《失控的匿名正義》：「我想知道究竟是什麼樣的人在折磨我」，被網路霸凌的律師決定面見加害人

文：每日新聞採訪團隊

箭靶律師面見加害人

「我想知道究竟是什麼樣的人，抱著什麼樣的心態在折磨我。」

有些人想知道自己被抹黑、中傷的原因，便主動與加害人接觸。

第一章當中介紹過的唐澤貴洋律師就找出了好幾位加害人，還和他們見了面。唐澤律師表示，他是經當事人同意後，請警方提供相關資訊，再找出這些網友。他說自己看到的那些網友，外貌都很超乎他的預期，很難想像他們和攻擊性的貼文有關。

唐澤律師見到的，是對他發出死亡威脅，或是故意對他的律師事務所找麻煩的幾位網友。這些網友都是男性，年齡介於十多歲到三十多歲，有學生，也有繭居族（泛指長期待在家中，足不出戶，逃避社會的一群人），和他都是素昧平生。

唐澤律師第一個見到的，是個約莫二十歲的大學生，由父母陪同出席。他父親在正派的公司上班，母親是個隨處可見的普通女士，至於大學生網友本人則是低著頭不多話。問他為什麼要抹黑、中傷，他只說「因為好玩，沒想到是那麼嚴重的壞事」，網友對他偏激貼文的那些讚譽回應，以及猶如試膽般的氛圍，都讓他覺得很有意思。

而另一位三十多歲的無業男網友，則是在年邁母親的陪同下，來到了律師事務所。他一直顯得怯生生的，一再地說著「不好意思」，律師說「問他為什麼，他也沒說個像樣的答案」。

還有一位立志考上醫學系的男網友，今年已經是第二次重考，父親也是醫師。雙方見面時，男網友的父母也都到場了。唐澤律師注意到那位父親對於兒子的問題行為，擺出了一付事不關己的態度，於是便開口問：「你們是個什麼樣的家庭？」結果男網友說：「我爸很兇，我過著連咳嗽都要壓低音量的日子。重考生沒有去處，上網發文能讓我忘記這些煩心的事。」

唐澤律師的事務所，鑰匙孔曾被人灌膠。這件事的凶手，是一位十多歲的少年，犯案當下就被警方逮捕。唐澤律師並沒有報案，但還是打電話找了少年的媽媽，帶著少年一起出席晤談。這位媽媽穿著一件舊大衣前來，流著淚向唐澤律師賠不是，並談起他們的苦衷。原來這位少年是由母親一手帶大，國中時期功課跟不上，後來讀了空中高中。

媽媽看他整天都在上網，便把電腦收了起來，想讓他戒掉這個習慣。沒想到他把媽媽給他搭公車的錢拿去花在網咖，並持續在討論區貼文、留言。唐澤律師檢視了一些疑似出自這位少年之手的貼文，看得出他在受到其他網友煽動下，發言顯得愈來愈偏激。找出位在唐澤律師老家附近的祖墳，還拍照放到網路上的，也是這位少年。

至於死亡威脅方面的貼文，則是發展成了刑事案件。由於唐澤律師收到當事人表示「想向您賠罪」的信件，於是他也和落網的嫌犯二十多歲的派遣員工見了面。要和發出死亡威脅的嫌犯見面，唐澤律師不免有些畏懼。然而，實際見過面之後，唐澤律師發現對方是個「看起來很和藹的青年，給人一種細膩、敏感的印象」。他結結巴巴地說：「因為網友對貼文的反應很有趣，我才會做出這種事。真的很抱歉。我沒朋友，很孤單，才會在討論區貼文。」

另有一位在網路上對唐澤律師發出死亡威脅的大學生，雖然沒有和律師見面，但用工整的筆跡，把犯案的背景與反省寫在信上，寄給了律師。「我為了逃避現實而沉迷在網路世界，也因此開始逛討論區。起初網友寫那些中傷唐澤律師的留言，我也只是看看而已，沒想到一再瀏覽那些傷人的、凶狠的字句之後，感覺竟逐漸麻痺。最終，我也成了出言傷人的加害人。」他在信上這麼說明了事情的來龍去脈。他表示死亡威脅是「網路上的一種溝通方式」，但信中也寫到自己「沒有考慮到唐澤律師的心情」。

把網路當作歸屬的網友，既孤單又缺乏罪惡感

唐澤律師在與多位加害人見面晤談後，坦承：「坦白說，我覺得很意外。」

律師本來已經下定決心，心想要是這些加害人擺爛、耍賴，主張自己的正當性，他會不惜一切和他們對罵。「沒想到大家都很乾脆地道歉，沒人對我懷恨在心，也沒人非要對付我，或硬是對我糾纏不清」。

這些網友的共通點是溝通能力都很差，身旁很少有人能真的瞭解他們，既孤單又缺乏罪惡感。

「對他們而言，網路就是一個歸屬。」在和加害人見過面之後，唐澤律師開始有了這樣的想法。討論區是一種溝通的場域，也有類似「同好」之類的夥伴。只要不時找一些內容偏激的素材來發文，就能炒熱網友之間的對話氣氛，讓彼此的關係更融洽，還能保住自己的歸屬於是網路空間就成了他們確認自我、證明自己存在的場域。

「其實討論主題或攻擊對象是誰都無妨。他們並不是對我這個人有興趣，只不過是把一個眾所皆知的『符碼』，拿來當作討論的素材罷了。我敢這麼說的證據就在於他們對我的攻擊平息過後，又拿另一個原本站在攻擊方的網友當箭靶，掀起了另一波網路公審。所以這些網友的出征，根本沒有冠冕堂皇的理由。」

前面提到的那位大學生網友，在道歉信的最後，除了賠罪之外，還寫下了這樣的一段話：

「一位只是在認真做好律師工作的專業人士，卻曝露在許多網友匿名的惡意攻訐之下這件事究竟有多不合理，現在我總算明白了。希望將來我能成為一個不逃避問題的大人，睜大眼睛正視那些受苦受難的人。」

讀了這段話，讓人感覺得到了些許救贖。唐澤律師認為，在探討網路公審之際，也應該正視這些在網路空間尋求歸屬的年輕人背後，其實還隱藏著社會性、結構性的問題。

演員為什麼願意和青少年加害人對話？