這不是你的錯！「沒安全感」也許能成為找回自己人生意義的契機
我們想讓你知道的是
沒安全感與被愛的需求有關，是每個人在關係中都會面臨的擔心，適當的表達需求能潤滑雙方的關係，讓彼此感覺到自己是重要的，但若被原因不明的沒安全感拖著走，就很容易消磨雙方的愛情存摺，愛久了自然疲憊不堪，也被生活瑣事耗竭。
文：蔡博堯諮商心理師
「這不是你的錯！」沒安全感可能是一種「習慣」
「雖然我們住在一起，但只要起床沒看到男友，我就會一直哭一直哭……很怕他離開我……我也知道他是去工作，但就是希望他能永遠都在我身邊。」
不知道你是否有過當心愛的人不在自己身邊時，會無法控制的胡思亂想，很害怕對方不愛自己，隨時可能會離開自己的心情？
在諮商工作中，常常會談論到「在感情內容易沒有安全感」這件事情，每個人需要安全感是很正常的，關鍵在於遇到沒安全感時所反應出來的情緒與行為，都可能影響到與伴侶的相處，進入一個負向的輪迴之中，卡在一個既知道自己應該獨立，卻又忍不住依賴對方的困境裡，這樣矛盾的心情通常會一下子表示自己過得很好，一下子又傷心難過希望對方能撐住我們，讓對方覺得自己情緒陰晴不定，兩個人都不知道該怎麼辦才好……
很多知識與文章都告訴我們容易沒安全感能做些什麼！但在某些心理學觀點上，沒安全感說不定不全是自己的問題喔。
童年沒受到好的照顧，長大容易沒安全感，是後天造成而非先天個性愛亂想
沒安全感最大的痛苦是「這筆帳到底要算誰的？」，很常有一個「模糊地帶」，會讓人搞不清楚到底是自己太依賴，還是對方太白目？當事件因果與個人感受混在一起時，就很容易吵起來。比方說常訊息不回、跟朋友出去不報備等，討論時常會遇到：
「我又沒怎樣！只是在睡覺或工作，哪有辦法隨回？」
「我想要的是一種被尊重的感覺，至少跟我講一下你要工作或是睡覺，讓我知道你在幹嘛就好！」
「你這樣讓我壓力好大好像被監視，為什麼任何事情都要報備？我想要的愛情是自在相處沒有壓力。」
「我要的只是你跟我講一下就好，沒有要監控你。」
這樣的溝通迴圈一旦開啟，就很容易把行為、個人感受、愛情期待、責任、生活信念等都混在一起而很難討論出共識，好像要有一個人負起全部的責任「問題就是在你身上」，讓兩個人壓力都很大！最後往往會得到「以後你要怎樣怎樣怎樣，不然就誰就要負責怎樣怎樣」訂立停戰條約的經驗，而這種禁區不可碰的模式，也容易讓兩個人相處時有隱藏的壓力，當壓力不斷長大到無法壓抑時爆炸，就成為分手的導火線，帶著滿身傷痛，繼續尋找下一個能給自己滿滿安全感的對象。
心理治療會看待這樣的模式為什麼會不斷重複發生，並嘗試切入容易沒安全感背後的核心主題「兩個人在一起是否能共同成長，分開生活時也可以各自獨立，達到共同與個人之間良好的平衡。」在此，就展開另一個觀點，為什麼我缺乏自信，一定要把兩個人綁緊緊才能安心，沒辦法好好發展自己的生活？
於心理學這是一種「共依附（codependency）關係」簡化來說，容易沒安全感很大部分是後天成長養成的，尤其在童年若整個家庭過得不太好，比如雙親有經濟壓力、酗酒問題、父母婚姻不美滿等，家庭裡的每個人無法安心過好自己的生活，就很容易全家人一起陷入悲情劇本，在悲情故事下須要共同依賴彼此，將為了某一位成員而活當成人生信念，慢慢失去發展自己人生的機會，就會在離家後繼續複製這樣的習慣，需要再找到下一個為了他而活的對象，這就是一種類似相互寄生的關係。
因此，在尋找對象時就很容易遇到有照顧他人需求的人來照顧自己，表現上是我們沒有安全感需要被保護照顧，實際上兩個人一起建立出「為彼此而活」的黏膩互動，生活中塞滿對方的事情而沒有自己的生活或興趣，當某一方內心開始想成長往前走，尋找或準備去做自己想做的事情而把注意力從感情中移開時，就會擔心對方是不是不需要我了，對方往前走那我該怎麼辦？我自己一個人該做些什麼？我能去哪裡？長出很多對自己生命的迷惘，迷失在缺乏價值感與沒有生活重心之中。
因此沒安全感不一定是兩個人誰有問題，而是我們存在一種舊有習慣把自己人生寄託在身上的寄生關係模式，而這個模式是從小到大由後天環境與重要他人一起建立出來的。
「覺察、區辨、練習」三個方法找回自己的安全感
如何從共依附中慢慢找回自己生命的安全感呢？共依附最大的問題是「成人化兒童徵狀（adult-child syndrome）」最簡單來說自己內心的感受像小孩子一樣，常常感到失落無助，需要外界的人給自己依靠，讓他人規劃自己的生活。因此沒安全感未必是兩個人誰的問題，而是來自童年過往複製而來的習慣，可以試著透過覺察、區辨、練習來舒緩這些難受的感覺。
一、觀察自己的沒安全感是有事件引發，還是一種從小到大無來由的習慣
可以觀察看看自己的沒安全感來源是不是合理的，譬如伴侶消失兩天沒有回訊息，就會讓人擔心他在做什麼？人是不是平安的？是一種存在客觀事實並換成其他人都會合理產生焦慮的；反之若同居住在一起，知道伴侶要去上班不能陪在自己身邊而開始想哭，我們自己心中都知道伴侶去工作是為了維持生活，卻還是期待像童話故事般不用工作天天膩在一起，脫離社會常態的事實，就有可能是共依附習慣的影響。
二、區辨沒安全感而產生的行為合理與否
共依附習慣會使人退化成小孩子，可以試著區辨在沒安全感時所因應的方式，比方說合理的狀態是伴侶超過約定的時間沒回訊息，能夠先理性瞭解發生哪些事情，表達擔心與自己的感覺，確認後再抒發情緒或討論未來該怎麼調整互動；反過來若伴侶沒回訊息，不管在哪個場合很容易情緒失控大哭，回到像孩子一樣的狀態無法思考被情緒所淹沒，伴侶出現後仍持續未恢復，就可能是共依附習慣，需要透過讓自己無助的樣子來吸引他人照顧自己，找到自己生活的價值。
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屬於台灣人的千中選一香氣！台酒花酵母系列清酒研發故事與品飲指南
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在酒友圈裡掀起好評的花酵母系列，是怎麼開發出來的？台灣的清酒又有什麼獨到之處？我們邀請到花酵母系列清酒的主要推手之一，台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry來分享開發過程的故事，以及非常實用的搭餐建議！
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清酒的嬌貴展現在其對於溫度的敏感，從製作過程到送至人們的酒杯中，溫度都需要精準控制。製作清酒的原料米經過「精米」步驟去除蛋白質、氨基酸等成分，保留最多的澱粉，接著讓米放置吸水回潮後，蒸熟做成讓麴菌生長的「米麴」。等待整整28天的發酵期，才能進到壓榨、調和至最後裝瓶，這所有階段都在保持低溫的環境與桶槽設備中完成。
日本冬季的寒冷正適合釀製清酒，但在亞熱帶的台灣，夏季幾乎每天都是30幾度的炎熱，在這樣的氣候條件下台灣能釀出什麼樣的清酒呢？台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry從酒廠的歷史說起，和我們分享這一切究竟怎麼開始。
做出與日本一較高下的清酒（04:08）
日治時期，許多在台灣的日本人有飲用清酒的需求，當時除了從日本進口，他們也在台灣蓋很多酒廠，「芳釀株式會社」是台灣第一間民營現代化清酒釀造廠。這50年期間，台灣人也受影響，包括台中、埔里、花蓮幾間酒廠都有釀清酒，只不過1949年國民政府來台，同時將紹興酒的飲用習慣帶進來，「1986年建成的桃園酒廠最初就是紹興酒的釀製工廠。」
Cherry提到1960年代的紹興酒屬於招待用的高級酒，即便1986年左右台灣開放國外菸酒進口，那時紹興酒也還算普及。直到1990年代台灣社會漸漸富足，加上大家飲食習慣改變，口味濃郁厚重的紹興酒反而不受喜愛。「那時候桃園酒廠還是林口酒廠，設備是做紹興酒的，但總是要生存啊，所以就開始投入轉型、試做清酒，在1996年成功研發出玉泉清酒。」
從玉泉清酒到近期推出的花酵母系列，中間時隔20多年，「我們一直在思考怎麼做出可以跟日本一較高下的清酒，」Cherry說起這系列清酒的研發，其實是從工作之餘在種滿花的廠區散心開始的，「花蜜吸引昆蟲，他們會把一些微生物、酵母帶過來，我們藉由這樣的方式從花上面找到酵母。」
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*
酒廠研發中心的同仁們採集了桂花、山櫻花、芭樂花、雞蛋花等30-40種花，「每個樣本都要測試它到底耐不耐得住酒精，再來就是可不可以發酵產酒精，」不斷嘗試的過程長達三年，最終從上千種酵母中成功篩選出「山櫻花酵母」，釀造出「山櫻花吟釀」這支香氣輕盈的清酒。
精米步合？爽薰醇熟？清酒的等級與分類（17:56）
熟悉清酒的酒友一定對「吟釀」或「大吟釀」這些分級不陌生。談到清酒的等級，Cherry以台酒花酵母系列的三款清酒解說：「花自慢屬於普通酒等級，精米的程度是『精米步合 70』，就是去除米的30%成分，保留70%；山櫻花吟釀的吟釀等級就要『精米步合55』，成本愈來愈高；到大吟釀等級，精米步合要45以下。」台酒花酵母系列第一支就挑戰吟釀等級，為了要把米磨到只剩下55%，因此特別挑選比較大顆的台東關山米。
「精米步合對於清酒口感影響蠻大的，去掉愈多表層的東西、雜質，留下中心的澱粉愈多。大吟釀等級，風味是細緻優雅的；普通酒等級，喝起來就比較粗獷厚重。」此外Cherry也提到研發過程中，除了傾力篩選酵母，也針對試飲溫度做了很多測試，而「山櫻花吟釀」最適合的飲用溫度是10°C，「在日本，不同品飲溫度有不同名字，10°C叫做『花冷』，非常剛好。」
「花自慢」與「山櫻花吟釀」這兩款酒都是以山櫻花酵母釀成，前者品嚐起來有一些草本香氣帶著細緻的甜味，適合搭配熱炒、居酒屋料理，與很多人一起開心吃飯、輕鬆飲用；後者的香氣主要是蘋果香、瓜果香，還有些許的優格味，推薦去賞花、賞楓或野餐時帶上一支，適合優雅悠閒的氣氛。
飲食與文化在各地都有緊密的關聯，Cherry提到清酒最初是從神社的祭典文化發展出來，「此外日本很多酒廠會向釀造協會購買『釀協酵母』，所以清酒產生出來的風格很類似。」台酒花酵母系列的初衷是希望發展出台灣在地的酒款，用台灣米、台灣水，酵母也是自己的台灣酵母，口感設定上清甜中帶點酸度，喝起來讓人完全不膩。
根據日本侍酒師協會（Sake Service Institute，SSI）對於清酒香氣的分類，目前分成「爽」（清爽淡麗）、「薰」（薰香，氣味奔放）、「醇」（厚重）、「熟」（熟成，香菇味）四個象限，再搭配花果香跟米飯香來做區分。「山櫻花吟釀」就是屬於薰酒中偏清淡的花果香，「香味的生成主要靠酵母，而這就是酵母厲害的地方。」
來自台灣特有種紅毛杜鵑的花酵母（33:16）
「花酵母純米大吟釀・紅毛杜鵑」是台酒2022年一月才成功開發出來的酒款，「要做到這麼高等級，發酵溫度就要控制得更低、更嚴格。」Cherry提到研發團隊當時設想，這樣的酵母較需要能適應低溫環境，於是竟跑到高山上去找花，「我去爬合歡東峰看到全都是階梯，還沒爬就有點無力。」平時沒有爬山習慣的Cherry為了酵母豁出去，當時用棉棒採集許多高山花卉的樣本回到實驗室研發，「唯一成功的就是台灣特有種花卉紅毛杜鵑的花酵母」。
紅毛杜鵑大吟釀的香氣非常奔放，豐富花果香偏熱帶水果的香氣。這樣比較濃郁的酒，Cherry認為適合搭配味道清淡的食物如生魚片，以酒為主餐食為輔，慢慢喝、細細品嚐味道。「剛提到爽薰純厚的四個象限，紅毛杜鵑大吟釀並不在這個分類，」它屬於這兩年較流行的第五類「juicy & fruity」（果汁果香），「這支酒的設定就是去挑戰這個類型。」
「持續採花！」台灣在地酒款的未來（39:56）
從實驗室裡的試管、三角瓶，花酵母經過多個階段的測試，不斷放大試釀規模，「酒廠的空氣中有很多微生物，不容易控制溫度與環境」從實驗室到量產是釀造的挑戰，「通常到能釀出 3000公升的階段就算試釀成功。」Cherry表示除了清酒之外，他們也嘗試以花酵母釀製白葡萄酒，「我們還在努力，持續採花！」
各位酒友們可以開始期待台酒接下來推出的花酵母系列酒囉！目前「花自慢」在便利商店就可以買到，另外兩支花酵母清酒因為希望保有像出廠時的香氣與品質，透過冷鏈運送、販售，得透過買酒網門市或台灣菸酒自營據點購買。Cherry也邀請大家搭乘機捷到桃園酒廠，在群花環繞中享受花酵母系列清酒！
花酵母系列清酒銷售資訊：
花自慢—全家、萊爾富、美廉社、台灣菸酒自營據點
山櫻花吟釀—台灣菸酒自營據點
紅毛杜鵑純米大吟釀—買酒網門市、台灣菸酒自營據點
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*