這不是你的錯！「沒安全感」也許能成為找回自己人生意義的契機

文：蔡博堯諮商心理師

「這不是你的錯！」沒安全感可能是一種「習慣」

「雖然我們住在一起，但只要起床沒看到男友，我就會一直哭一直哭……很怕他離開我……我也知道他是去工作，但就是希望他能永遠都在我身邊。」

不知道你是否有過當心愛的人不在自己身邊時，會無法控制的胡思亂想，很害怕對方不愛自己，隨時可能會離開自己的心情？

在諮商工作中，常常會談論到「在感情內容易沒有安全感」這件事情，每個人需要安全感是很正常的，關鍵在於遇到沒安全感時所反應出來的情緒與行為，都可能影響到與伴侶的相處，進入一個負向的輪迴之中，卡在一個既知道自己應該獨立，卻又忍不住依賴對方的困境裡，這樣矛盾的心情通常會一下子表示自己過得很好，一下子又傷心難過希望對方能撐住我們，讓對方覺得自己情緒陰晴不定，兩個人都不知道該怎麼辦才好……

很多知識與文章都告訴我們容易沒安全感能做些什麼！但在某些心理學觀點上，沒安全感說不定不全是自己的問題喔。

Photo Credit: 蔡博堯心理師 童年沒受到好的照顧，容易產生沒安全感的共依附關係。

童年沒受到好的照顧，長大容易沒安全感，是後天造成而非先天個性愛亂想

沒安全感最大的痛苦是「這筆帳到底要算誰的？」，很常有一個「模糊地帶」，會讓人搞不清楚到底是自己太依賴，還是對方太白目？當事件因果與個人感受混在一起時，就很容易吵起來。比方說常訊息不回、跟朋友出去不報備等，討論時常會遇到：

「我又沒怎樣！只是在睡覺或工作，哪有辦法隨回？」

「我想要的是一種被尊重的感覺，至少跟我講一下你要工作或是睡覺，讓我知道你在幹嘛就好！」

「你這樣讓我壓力好大好像被監視，為什麼任何事情都要報備？我想要的愛情是自在相處沒有壓力。」

「我要的只是你跟我講一下就好，沒有要監控你。」

這樣的溝通迴圈一旦開啟，就很容易把行為、個人感受、愛情期待、責任、生活信念等都混在一起而很難討論出共識，好像要有一個人負起全部的責任「問題就是在你身上」，讓兩個人壓力都很大！最後往往會得到「以後你要怎樣怎樣怎樣，不然就誰就要負責怎樣怎樣」訂立停戰條約的經驗，而這種禁區不可碰的模式，也容易讓兩個人相處時有隱藏的壓力，當壓力不斷長大到無法壓抑時爆炸，就成為分手的導火線，帶著滿身傷痛，繼續尋找下一個能給自己滿滿安全感的對象。

心理治療會看待這樣的模式為什麼會不斷重複發生，並嘗試切入容易沒安全感背後的核心主題「兩個人在一起是否能共同成長，分開生活時也可以各自獨立，達到共同與個人之間良好的平衡。」在此，就展開另一個觀點，為什麼我缺乏自信，一定要把兩個人綁緊緊才能安心，沒辦法好好發展自己的生活？

於心理學這是一種「共依附（codependency）關係」簡化來說，容易沒安全感很大部分是後天成長養成的，尤其在童年若整個家庭過得不太好，比如雙親有經濟壓力、酗酒問題、父母婚姻不美滿等，家庭裡的每個人無法安心過好自己的生活，就很容易全家人一起陷入悲情劇本，在悲情故事下須要共同依賴彼此，將為了某一位成員而活當成人生信念，慢慢失去發展自己人生的機會，就會在離家後繼續複製這樣的習慣，需要再找到下一個為了他而活的對象，這就是一種類似相互寄生的關係。

因此，在尋找對象時就很容易遇到有照顧他人需求的人來照顧自己，表現上是我們沒有安全感需要被保護照顧，實際上兩個人一起建立出「為彼此而活」的黏膩互動，生活中塞滿對方的事情而沒有自己的生活或興趣，當某一方內心開始想成長往前走，尋找或準備去做自己想做的事情而把注意力從感情中移開時，就會擔心對方是不是不需要我了，對方往前走那我該怎麼辦？我自己一個人該做些什麼？我能去哪裡？長出很多對自己生命的迷惘，迷失在缺乏價值感與沒有生活重心之中。

因此沒安全感不一定是兩個人誰有問題，而是我們存在一種舊有習慣把自己人生寄託在身上的寄生關係模式，而這個模式是從小到大由後天環境與重要他人一起建立出來的。

Photo Credit: 蔡博堯心理師 覺察、區辨、練習，都能幫助我們找回自己的安全感。

「覺察、區辨、練習」三個方法找回自己的安全感

如何從共依附中慢慢找回自己生命的安全感呢？共依附最大的問題是「成人化兒童徵狀（adult-child syndrome）」最簡單來說自己內心的感受像小孩子一樣，常常感到失落無助，需要外界的人給自己依靠，讓他人規劃自己的生活。因此沒安全感未必是兩個人誰的問題，而是來自童年過往複製而來的習慣，可以試著透過覺察、區辨、練習來舒緩這些難受的感覺。

一、觀察自己的沒安全感是有事件引發，還是一種從小到大無來由的習慣

可以觀察看看自己的沒安全感來源是不是合理的，譬如伴侶消失兩天沒有回訊息，就會讓人擔心他在做什麼？人是不是平安的？是一種存在客觀事實並換成其他人都會合理產生焦慮的；反之若同居住在一起，知道伴侶要去上班不能陪在自己身邊而開始想哭，我們自己心中都知道伴侶去工作是為了維持生活，卻還是期待像童話故事般不用工作天天膩在一起，脫離社會常態的事實，就有可能是共依附習慣的影響。

二、區辨沒安全感而產生的行為合理與否

共依附習慣會使人退化成小孩子，可以試著區辨在沒安全感時所因應的方式，比方說合理的狀態是伴侶超過約定的時間沒回訊息，能夠先理性瞭解發生哪些事情，表達擔心與自己的感覺，確認後再抒發情緒或討論未來該怎麼調整互動；反過來若伴侶沒回訊息，不管在哪個場合很容易情緒失控大哭，回到像孩子一樣的狀態無法思考被情緒所淹沒，伴侶出現後仍持續未恢復，就可能是共依附習慣，需要透過讓自己無助的樣子來吸引他人照顧自己，找到自己生活的價值。