第57屆廣播金鐘獎公布入圍名單：國立教育廣播電台成提名階段大贏家，特別獎項再度從缺
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本屆廣播金鐘獎入圍的大贏家，則是國立教育廣播電台，共計37件作品入圍；緊追在後的則是內政部警政署警察廣播電台，以16件入圍居次。至於眾所矚目的特別獎則是再度從缺。
2022第57屆廣播金鐘獎今（1）日公布入圍名單，總計有83家業者、885件作品參賽，參賽件數較去年度增加，並計有126件作品入圍，將角逐節目獎、個人獎、廣告獎、電臺品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等共26個獎項。
今年評審團由資深音樂人陳子鴻擔任主任委員，帶領評審團歷經3個月的專業討論，最終選出126件入圍作品。陳子鴻也表示類型音樂節目獎項競爭最為激烈，投到第4輪才決定，陳子鴻進一步解釋：「在太多類型導致非常難評，所以票數相當分散，許多節目進入複選也都各有支持，比較少見。」
而本屆廣播金鐘獎入圍的大贏家，則是國立教育廣播電台，共計37件作品入圍；緊追在後的則是內政部警政署警察廣播電台，以16件入圍居次。
根據《中央社》報導指出，陳子鴻表示，自己評選時不會特別注意語言差異，反倒關注主題是否切題、對社會是否有好的影響，「畢竟我不是專業廣播人，我的標準就是好不好聽、流暢度和聽完是否有收穫。」
陳子鴻也指出，今年入圍名單有很多新節目，年輕一輩主持人也脫穎而出，其中一個原因，可能是較資深的節目和主持人前輩沒有報名。「但就是一種傳承，不管在廣播或音樂界，都看到一代代在傳承，有聽到新的聲音，我覺得都很好。」
此外，表彰在廣播領域有重要、特殊貢獻廣播工作者的「特別獎」，其評審團則由資深廣播人吳芳如擔任主任委員，特別的是，過去三年已經有兩屆從缺，而今年此獎項再度從缺。
《中央社》報導，吳芳如指出，文化部對今年獎項得主的期待，是希望在數位匯流時代下，鼓勵推動傳統電台轉型的從業者。讓電台不再只是播出節目，也能與社群媒體、Podcast等新興數位平台合作，這樣不僅能引入更多族群客戶，同時亦能活絡經濟與廣播領域。
吳芳如坦言，這回評選過程依舊激烈，每位報名者距離得獎資格都只差一點點，很希望明年有符合標準的先進同業，踴躍參與。
「111年度廣播金鐘獎頒獎典禮」將於10月15日（六）晚間7時於國立國父紀念館舉行，觀眾可透過三立都會台、三立綜合台（MOD）收看直播；海外觀眾則可透過三立國際台同步收視，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。
111年度廣播金鐘獎入圍名單
一、節目獎
（一）流行音樂節目獎
- maqaquyash餐酒館（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
- เพลง THAI MUSIC SHOP（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 告白（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 拍律遊樂園（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 客坐嗑音樂-謝宇威音樂故事館（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
（二）類型音樂節目獎
- ici Zoe-Zoe在這裡（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）
- Sawali Music Style（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
- 心唱臺灣頌（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
- 作客REC&LIVE（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
- 傾聽音樂（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）
（三）教育文化節目獎
- Danny的市場肚（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
- 自然筆記（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 傾聽海洋（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 當華陀遇上青天（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 餘音鳥裊（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
（四）兒童節目獎
- i動物進行式（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 大耳朵探險家（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 小發現大科學（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 穿越時空玩科學（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 童話夢想家（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
（五）少年節目獎
- 耳公探險隊（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）
- 青年轉動全球（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 青春好好Young（參賽單位：財團法人富邦文教基金會）
- 青春創學院（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 愛思客Me（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）
（六）社會關懷節目獎
- 星星亮了（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 彩虹旗的世界（參賽單位：高雄廣播電臺）
- 無毒有我（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 談情說礙（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 礙情漂流瓶（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
（七）藝術文化節目獎
- 世界夢想表演廳（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 世界藝術文化之旅（參賽單位：漢聲廣播電臺）
- 張大春泡新聞—我們的老台北（參賽單位：台灣全民廣播電台股份有限公司）
- 臺灣文武爿（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
- 藝術歌曲的世界（參賽單位：國立教育廣播電臺）
（八）生活風格節目獎
- POP有夠靚（參賽單位：台北流行廣播股份有限公司）
- 今夜，遇見小王子（參賽單位：大千廣播電台股份有限公司）
- 地方創生實驗室（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 思聲活。有意思（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 聽見．太陽（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
（九）社區節目獎
- Mapolong Kita（原來在一起）（參賽單位：花蓮希望之聲廣播電台股份有限公司）
- 故鄉尋寶趣（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺）
- 香香來作客（參賽單位：財團法人寶島客家廣播電台）
- 原鄉花園（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）
（十）廣播劇獎
- Listen看得見的廣播劇（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 二本傳說（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）
- 人生想想劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
- 時代劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
- 臺北奇幻人間劇場（參賽單位：臺北廣播電臺）
（十一）單元節目獎
- 台灣幸福進行曲（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）
- 技職翻轉人生（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 碰撞的火花在跳華爾滋~從物理看人生（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）
- 默默聽世界─日本，行くよ！（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 聽見台灣聲景（參賽單位：國立教育廣播電臺）
二、個人獎
（一）流行音樂節目主持人獎
- Amy【丁宛臻】、薑黃【黃俊豪】／เพลง THAI MUSIC SHOP（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- Jerry／一起 Ho Hai Yan（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 袁永興／拍律遊樂園（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 曾偉旻／Taiwan Double Bass（報名單位：漢聲廣播電臺）
- 謝宇威／客坐嗑音樂-謝宇威音樂故事館（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
（二）類型音樂節目主持人獎
- DJ羅小Q【羅方翰】／電音新浪潮（報名單位：國立教育廣播電臺）
- Zoe【黃瑞芬】／ici Zoe-Zoe在這裡（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
- 呂岱衛／蒙德里安調色盤（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）
- 咖啡貓【楊盈箴】／傾聽音樂（報名單位：財團法人佳音廣播電台）
- 張翰揚／當音樂來敲門（報名單位：正聲廣播股份有限公司）
（三）教育文化節目主持人獎
- 小郁【洪郁婷】、Jane【張璟宜】、楊坤仁、劉碧薇、潔楓【尹潔楓】／當華陀遇上青天（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 吳家恆／在轉角發現微光（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）
- 范欽慧／自然筆記（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 游婷雅、林玫伶／閱讀推手（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）
- 溫士凱／Danny的市場肚（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）
（四）兒童節目主持人獎
- 小茱姐姐【施賢琴】、柏諺哥哥【黃柏諺】／大耳朵探險家（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 小茱姊姊【施賢琴】／小蕃薯偵探隊（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 小福爾【張韜昌】、小摩斯【陳詩宓】／i動物進行式（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 彥如姐姐／童話夢想家（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）
- 馬箏／快樂敲敲門（報名單位：財團法人佳音廣播電台）
（五）少年節目主持人獎
- 吳若權／青春好好Young（報名單位：財團法人富邦文教基金會）
- 妹將【曾止妤】、張柏謙／愛思客Me（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）
- 阿芹妹【鍾依芹】、阿凱翔【張凱翔】／耳公探險隊（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）
- 廖南瑛、Luca【陳宣翰】／青年轉動全球（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 端端【陳端慧】／青春創學院（報名單位：國立教育廣播電臺）
（六）社會關懷節目主持人獎
- 王麗蘭、丁安妮／幸福聯合國（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 白天【白宗賢】／無毒有我（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 尚恩【黃彥翔】、Jacky【陳昱豪】、欣伶【陳欣伶】、李易澄、江綺玲／礙情漂流瓶（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 施賢琴、盧馬利／星星亮了（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 雅柏【黃柏諺】／城市的光影（報名單位：國立教育廣播電臺）
（七）藝術文化節目主持人獎
- POLO【陳歆翰】、柚子【林品貝】／臺灣文武爿（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
- 林菲／生活AGOGO―「說在地的故事」（報名單位：全國廣播股份有限公司）
- 阿布絲·伊斯坦大【詹明芫】／源~藝識（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
- 施尚廷、Junie Wang ／美學風格相對論（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
- 端端【陳端慧】／世界夢想表演廳（報名單位：國立教育廣播電臺）
（八）生活風格節目主持人獎
- 小風【周璟慧】／地方創生實驗室（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 李思瑩／思聲活。有意思（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 果果【郭婉婷】／聽首歌，在路上（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 阿光【游湧志】／今夜，遇見小王子（報名單位：大千廣播電台股份有限公司）
- 黃丹尼【黃柏文】／幽浮Sports秀（報名單位：飛碟廣播股份有限公司）
（九）社區節目主持人獎
- 安力．給怒【賴安淋】、比黛．A宓【王淑榮】／原鄉花園（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
- 吳碧玉／宜蘭幸福列車（報名單位：正聲廣播股份有限公司宜蘭廣播電臺）
- 香香【鍾麗香】／香香來作客（報名單位：財團法人寶島客家廣播電台）
- 排灣小蔡【蔡文祥Kavavuy‧Caciu】、阿美姞荷【林祝素蘭Cihek‧Dongi】／Mapolong Kita（原來在一起）（報名單位：花蓮希望之聲廣播電台股份有限公司）
（十）企劃編撰獎
- 內克【吳宇軒】、Xavier【馬鴻裕】、林罄榆、江紫筠、劉宛諭／告白（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 李易澄、江綺玲、欣伶【陳欣伶】、尚恩【黃彥翔】、Jacky【陳昱豪】／礙情漂流瓶（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 李洛梅、劉駿逸、涂豐恩、黃書瑋／好好說那年（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
- 沈燕【陳泰伶】、蘇筠【陳繹萱】、余風／跟風去旅行（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 雅柏【黃柏諺】／城市的光影（報名單位：國立教育廣播電臺）
（十一）音效獎
- 王文心／愛的編年史（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
- 吳坤龍、林憲鋐、陳佳彣／假日聽電影（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）
- 徐進輝、謝祥釋、施子涵、朱禹任／Listen看得見的廣播劇（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 陳文彬／臺北奇幻人間劇場（報名單位：臺北廣播電臺）
- 墨鏡哥【甘仲維】、王中彥／鮮聲奪人 Voice Over（報名單位：漢聲廣播電臺）
三、廣告獎
（一）商品類廣告獎
- Chill愛藍眼淚篇（參賽單位：全國廣播股份有限公司）
- 和泰集團yoxi車隊－前進篇（參賽單位：環球七福廣告有限公司）
- 泓電樓梯升降椅-家人的節奏篇（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）
- 高陽明眼鏡-空城計篇（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）
- 觀音山金寶塔-黑白來篇（參賽單位：王子音樂出版社）
（二）非商品類廣告獎
- 2022都更形象廣告-都市鬼地方篇（參賽單位：台灣全民廣播電台股份有限公司）
- 沉默是無形暴力（參賽單位：大樹下廣播電台股份有限公司）
- 長隧道開車安全宣導（參賽單位：臺灣通傳智庫股份有限公司）
- 這條轉屋下个路單元-回家的路（參賽單位：財團法人寶島客家廣播電台）
- 臺北廣播電臺-聽見時代的聲音（參賽單位：微醺北藍有限公司）
四、電臺品牌行銷創新獎
- 《教育不一樣》節目跨社群整合 廣播行銷跟你想的不一樣（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）
- 用聲音為時代下註解（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）
- 疫情專案-同島一命、寶島同心（參賽單位：大千廣播電台股份有限公司）
五、創新研發應用獎
- 內政部警政署警察廣播電臺／《廣播新網紅–聲入空中虛實之境》（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 亞洲廣播股份有限公司／防疫超前部屬─5G live轉播車（報名單位：亞洲廣播股份有限公司）
- 許健挺、蔡鳳婷、賴婷鈴、吳威衡／聆聽北淡古道聲景數位教材（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 蔡明佑、李明勳／廣播2050淨零碳排（報名單位：漢聲廣播電臺）
- 韓忠平／抗疫宅在家-智能遠端排播系統（報名單位：國立教育廣播電臺）
六、特別獎項（得主）
- 從缺
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核稿編輯：羅元祺
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來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
我們想讓你知道的是
隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。
後來他們兩人得知，千年橄欖含有大量維生素E、礦物質、角鯊稀、基酪醇及多酚物質，這些都是護理保養皮膚最好的原材料，因此他們決定偕同專業的瓦倫西亞大學，將千年橄欖木一年結果一次的珍貴橄欖製造成初榨橄欖油，並以之研發護膚品牌「MADAMUA」作為獻給人們的珍貴禮物。
「創辦人夫婦非常驚豔於千年橄欖樹的存在！為了妥善使用這一年僅有一次的珍貴收成，他們堅持以有機方式打造所有產品，還申請到審核非常嚴格的『ECOCERT有機環保認證』無論是保養品內料的生產、抑或是包裝的過程，都符合低汙染、低浪費、高環保的規範。」MADAMUA營運總監林依綾自信地說。一直是嚴重過敏肌的林依綾，拿到音樂家好友也就是MADAMUA創辦人給她的產品後驚為天人！因為原本使用專櫃保養品都會過敏的她，不僅使用MADAMUA完全不會過敏，之後更透過千年橄欖樹的植萃力量，讓肌膚敏感程度大大降低，讓她直呼神奇。「MADAMUA開啟了我對優質保養品的驚嘆與想像，我決定投身這個品牌，將這個具有歐盟有機認證、低敏感、高植萃，價格又相當實惠的好產品推廣出去！」
已經在台灣試營運三個月的MADAMUA，除了擁有自己的官方購物網站，同時也於微風購物網站、Pinkoi以及松菸誠品專櫃展售中，從通路的選擇不難感受MADAMUA十分珍惜品牌形象，他們希望透過具有質感的通路管道，讓消費者好好認識它，不過因著千年橄欖木原料的稀缺性以及它為過敏肌帶來的幫助，短短時間就讓許多消費者注意到並開始使用，其中明星商品就是「千年霜」。
「千年霜系列的特色是為乾性肌、中乾肌、混合性油肌各別研發，因此可以因應各種季節例如夏/冬季，戶外/冷氣房等需求，夏天使用也清爽不油膩。而且許多顧客特別喜歡我們千年霜的包裝，它的木蓋是使用橄欖樹原料，所以每罐紋路都不同，我們希望讓顧客從觸摸包裝到使用保養品的整個過程，沉浸在千年橄欖木的氛圍中。」
MADAMUA特別指出，許多粉絲在使用千年霜之後，特別建議大家夏天可以先將千年霜冰起來，晚上睡前拿出來冰冰涼涼敷在臉上，隔天皮膚就會變得非常軟嫩，達到夜間修復的效果。這是因為千年橄欖油本身含有豐富的抗氧化劑、維生素E和抗炎成分，除了可深層滋潤肌膚抗皺抗老，也可防止水分流失，讓皮膚變得更具彈性、光滑細膩。
如同研發3年的過程中MADAMUA經18200人在3-6個月內的研發成果：93%讓皮膚質量更好，達到保養效果百分百；86%有效滋潤皮膚病達到保濕效果。MADAMUA上市後從內容物使用感受、品牌精神、包裝設計都受到不分男女的喜愛，如同品牌象徵的意義「女人的親吻」，MADAMUA未來每天都要透過這世界唯一的千年橄欖木植萃，不分晝夜細膩守護人們的肌膚！
MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/