拍板！2023年基本工資升為2萬6400元、調幅4.56％，勞動部長：經濟果實勞資共享
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政府代表在會中允諾勞雇雙方，將比照2021年做法，提供在疫情中受創嚴重的產業配套措施，相關細節後續會再討論，以因應產業現況。
基本工資審議委員會於今（1）日召開，經過勞、資、學、政四方討論，決議從明（2023）年起，每月基本工資從2萬5250元調整至2萬6400元，調幅為4.56％；每小時基本工資比照相同調幅，從168元調升到176元，目前調整案已由勞動部陳報行政院核定。
從總統蔡英文2016年上任以來，基本工資已經連續6次調整、基本時薪調整7次，基本工資從2萬8元到今年的2萬5250元，調幅達31.9％，今（2022）年預計有超過175萬名勞工受惠；基本時薪從120元至今已升達176元，調幅約46.7％，本次有超過57萬名勞工受惠。
根據《聯合新聞網》報導，勞動部長許銘春在基本工資審議會致詞時指出，雖然有疫情、國際情勢等不確定因素，但在全體國人的努力下，台灣經濟成長仍然有不錯表現，主計總處預測今年經濟成長率為3.76%。
許銘春指出，基本工資的核心價值為「經濟果實勞資共享」，對於弱勢勞工的基本生活尤其很重要。今年上半年受到國際原物料價格影響，國內物價漲幅比較大，保障弱勢基層勞工維持基本生活的實質購買力，是審議會的重要課題。
勞動部指出，勞方委員在本次會議中表示，今年基本工資調升的效果已經被通膨稀釋，資方委員儘管認同通膨壓力對勞工的影響，但也指出會造成企業的生產成本增加、利潤減少，更應該要顧及那些還沒有完全從疫情衝擊中恢復的產業。學者認為，近期物價上漲，消費者物價指數年增率應充分反映，以達到基本工資保障弱勢基層勞工生活所需的目的。
政府代表在會中允諾勞雇雙方，將比照去（2021）年做法，提供在疫情中受創嚴重的產業配套措施，相關細節後續會再討論，以因應產業現況。
漲幅原本應該更高，審議會考量資方經營成本
審議會結束後，根據《自由時報》報導，全國產業總工會理事長江健興表示，勞方今年要求全額反應通膨的漲幅，最後調幅也納入這個部分，而在經濟景氣方面，勞資有各退一步，但仍讓勞工分享企業的獲利。至於資方從態度強硬到退讓的關鍵，是因為政府針對受傷害的企業訂定補貼方式，期望基本工資調漲能帶動景氣活絡。
《中時新聞網》則報導，資方委員、全國工業總會常務理事何語指出，本來漲幅應該會更高，但考量資方經營成本的壓力，才會得出這樣的決議，「資方從未反對漲薪資，只是要合理看待經濟現實。」何語指出，商總和中小企業在這次的審議會中意見較大，雖然時薪調漲8元，但服務業後來還是會調高物價，許多產業需要租金、設備、廠房、土地，利息負擔都很重。
學者辛炳隆指出，本次基本工資的調幅，全額反應消費者物價指數年增率，經濟成長率則一半一半，不過考量資方受到漲幅的成本影響，所以將一些金額回饋資方。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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我們想讓你知道的是
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- 時間：2:00 PM～5:00 PM
- 形式：線上研討會
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