「課本不該談氣候變遷！」德州石油與天然氣產業介入科學教育課綱修訂，影響力波及全美中學
我們想讓你知道的是
化石燃料產業致力於綠化其公共形象，至少已有10年。從德州業者的運作看來，他們的所作所為並不完全符合其所塑造的形象。在鮮少有人關注的場合，業者繼續淡化他們造成的危機，阻撓我們對年輕世代傳達有關氣候危機深刻影響未來世界的明確科學知識。
文：沃斯（Katie Worth）
美國德州奧斯丁一場單調的公聽會裡，德州教育委員會的成員隔著社交距離，坐在排成一大圈的小桌前，辯論著八年級科學課程是否該要求學生描述「緩和氣候變遷的努力」。
委員中有一位長年任教於公立學校的科學老師表態支持這項即將上路的新要求，另一方，殼牌石油公司的律師則發言反對。結果律師獲勝。經過表決，委員會改為要求八年級學生在科學課程上「描述碳循環」。
過去兩年，美國各地學校的董事會為了口罩、閱讀書單以及禁止開設涉及結構性種族主義的課程吵得沸沸揚揚。在德州，僅少數人參與的科學教育課綱修訂過程則暗藏政治盤算。德州政府首度考慮要求學生了解人類造成的氣候變遷；這項要求在產業代表與教育工作者間掀起激辯，前者想盡辦法為化石燃料說好話，後者則認為學生理應學習生活周遭氣候危機背後的科學。
修訂課綱是官方工作，但修訂結果會控制上課內容。出版商依循課綱編寫教科書，考試根據課綱出題，學校按照課綱設計課程，老師參考課綱教學。各州有自己制定的課綱，但德州的動向長年以來有著無遠弗屆的影響力。
2020年，美國兩大教育推動團體，即國家科學教育中心與德州自由網絡（Texas Freedom Network），聘請專家依據全美50州與華盛頓特區的科學教育課綱，納入氣候危機的做法進行評分，其中30州與華盛頓特區得分A或B；6州得分F（不及格），德州是其中之一。
但德州是美國教科書的採購大戶，該州遴選的15人州教育委員會向來以保守的政治眼光看待教科書，因此出版商密切關注德州的課綱，設計將來賣給全美各校的教材。曾在出版社任職的一名編輯對我說：「我從沒聽過任何人明講：『我們不能談環境保護主義是因為德州。』但大家心知肚明。」奧斯丁公聽會裡的一舉一動，影響著全美國數百萬名孩童的上課內容。
多數美國人贊成跟孩子談論氣候危機。2019年美國國家公共電台（NPR）與法國益普索市場研究公司（Ipsos）合辦的全美民調，近4/5的受訪者（其中2/3為共和黨員）認為學校應該教育學童氣候變遷。德州教育局針對課綱該加入哪些內容，調查全州科學教師的意見，有1/4回信要求增加氣候變遷或替代能源等相關內容，沒人想要更多化石燃料相關內容。
然而，當我觀看了40小時委員會公聽會直播與錄影存檔、查閱大量公開記錄以及訪談15名參與課綱修訂過程的人士後，發現德州科學教育課綱修訂過程的每一階段都有化石燃料業者參與，他們設法影響孩子的學習內容，圖利產業。
德州教育當局召募志工團修訂現有課綱，業者即自願充當寫手，雕琢能源與氣候相關字句。每當修訂課綱的提案舉辦公聽會，業者便團結表態。當委員會打算正式通過新課綱時，業界便強力動員推銷對他們有利的版本，確保這看似德州的家務事會發揮巨大影響力。
化石燃料產業致力於綠化其公共形象，至少已有10年。從德州業者的運作看來，他們的所作所為並不完全符合其所塑造的形象。在鮮少有人關注的場合，業者繼續淡化他們造成的危機，阻撓我們對年輕世代傳達有關氣候危機深刻影響未來世界的明確科學知識。
「德州基本知識技能」（Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS）的科學章節前一次大修是在2009年，由來自德州中部與東部的牙醫麥克羅伊（Don Mcleroy）主持。在一次會議中他表明對科學教育的觀點，認為「總要有人站出來對抗專家！」
那一輪會期多半時間為了演化論吵得不可開交，但也要求高中環境科學課程讓學生辯論科學家久未辯論的問題：全球暖化是否正在發生？麥克羅伊對記者表示他很高興，因為「像我這樣的保守派覺得證據是一派胡言。」
本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。