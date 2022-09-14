《失控的匿名正義》：「我想知道究竟是什麼樣的人在折磨我」，被網路霸凌的律師決定面見加害人
我們想讓你知道的是
日本《每日新聞》團隊記者對現今網路霸凌亂象進行深入報導，讓讀者瞭解網路霸凌造成的危害與普病性。書中不僅探討當事者面臨霸凌及受到實際傷害時所承受的精神壓力和無助，也分析網路這項匿名工具是如何加深群眾心理，讓許多如你我一般的平凡人在不知不覺之間化身為加害者。
文：每日新聞採訪團隊
箭靶律師面見加害人
「我想知道究竟是什麼樣的人，抱著什麼樣的心態在折磨我。」
有些人想知道自己被抹黑、中傷的原因，便主動與加害人接觸。
第一章當中介紹過的唐澤貴洋律師就找出了好幾位加害人，還和他們見了面。唐澤律師表示，他是經當事人同意後，請警方提供相關資訊，再找出這些網友。他說自己看到的那些網友，外貌都很超乎他的預期，很難想像他們和攻擊性的貼文有關。
唐澤律師見到的，是對他發出死亡威脅，或是故意對他的律師事務所找麻煩的幾位網友。這些網友都是男性，年齡介於十多歲到三十多歲，有學生，也有繭居族（泛指長期待在家中，足不出戶，逃避社會的一群人），和他都是素昧平生。
唐澤律師第一個見到的，是個約莫二十歲的大學生，由父母陪同出席。他父親在正派的公司上班，母親是個隨處可見的普通女士，至於大學生網友本人則是低著頭不多話。問他為什麼要抹黑、中傷，他只說「因為好玩，沒想到是那麼嚴重的壞事」，網友對他偏激貼文的那些讚譽回應，以及猶如試膽般的氛圍，都讓他覺得很有意思。
而另一位三十多歲的無業男網友，則是在年邁母親的陪同下，來到了律師事務所。他一直顯得怯生生的，一再地說著「不好意思」，律師說「問他為什麼，他也沒說個像樣的答案」。
還有一位立志考上醫學系的男網友，今年已經是第二次重考，父親也是醫師。雙方見面時，男網友的父母也都到場了。唐澤律師注意到那位父親對於兒子的問題行為，擺出了一付事不關己的態度，於是便開口問：「你們是個什麼樣的家庭？」結果男網友說：「我爸很兇，我過著連咳嗽都要壓低音量的日子。重考生沒有去處，上網發文能讓我忘記這些煩心的事。」
唐澤律師的事務所，鑰匙孔曾被人灌膠。這件事的凶手，是一位十多歲的少年，犯案當下就被警方逮捕。唐澤律師並沒有報案，但還是打電話找了少年的媽媽，帶著少年一起出席晤談。這位媽媽穿著一件舊大衣前來，流著淚向唐澤律師賠不是，並談起他們的苦衷。原來這位少年是由母親一手帶大，國中時期功課跟不上，後來讀了空中高中。
媽媽看他整天都在上網，便把電腦收了起來，想讓他戒掉這個習慣。沒想到他把媽媽給他搭公車的錢拿去花在網咖，並持續在討論區貼文、留言。唐澤律師檢視了一些疑似出自這位少年之手的貼文，看得出他在受到其他網友煽動下，發言顯得愈來愈偏激。找出位在唐澤律師老家附近的祖墳，還拍照放到網路上的，也是這位少年。
至於死亡威脅方面的貼文，則是發展成了刑事案件。由於唐澤律師收到當事人表示「想向您賠罪」的信件，於是他也和落網的嫌犯二十多歲的派遣員工見了面。要和發出死亡威脅的嫌犯見面，唐澤律師不免有些畏懼。然而，實際見過面之後，唐澤律師發現對方是個「看起來很和藹的青年，給人一種細膩、敏感的印象」。他結結巴巴地說：「因為網友對貼文的反應很有趣，我才會做出這種事。真的很抱歉。我沒朋友，很孤單，才會在討論區貼文。」
另有一位在網路上對唐澤律師發出死亡威脅的大學生，雖然沒有和律師見面，但用工整的筆跡，把犯案的背景與反省寫在信上，寄給了律師。「我為了逃避現實而沉迷在網路世界，也因此開始逛討論區。起初網友寫那些中傷唐澤律師的留言，我也只是看看而已，沒想到一再瀏覽那些傷人的、凶狠的字句之後，感覺竟逐漸麻痺。最終，我也成了出言傷人的加害人。」他在信上這麼說明了事情的來龍去脈。他表示死亡威脅是「網路上的一種溝通方式」，但信中也寫到自己「沒有考慮到唐澤律師的心情」。
把網路當作歸屬的網友，既孤單又缺乏罪惡感
唐澤律師在與多位加害人見面晤談後，坦承：「坦白說，我覺得很意外。」
律師本來已經下定決心，心想要是這些加害人擺爛、耍賴，主張自己的正當性，他會不惜一切和他們對罵。「沒想到大家都很乾脆地道歉，沒人對我懷恨在心，也沒人非要對付我，或硬是對我糾纏不清」。
這些網友的共通點是溝通能力都很差，身旁很少有人能真的瞭解他們，既孤單又缺乏罪惡感。
「對他們而言，網路就是一個歸屬。」在和加害人見過面之後，唐澤律師開始有了這樣的想法。討論區是一種溝通的場域，也有類似「同好」之類的夥伴。只要不時找一些內容偏激的素材來發文，就能炒熱網友之間的對話氣氛，讓彼此的關係更融洽，還能保住自己的歸屬於是網路空間就成了他們確認自我、證明自己存在的場域。
「其實討論主題或攻擊對象是誰都無妨。他們並不是對我這個人有興趣，只不過是把一個眾所皆知的『符碼』，拿來當作討論的素材罷了。我敢這麼說的證據就在於他們對我的攻擊平息過後，又拿另一個原本站在攻擊方的網友當箭靶，掀起了另一波網路公審。所以這些網友的出征，根本沒有冠冕堂皇的理由。」
前面提到的那位大學生網友，在道歉信的最後，除了賠罪之外，還寫下了這樣的一段話：
「一位只是在認真做好律師工作的專業人士，卻曝露在許多網友匿名的惡意攻訐之下這件事究竟有多不合理，現在我總算明白了。希望將來我能成為一個不逃避問題的大人，睜大眼睛正視那些受苦受難的人。」
讀了這段話，讓人感覺得到了些許救贖。唐澤律師認為，在探討網路公審之際，也應該正視這些在網路空間尋求歸屬的年輕人背後，其實還隱藏著社會性、結構性的問題。
演員為什麼願意和青少年加害人對話？
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「聽爸媽的話──共創友善育兒環境」座談，兒福聯盟x親子天下提出三點呼籲
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兒福聯盟與親子天下於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，邀請網紅父母陳珮芬與林時民、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等人，共同討論如何讓台灣育兒環境更加友善。
長期關注育兒家庭議題的兒福聯盟與親子天下，於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，現場邀請到親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」一家、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等進行對話，從不同的角度，分享如何從硬體環境及社會氛圍建構友善育兒環境。除了育兒家長到場發聲之外，現場也播放兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使－林心如所拍攝的「小朋友，是讓人更好的朋友」形象廣告。心如說自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
兒福聯盟林志嘉董事長致詞時表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。座談現場也公布兒福聯盟「2022年育兒期待與實況焦點團體報告－友善育兒環境篇」結果，呈現當前台灣家長對育兒環境的親身經歷及滿意度。
育有六寶的親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽陳珮芬和爸爸林時民一起到場分享養育六個孩子的經歷。育兒11年的他們雖然感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間。媽媽陳珮芬表示硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大，難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母。
黃瑽寧醫師則表示不同的家長有不同的教養方式，大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因，並舉例新聞時事，有店家要求小孩背完圓周率後面30位才可以進入，小孩在現代社會似乎被貼上不能控制自己、髒亂的標籤。石易平副教授建議友善親子的大方向是「時間」，包含父母上下班工時和學校的上下學時間設計，可以更親子友善，才能有工作時間和陪伴孩子成長的平衡。
王婉諭立委也到場表示，政府一直以來多著重在經濟面的補助，但現行育兒津貼排富條款仍不太合理，育兒家庭的負擔其實非常大，即使是月薪十萬的父母，一個月光安親班也需要負擔三分之一或二分之一所得，且只有經濟面補助很難讓民眾有感或成為大家願意生育的原因，育兒友善的硬體設施和社會氛圍應並重。
兒福聯盟「2022育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」
今（2022）年初，兒福聯盟邀請已生育一個孩子的夫妻及未生育孩子的夫妻，辦理4場次的焦點團體，透過彙整與會者對育兒的期待及分享育兒經驗，發表「2022育兒期待與實況焦點團體報告」。兒盟指出，根據育兒家長及育齡夫妻所傳達的心聲可知，台灣當前的育兒環境存在「硬體設施不友善」、「社會氛圍不友善」兩大困境：
（一）硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重
育兒家庭提到帶幼兒出門的日常，免不了會碰到硬體設施設備缺乏的問題，如：親子車廂一票難求、餐廳廁所或公共空間男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。此外，與會的育兒家長也提及，適合幼兒活動的戶外空間明顯不足，尤其都會區之外的地區，可以讓幼兒活動的公園或公共場館更缺乏，少有讓育兒家庭安心的空間可供孩子們活動放電，難以促進幼兒身心平衡發展。
（二）社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力
除了具體的設施設備問題外，育兒家庭帶幼兒出門、用餐，免不了會在意其他路人看待自己和孩子的眼光，如果正好孩子哭鬧，又遇到包容度比較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭往往需要同時處理孩子，又得回應他人的指責和抱怨，十分困窘和難熬。未生育夫妻也表示，雖然還沒有帶孩子外出的經驗，但對於社會氛圍是否友善育兒，也有很深的感觸，也會擔心自己是否能承擔這些異樣眼光和壓力。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒福聯盟從2012年調查發現，育兒家長面臨「行路難、如廁難與搭車難」的外出困境，之後促成「兒童及少年福利與權益保障法」修法，增訂孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂等友善育兒環境的條款。雖有相關法條加持，但實體環境改善的速度，仍跟不上家長的需求；兒盟2017年調查發現，近6成媽媽覺得外在環境不友善、帶孩子到公共場所很有壓力；兒盟今年「育兒期待與實況焦點團體報告」也發現，家長仍覺得當前育兒環境不夠友善，雖然法規有進步，有各式親子友善設施的設立，但設施似乎不符合家長需求，像是親子停車格不夠大、親子車廂不夠多等等。因此，兒盟呼籲政府，應普設從育兒需求出發的各項硬體設施，營造同理、體諒育兒家庭的社會氛圍，讓台灣家長更可以安心育兒。
兒福聯盟x親子天下共同呼籲3大訴求：普設育兒設施、同理取代指責、多聽爸媽的話
綜合兒福聯盟2022「育兒期待與實況焦點團體報告」及親子天下爸媽心聲，對於已生育及未生育家庭造成無形的心理壓力。兒福聯盟與親子天下共同提出以下三點訴求，呼籲政府重視家長的需求，回應家長的困境與期待，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
（一）普設育兒設施
我國雖有設置孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂的法源，但實際設置與使用情形，至今無從得知，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，並針對設置情況不佳的地區持續追蹤改善，以增加育兒設施的普及率，讓育兒家長帶孩子出門安心無礙。
（二）同理取代指責
在公共場合遇到帶孩子出門的家長，請社會大眾多點耐心，多點禮讓，多點體諒、包容和支持，藉此提升整體台灣社會友善育兒的氛圍，讓每位育兒家長出門在外，都能感受到來自社會各界的同理與善意。
（三）多聽爸媽的話
檢視政府近年來推出的育兒政策，多聚焦於加碼育兒津貼及幼托補助，對於育兒家庭日常使用的公共空間友善度關注不足，建議政府應從家長觀點出發，訂定相關法規時，多邀請家長參與，廣納家長意見，才能規劃出對育兒家庭更友善的公共空間，減輕家長外出的壓力。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】共創友善育兒環境，和林心如一起成為更好的人！。
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