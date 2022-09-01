本土增3萬3875例、36死：年底前BA.5疫情將持續於社區低度流行，病毒突變仍持續累積中
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羅一鈞說明，從樂觀角度來看，今年已經過了三分之二，出現新變異株的機會降低。然而，事實上病毒的變化趨勢與產生的突變仍持續累積中，不能掉以輕心。
中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增3萬4118例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬3875例本土個案及243例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。發言人莊人祥指出，今日的確診人數比起上週四上升25.6％。
指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為15例男性、21例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
死亡個案中，有2名20多歲、無慢性病史個案，都接種過3劑疫苗，分別因敗血性休克與心肌炎不幸過世。另外，兒童特殊重症則新增一例罹患MIS-C的9歲女童，本身有先天性疾病且未接種疫苗，曾有發燒、紅眼、食慾及活力下降等情形，住院後出現結膜炎、皮疹等病徵，治療後病況好轉，目前已康復出院。
下週為中秋、重陽假期，指揮中心提醒民眾勤洗手、戴口罩，並與不特定人士保持社交距離。醫療應變組副組長羅一鈞提醒，除例外情形（如：飲食要求、拍照等）得免戴口罩，外出應全程配戴，如有症狀請勿參加。此外，也要記得隨身攜帶洗手用品，並建議下載台灣社交距離APP。
針對營業場所、公共場域、餐飲場所，指揮中心指出必須嚴格遵守量體溫、員工健康管理、加強環境清消等措施。此外，餐飲場所應提供洗手設備及消毒用品，且不得逐桌敬茶敬酒。羅一鈞補充，還未接種疫苗的長者與幼兒，不建議參加聚餐或前往人潮眾多的地區。
針對未來是否會出現更新的變異株，羅一鈞說明，從樂觀角度來看，今（2022）年已經過了三分之二，出現新變異株的機會降低。但大家還是不能忘記，Omicron就是在去（2021）年11月突然出現，事實上病毒的變化趨勢與產生的突變，仍持續累積中。
他強調，除了現在的Omicron BA.5外，印度仍有BA.2.75、BA.2.76，以及深圳日前出沒的BF.15，都代表還有新的突變，並產生新變異株的可能性。雖然不希望再有，但也不能過於樂觀，還是要謹慎應對，加強境外移入的監測。
莊人祥表示，指揮中心預估BA.5疫情高峰，將落在9月中下旬，但到年底之前疫情在社區還是會持續低度流行，除非出現特別有效的疫苗或所有民眾都確診過，疾病才可能停止流行，不過還是有重複感染的風險。目前，確診人數則是以北部增加幅度最多。
至於猴痘疫苗，莊人祥解釋，曾經接種天花疫苗的民眾可能對猴痘會有部分保護力，但疫苗持續的時間與效果都沒有明確的實證，因此指揮中心建議只要符合疾管署的接種條件，建議盡快施打。疫苗接種對象包含猴痘病毒實驗室人員，密切接觸猴痘病患的醫護人員、同住家人或相關人士。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：羅元祺
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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