第57屆廣播金鐘獎公布入圍名單：國立教育廣播電台成提名階段大贏家，特別獎項再度從缺

2022第57屆廣播金鐘獎今（1）日公布入圍名單，總計有83家業者、885件作品參賽，參賽件數較去年度增加，並計有126件作品入圍，將角逐節目獎、個人獎、廣告獎、電臺品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等共26個獎項。

今年評審團由資深音樂人陳子鴻擔任主任委員，帶領評審團歷經3個月的專業討論，最終選出126件入圍作品。陳子鴻也表示類型音樂節目獎項競爭最為激烈，投到第4輪才決定，陳子鴻進一步解釋：「在太多類型導致非常難評，所以票數相當分散，許多節目進入複選也都各有支持，比較少見。」

Photo Credit: 文化部提供 廣播金鐘獎評審委員會主任委員陳子鴻

而本屆廣播金鐘獎入圍的大贏家，則是國立教育廣播電台，共計37件作品入圍；緊追在後的則是內政部警政署警察廣播電台，以16件入圍居次。

根據《中央社》報導指出，陳子鴻表示，自己評選時不會特別注意語言差異，反倒關注主題是否切題、對社會是否有好的影響，「畢竟我不是專業廣播人，我的標準就是好不好聽、流暢度和聽完是否有收穫。」

陳子鴻也指出，今年入圍名單有很多新節目，年輕一輩主持人也脫穎而出，其中一個原因，可能是較資深的節目和主持人前輩沒有報名。「但就是一種傳承，不管在廣播或音樂界，都看到一代代在傳承，有聽到新的聲音，我覺得都很好。」

此外，表彰在廣播領域有重要、特殊貢獻廣播工作者的「特別獎」，其評審團則由資深廣播人吳芳如擔任主任委員，特別的是，過去三年已經有兩屆從缺，而今年此獎項再度從缺。

《中央社》報導，吳芳如指出，文化部對今年獎項得主的期待，是希望在數位匯流時代下，鼓勵推動傳統電台轉型的從業者。讓電台不再只是播出節目，也能與社群媒體、Podcast等新興數位平台合作，這樣不僅能引入更多族群客戶，同時亦能活絡經濟與廣播領域。

吳芳如坦言，這回評選過程依舊激烈，每位報名者距離得獎資格都只差一點點，很希望明年有符合標準的先進同業，踴躍參與。

「111年度廣播金鐘獎頒獎典禮」將於10月15日（六）晚間7時於國立國父紀念館舉行，觀眾可透過三立都會台、三立綜合台（MOD）收看直播；海外觀眾則可透過三立國際台同步收視，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。

111年度廣播金鐘獎入圍名單

一、節目獎

（一）流行音樂節目獎

maqaquyash餐酒館（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

เพลง THAI MUSIC SHOP（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

告白（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

拍律遊樂園（參賽單位：國立教育廣播電臺）

客坐嗑音樂-謝宇威音樂故事館（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

（二）類型音樂節目獎

ici Zoe-Zoe在這裡（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

Sawali Music Style（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

心唱臺灣頌（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

作客REC&LIVE（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

傾聽音樂（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

（三）教育文化節目獎

Danny的市場肚（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

自然筆記（參賽單位：國立教育廣播電臺）

傾聽海洋（參賽單位：國立教育廣播電臺）

當華陀遇上青天（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

餘音鳥裊（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（四）兒童節目獎

i動物進行式（參賽單位：國立教育廣播電臺）

大耳朵探險家（參賽單位：國立教育廣播電臺）

小發現大科學（參賽單位：國立教育廣播電臺）

穿越時空玩科學（參賽單位：國立教育廣播電臺）

童話夢想家（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

（五）少年節目獎

耳公探險隊（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

青年轉動全球（參賽單位：國立教育廣播電臺）

青春好好Young（參賽單位：財團法人富邦文教基金會）

青春創學院（參賽單位：國立教育廣播電臺）

愛思客Me（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

（六）社會關懷節目獎

星星亮了（參賽單位：國立教育廣播電臺）

彩虹旗的世界（參賽單位：高雄廣播電臺）

無毒有我（參賽單位：國立教育廣播電臺）

談情說礙（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

礙情漂流瓶（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（七）藝術文化節目獎

世界夢想表演廳（參賽單位：國立教育廣播電臺）

世界藝術文化之旅（參賽單位：漢聲廣播電臺）

張大春泡新聞—我們的老台北（參賽單位：台灣全民廣播電台股份有限公司）

臺灣文武爿（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

藝術歌曲的世界（參賽單位：國立教育廣播電臺）

（八）生活風格節目獎

POP有夠靚（參賽單位：台北流行廣播股份有限公司）

今夜，遇見小王子（參賽單位：大千廣播電台股份有限公司）

地方創生實驗室（參賽單位：國立教育廣播電臺）

思聲活。有意思（參賽單位：國立教育廣播電臺）

聽見．太陽（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

（九）社區節目獎

Mapolong Kita（原來在一起）（參賽單位：花蓮希望之聲廣播電台股份有限公司）

故鄉尋寶趣（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺）

香香來作客（參賽單位：財團法人寶島客家廣播電台）

原鄉花園（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

（十）廣播劇獎

Listen看得見的廣播劇（參賽單位：國立教育廣播電臺）

二本傳說（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

人生想想劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

時代劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

臺北奇幻人間劇場（參賽單位：臺北廣播電臺）

（十一）單元節目獎

台灣幸福進行曲（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

技職翻轉人生（參賽單位：國立教育廣播電臺）

碰撞的火花在跳華爾滋~從物理看人生（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

默默聽世界─日本，行くよ！（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

聽見台灣聲景（參賽單位：國立教育廣播電臺）

二、個人獎

（一）流行音樂節目主持人獎

Amy【丁宛臻】、薑黃【黃俊豪】／เพลง THAI MUSIC SHOP（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

Jerry／一起 Ho Hai Yan（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

袁永興／拍律遊樂園（報名單位：國立教育廣播電臺）

曾偉旻／Taiwan Double Bass（報名單位：漢聲廣播電臺）

謝宇威／客坐嗑音樂-謝宇威音樂故事館（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

（二）類型音樂節目主持人獎

DJ羅小Q【羅方翰】／電音新浪潮（報名單位：國立教育廣播電臺）

Zoe【黃瑞芬】／ici Zoe-Zoe在這裡（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

呂岱衛／蒙德里安調色盤（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）

咖啡貓【楊盈箴】／傾聽音樂（報名單位：財團法人佳音廣播電台）

張翰揚／當音樂來敲門（報名單位：正聲廣播股份有限公司）

（三）教育文化節目主持人獎

小郁【洪郁婷】、Jane【張璟宜】、楊坤仁、劉碧薇、潔楓【尹潔楓】／當華陀遇上青天（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

吳家恆／在轉角發現微光（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）

范欽慧／自然筆記（報名單位：國立教育廣播電臺）

游婷雅、林玫伶／閱讀推手（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）

溫士凱／Danny的市場肚（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

（四）兒童節目主持人獎

小茱姐姐【施賢琴】、柏諺哥哥【黃柏諺】／大耳朵探險家（報名單位：國立教育廣播電臺）

小茱姊姊【施賢琴】／小蕃薯偵探隊（報名單位：國立教育廣播電臺）

小福爾【張韜昌】、小摩斯【陳詩宓】／i動物進行式（報名單位：國立教育廣播電臺）

彥如姐姐／童話夢想家（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

馬箏／快樂敲敲門（報名單位：財團法人佳音廣播電台）

（五）少年節目主持人獎

吳若權／青春好好Young（報名單位：財團法人富邦文教基金會）

妹將【曾止妤】、張柏謙／愛思客Me（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）

阿芹妹【鍾依芹】、阿凱翔【張凱翔】／耳公探險隊（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）

廖南瑛、Luca【陳宣翰】／青年轉動全球（報名單位：國立教育廣播電臺）

端端【陳端慧】／青春創學院（報名單位：國立教育廣播電臺）

（六）社會關懷節目主持人獎

王麗蘭、丁安妮／幸福聯合國（報名單位：國立教育廣播電臺）

白天【白宗賢】／無毒有我（報名單位：國立教育廣播電臺）

尚恩【黃彥翔】、Jacky【陳昱豪】、欣伶【陳欣伶】、李易澄、江綺玲／礙情漂流瓶（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

施賢琴、盧馬利／星星亮了（報名單位：國立教育廣播電臺）

雅柏【黃柏諺】／城市的光影（報名單位：國立教育廣播電臺）

（七）藝術文化節目主持人獎

POLO【陳歆翰】、柚子【林品貝】／臺灣文武爿（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

林菲／生活AGOGO―「說在地的故事」（報名單位：全國廣播股份有限公司）

阿布絲·伊斯坦大【詹明芫】／源~藝識（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

施尚廷、Junie Wang ／美學風格相對論（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

端端【陳端慧】／世界夢想表演廳（報名單位：國立教育廣播電臺）

（八）生活風格節目主持人獎

小風【周璟慧】／地方創生實驗室（報名單位：國立教育廣播電臺）

李思瑩／思聲活。有意思（報名單位：國立教育廣播電臺）

果果【郭婉婷】／聽首歌，在路上（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

阿光【游湧志】／今夜，遇見小王子（報名單位：大千廣播電台股份有限公司）

黃丹尼【黃柏文】／幽浮Sports秀（報名單位：飛碟廣播股份有限公司）

（九）社區節目主持人獎

安力．給怒【賴安淋】、比黛．A宓【王淑榮】／原鄉花園（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

吳碧玉／宜蘭幸福列車（報名單位：正聲廣播股份有限公司宜蘭廣播電臺）

香香【鍾麗香】／香香來作客（報名單位：財團法人寶島客家廣播電台）

排灣小蔡【蔡文祥Kavavuy‧Caciu】、阿美姞荷【林祝素蘭Cihek‧Dongi】／Mapolong Kita（原來在一起）（報名單位：花蓮希望之聲廣播電台股份有限公司）

（十）企劃編撰獎

內克【吳宇軒】、Xavier【馬鴻裕】、林罄榆、江紫筠、劉宛諭／告白（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

李易澄、江綺玲、欣伶【陳欣伶】、尚恩【黃彥翔】、Jacky【陳昱豪】／礙情漂流瓶（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

李洛梅、劉駿逸、涂豐恩、黃書瑋／好好說那年（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

沈燕【陳泰伶】、蘇筠【陳繹萱】、余風／跟風去旅行（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

雅柏【黃柏諺】／城市的光影（報名單位：國立教育廣播電臺）

（十一）音效獎

王文心／愛的編年史（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

吳坤龍、林憲鋐、陳佳彣／假日聽電影（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

徐進輝、謝祥釋、施子涵、朱禹任／Listen看得見的廣播劇（報名單位：國立教育廣播電臺）

陳文彬／臺北奇幻人間劇場（報名單位：臺北廣播電臺）

墨鏡哥【甘仲維】、王中彥／鮮聲奪人 Voice Over（報名單位：漢聲廣播電臺）

三、廣告獎

（一）商品類廣告獎

Chill愛藍眼淚篇（參賽單位：全國廣播股份有限公司）

和泰集團yoxi車隊－前進篇（參賽單位：環球七福廣告有限公司）

泓電樓梯升降椅-家人的節奏篇（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

高陽明眼鏡-空城計篇（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）

觀音山金寶塔-黑白來篇（參賽單位：王子音樂出版社）

（二）非商品類廣告獎

2022都更形象廣告-都市鬼地方篇（參賽單位：台灣全民廣播電台股份有限公司）

沉默是無形暴力（參賽單位：大樹下廣播電台股份有限公司）

長隧道開車安全宣導（參賽單位：臺灣通傳智庫股份有限公司）

這條轉屋下个路單元-回家的路（參賽單位：財團法人寶島客家廣播電台）

臺北廣播電臺-聽見時代的聲音（參賽單位：微醺北藍有限公司）

四、電臺品牌行銷創新獎

《教育不一樣》節目跨社群整合 廣播行銷跟你想的不一樣（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

用聲音為時代下註解（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

疫情專案-同島一命、寶島同心（參賽單位：大千廣播電台股份有限公司）

五、創新研發應用獎

內政部警政署警察廣播電臺／《廣播新網紅–聲入空中虛實之境》（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

亞洲廣播股份有限公司／防疫超前部屬─5G live轉播車（報名單位：亞洲廣播股份有限公司）

許健挺、蔡鳳婷、賴婷鈴、吳威衡／聆聽北淡古道聲景數位教材（報名單位：國立教育廣播電臺）

蔡明佑、李明勳／廣播2050淨零碳排（報名單位：漢聲廣播電臺）

韓忠平／抗疫宅在家-智能遠端排播系統（報名單位：國立教育廣播電臺）

六、特別獎項（得主）

從缺

新聞來源

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核稿編輯：羅元祺