2022重機展盛大開幕！ KYMCO執行長柯俊斌宣布三新車重磅登場

2022國際重型機車展覽會於今 (1) 日假新北市工商展覽中心正式開展，台灣機車龍頭品牌KYMCO光陽集團執行長柯俊斌親自揭幕多款重磅新車！包含國產重型超級跑旅AK 550 PREMIUM以全新姿態進化登台、獨家技術領先全台的KRV MOTO、擁有百萬車主信賴的國民神車新豪邁125革新再現！三強鼎立同步現身，堪稱2022國際重型機車展覽會最強展區，挾帶超強優惠價格，KYMCO絕對是民眾年底購車不容錯過的入手首選！

2022 國際重機展正式啟動！KYMCO 光陽執行長柯俊斌也親臨發表會現場揭曉三款新車，包括AK 550 PREMIUM、KRV MOTO、新豪邁125，預計將在車市引起搶購熱潮！photo credit : KYMCO

超級跑旅AK 550 PREMIUM 年度配額550輛，10月底前早鳥輕鬆入手價358,000元

身為國產最強超級跑旅代表，AK車系從登場後始終是諸多重機玩家與愛好者的購車優選，如今更迎來了全新進化的AK 550 PREMIUM車型，以更具侵略式的頭尾燈造型設計，並搭載同級性能最強悍的550c.c.水冷雙缸DOHC 8V引擎，具有39kW/52Nm強悍動力輸出與雙動力模式輸出選擇，給予最客製化的騎乘感受；AK 550 PREMIUM配備全球速克達首見的MSC摩托車穩定控制系統、AIBS進階車輛煞車系統、Brembo高性能煞車系統三大操控利器，MSC摩托車穩定控制系統可透過傾角感測器偵測車輛過彎傾斜角，計算出最佳煞車力與牽引力；AIBS進階車輛煞車系統，也就是俗稱的彎道ABS，透過傳感器數據、前後輪速差異、車輛動態狀況，在彎道中也可提供制動控制，給予最佳安全性與穩定性；Brembo高性能煞車系統的多活塞卡鉗可提供線性且精準的煞車力道，提供操控的靈活度與制動力，讓操控更為細膩。

AK 550 PREMIUM更配置了國產速克達首見的電動風鏡、定速巡航系統、三段恆溫加熱握把、電子油門、新式Keyless系統、TCS系統、胎壓偵測器與Noodoe系統，搭配上可調式靠背、USB充電手套箱與達33.15公升的超大置物空間，提供最佳跑旅機能。

提供平光棕、靜謐藍、亮光黑三種車色選擇的AK 550 PREMIUM，因受到晶片供應限制，2022年年度配額僅550輛，建議售價為376,000元，KYMCO為慶祝AK 550 PREMIUM重磅上市，特別推出限時預購優惠，10/31前預購可享18,000元購車金 (可現折)，並享專屬36期零利率，僅需358,000元就可輕鬆坐擁最強超級跑旅！

柯俊斌執行長於國際重車展公開 KYMCO「國民神車」新豪邁125及KRV MOTO 180，一口氣推出多款熱銷新車，一次滿足不同車主需求！photo credit : KYMCO

釋放自我「鍊」就不凡，KRV MOTO狂野登場

KRV MOTO 180突破傳統造車框架，顛覆想像，解構現有工藝，融入檔車元素開創無限可能。獨家PTM傳動系統高效鍊條傳動，輔以運動調校與檔車操駕設定，讓其所搭載的175cc 4V水冷引擎所輸出的強悍動力可以淋漓盡致的傳遞至驅動輪上，操控隨心所欲；採用環抱式MOTO檔車車架設定，更打造高剛性車體給予穩定的過彎感受。

KRV MOTO 180外觀施以新世代變色龍烤漆，包含迷幻綠、躁動紅、冷冽白三種選擇，在不同光線照射下，會呈現多層次的幻影光澤，搭配加乘運動感的仿賽尾翼與下置牌架，MOTO精神立刻上身！KRV MOTO 180也同樣配備有ABS/TCS與TCS獨立開關功能，擁有高規格的主被動雙重防護，以及獵鷹式LED矩陣燈組，具備高亮度反射式雙頭燈與擴散式科技導光燈眉，給予最佳的照明性能與辨識度，道路上最耀眼強悍的白牌速克達，非KRV MOTO 180莫屬！

KRV MOTO 180 TCS版售價與優惠活動：

上市首購優惠：首購價116,800元 (不含牌險，首購購車優惠3,000元；建議售價為119,800元) 首購優惠方案：36期分期0利率、分期專屬1年期「大神盾防護保障」、日製RK黃金鍊條

百萬車主信賴、國民神車新豪邁125再現！1輕 2省 3耐用

早已是台灣民眾記憶與生活中重要存在的「豪邁」速克達，創下銷售破百萬台的佳績，絕對是台灣機車史上最具份量的「國民神車」代表，如今透過KYMCO賦予當代最新造車科技，隆重呈獻「新豪邁125」國民新神車！集合同級最輕巧、一級油耗最省、業界最長三年保固最強等三大優勢於一身。新豪邁125在新世代動感流線的外觀造型上，配備745mm超低座墊高度與輕鬆雙載的舒適防滑座墊，搭配輕量化車身與超省力中柱，身材嬌小的民眾也能輕鬆掌控！

新豪邁125搭載新世代GREEN POWER II節能環保引擎，導入德國Continental噴射系統與低磨耗高效能先進技術，造就傲視同級的最佳一級油耗表現（61.3km/L），相較於過去油耗降低14%、動力提升3%、運作溫度降低2.5%，賦予了新豪邁125省油、堅固、耐用等多樣特色。延續國民神車的耐用好顧精神，針對新豪邁125車型KYMCO更推出全面升級、首創業界最長的全車三年保固，以最強大的保障給予車主最安心的用車生活，「尚好顧」的國民新神車新豪邁125神話勢將再次震撼車壇！

新豪邁125售價與優惠活動：

新豪邁125 鼓剎版：超值價56,000元 (不含牌險) 新豪邁125 碟剎VCS版：超值價60,000元 (不含牌險) 超值優惠方案：業界最長3年保固，購車加贈「神盾防護保障」、好GOOD安全帽

2022國際重型機車展覽會KYMCO同步推出多項購車優惠，有興趣的消費者不僅可親臨現場親身感受各款KYMCO全新機種的魅力與優惠方案，也可同步關注 WWW.KYMCO.COM.TW。