「我的老闆」坐牢了：從網紅秀到階下囚，詳述馬來西亞前首相納吉的東山再起到失利

就算未到年末，若要票選2022年馬來西亞十大新聞之首，「納吉入獄」肯定當仁不讓。

這名曾打著「重整大馬經濟」旗幟的前領導人，一度被國內外視為救國的冉冉新星，誰知主導的「一個馬來西亞發展有限公司」（1MDB）爆發貪腐醜聞，不僅導致納吉領導的執政聯盟-國陣在2018年全國大選時失利而使得大馬實現首次政權輪替，4年後還成了大馬史上首名被法院提控的首相。

不過，出生自政治世家的納吉擁有極高政治敏感度，知道在大馬這片國土上，民意往往是扭轉輿論的政治武器。最終，下野後的納吉決定改弦易轍，與其被動受制於不利的司法審訊，倒不如全身投入社交媒體成為網紅，主動積極製造話題，以期透過監督新政府的問政態度引導民意。

儘管最終罪證確鑿，令納吉難逃牢獄之災，但他曾創立的「Bossku」（馬來文「我的老闆」意思）旋風，無論初衷是為個人政途力挽狂瀾，或中後期對國事針砭時弊，都算是大馬政壇的網路宣傳策略開啟新局面。

對大馬人來說，要在「網紅」與「前首相」選擇其一來形容納吉，恐怕投給前者的比例會遠超於後者。

答案很明顯。比起擔任首相9年期間的功績與聲勢，各種族都有褒貶不一的評價，納吉在下台後遭指控期間，透過公關團隊在臉書、推特等社交媒體營造的「Bossku」論證問責形象，反而不分種族地成功俘獲一批粉絲，至今甚至累積超過460萬名追隨者，約佔大馬人口約3200萬的15%，聲勢可謂驚人。

為何面對共42項濫權、洗黑錢及失信控狀的納吉在提控後，不僅沒有低調行事，反而大反其道異常高調，並透過批判新政府「希望聯盟」政權的經濟政策，主打「Malu Apa Bossku」（害羞啥？我的老板）嘲諷文化，最終成功在網絡世界呼風喚雨？