並建議下載台灣社交距離APP。

針對營業場所、公共場域、餐飲場所，指揮中心指出必須嚴格遵守量體溫、員工健康管理、加強環境清消等措施。此外，餐飲場所應提供洗手設備及消毒用品，且不得逐桌敬茶敬酒。羅一鈞補充，還未接種疫苗的長者與幼兒，不建議參加聚餐或前往人潮眾多的地區。

針對未來是否會出現更新的變異株，羅一鈞說明，從樂觀角度來看，今（2022）年已經過了三分之二，出現新變異株的機會降低。但大家還是不能忘記，Omicron就是在去（2021）年11月突然出現，事實上病毒的變化趨勢與產生的突變，仍持續累積中。

他強調，除了現在的Omicron BA.5外，印度仍有BA.2.75、BA.2.76，以及深圳日前出沒的BF.15，都代表還有新的突變，並產生新變異株的可能性。雖然不希望再有，但也不能過於樂觀，還是要謹慎應對，加強境外移入的監測。

莊人祥表示，指揮中心預估BA.5疫情高峰，將落在9月中下旬，但到年底之前疫情在社區還是會持續低度流行，除非出現特別有效的疫苗或所有民眾都確診過，疾病才可能停止流行，不過還是有重複感染的風險。目前，確診人數則是以北部增加幅度最多。

至於猴痘疫苗，莊人祥解釋，曾經接種天花疫苗的民眾可能對猴痘會有部分保護力，但疫苗持續的時間與效果都沒有明確的實證，因此指揮中心建議只要符合疾管署的接種條件，建議盡快施打。疫苗接種對象包含猴痘病毒實驗室人員，密切接觸猴痘病患的醫護人員、同住家人或相關人士。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺