「課本不該談氣候變遷！」德州石油與天然氣產業介入科學教育課綱修訂，影響力波及全美中學

文：沃斯（Katie Worth）

美國德州奧斯丁一場單調的公聽會裡，德州教育委員會的成員隔著社交距離，坐在排成一大圈的小桌前，辯論著八年級科學課程是否該要求學生描述「緩和氣候變遷的努力」。

委員中有一位長年任教於公立學校的科學老師表態支持這項即將上路的新要求，另一方，殼牌石油公司的律師則發言反對。結果律師獲勝。經過表決，委員會改為要求八年級學生在科學課程上「描述碳循環」。

過去兩年，美國各地學校的董事會為了口罩、閱讀書單以及禁止開設涉及結構性種族主義的課程吵得沸沸揚揚。在德州，僅少數人參與的科學教育課綱修訂過程則暗藏政治盤算。德州政府首度考慮要求學生了解人類造成的氣候變遷；這項要求在產業代表與教育工作者間掀起激辯，前者想盡辦法為化石燃料說好話，後者則認為學生理應學習生活周遭氣候危機背後的科學。

修訂課綱是官方工作，但修訂結果會控制上課內容。出版商依循課綱編寫教科書，考試根據課綱出題，學校按照課綱設計課程，老師參考課綱教學。各州有自己制定的課綱，但德州的動向長年以來有著無遠弗屆的影響力。

Photo Credit: 科學人（繪圖：Taylor Callery）

2020年，美國兩大教育推動團體，即國家科學教育中心與德州自由網絡（Texas Freedom Network），聘請專家依據全美50州與華盛頓特區的科學教育課綱，納入氣候危機的做法進行評分，其中30州與華盛頓特區得分A或B；6州得分F（不及格），德州是其中之一。

但德州是美國教科書的採購大戶，該州遴選的15人州教育委員會向來以保守的政治眼光看待教科書，因此出版商密切關注德州的課綱，設計將來賣給全美各校的教材。曾在出版社任職的一名編輯對我說：「我從沒聽過任何人明講：『我們不能談環境保護主義是因為德州。』但大家心知肚明。」奧斯丁公聽會裡的一舉一動，影響著全美國數百萬名孩童的上課內容。

多數美國人贊成跟孩子談論氣候危機。2019年美國國家公共電台（NPR）與法國益普索市場研究公司（Ipsos）合辦的全美民調，近4/5的受訪者（其中2/3為共和黨員）認為學校應該教育學童氣候變遷。德州教育局針對課綱該加入哪些內容，調查全州科學教師的意見，有1/4回信要求增加氣候變遷或替代能源等相關內容，沒人想要更多化石燃料相關內容。

然而，當我觀看了40小時委員會公聽會直播與錄影存檔、查閱大量公開記錄以及訪談15名參與課綱修訂過程的人士後，發現德州科學教育課綱修訂過程的每一階段都有化石燃料業者參與，他們設法影響孩子的學習內容，圖利產業。

德州教育當局召募志工團修訂現有課綱，業者即自願充當寫手，雕琢能源與氣候相關字句。每當修訂課綱的提案舉辦公聽會，業者便團結表態。當委員會打算正式通過新課綱時，業界便強力動員推銷對他們有利的版本，確保這看似德州的家務事會發揮巨大影響力。

化石燃料產業致力於綠化其公共形象，至少已有10年。從德州業者的運作看來，他們的所作所為並不完全符合其所塑造的形象。在鮮少有人關注的場合，業者繼續淡化他們造成的危機，阻撓我們對年輕世代傳達有關氣候危機深刻影響未來世界的明確科學知識。

「德州基本知識技能」（Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS）的科學章節前一次大修是在2009年，由來自德州中部與東部的牙醫麥克羅伊（Don Mcleroy）主持。在一次會議中他表明對科學教育的觀點，認為「總要有人站出來對抗專家！」

那一輪會期多半時間為了演化論吵得不可開交，但也要求高中環境科學課程讓學生辯論科學家久未辯論的問題：全球暖化是否正在發生？麥克羅伊對記者表示他很高興，因為「像我這樣的保守派覺得證據是一派胡言。」

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航