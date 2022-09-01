學者推民間版「新聞媒體與數位平台強制議價法草案」，強調不是為了媒體生計，而是關乎大眾利益

（中央社）多名學者今（1）日聯合提出民間版「新聞媒體與數位平台強制議價法草案」，主要效法澳洲模式，希望透過多階段協商與設計仲裁機制，促進媒體與數位平台進行談判，並建議主管機關為數位發展部。

國內學者今天舉行民間版「新聞媒體與數位平台強制議價法草案」完成線上記者會，草案條文共14條，由政治大學法律系特聘教授王立達起草完成。

王立達指出，本法涉及數位平台跟新聞媒體等兩大數位產業，如何能達到合理的資源分配與永續均衡發展，建議主管機關為數位發展部最為合適。

王立達解釋，專法主要功能是希望加速國內媒體跟數位平台的議價進展，「不是要逼雙方上談判桌」，草案主要具備「給予充分談判空間」與「以仲裁決定最終給付金額」兩大元素。

第一，透過多階段的協商設計，讓雙方一步步達成協議。王立達指出，個別新聞媒體可向主管機關申請議價登記，取得向數位平台經營者提出議價請求的新聞媒體資格。其次，只要事先向公平交易委員會進行申報，多個媒體即可共同和數位平台協商議價，對中小型媒體而言也具備可行性。

第二，雙方如果沒辦法透過輔導達成協議時，會有強制仲裁機制，讓給付金額不會一直延宕懸而未決。

王立達表示，一旦新聞媒體和數位平台協商經3個月以上，未能達成議價協議時，可以書面向主管機關申請指派調解人，進入調解程序，調解期滿或提前結束，新聞媒體有權請求強制仲裁，由公正客觀的仲裁庭在雙方陷入僵局時，以雙方最終報價為基礎，決定平台應付給個別媒體的總金額。

王立達表示，這項草案主要參考澳洲模式，並考量國內狀況，也有參酌美國的草案。草案中雖然有罰則，可開罰新台幣5萬元到50萬元，但主要是針對違反誠信協商義務或仲裁判斷的數位平台與媒體，授權主管機關可要求限期改正。

台大新聞所教授林照真表示，草案將提供給行政院參考，並舉行公聽會聽取各方意見，並尋求立法院不同政黨支持，希望有機會在立法院通過，強調法案不是為了媒體生計，而是因為媒體生計也攸關到大眾公共利益，相關立法刻不容緩。

有關數位平台是否應付費給新聞媒體一事，陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超，根據自己執行的一項調查指出，台灣民眾同意數位平台付費給新聞媒體的比例（43.41％）高於不同意（36.34％）。以上網者為分母，則有超過半數（51.49％）民眾，支持數位平台應該付費給新聞媒體。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺