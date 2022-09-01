台灣電動車里程碑：裕隆鴻海合資打造LUXGEN純電休旅車n⁷， 預購10分鐘逾5000人搶訂塞爆官網
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鴻海和裕隆合資的鴻華先進首款——新世代納智捷純（Luxgen）「電休旅n⁷」亮相，十分鐘就吸引逾5千消費者搶訂塞爆官網，不僅象徵鴻海在EV領域階段性任務成功，更重要的是也向外界宣告台灣向電車工業邁出一大步。
今（1）日鴻海和裕隆合資的鴻華先進首款——新世代納智捷（Luxgen）純電休旅n⁷亮相，預計售價不到百萬元，只要參與專案預繳千元，預計最快明（2023）年下半年起陸續交車，開售期間10分鐘就吸引逾5千消費者搶訂塞爆官網。
裕隆鴻海推純電休旅車n⁷，預購10分鐘逾5千人搶訂
鴻海和裕隆合資的鴻華先進所打造的首款電動車（EV）原型車——Model C正式登場。這是第一台由鴻海以過去數十年電子代工經驗，將汽車利用標準化、模組化和平台式量產的EV。它不僅象徵鴻海在EV領域階段性任務成功，更重要的是向外界傳達台灣電動車工業邁出重要一步。
本次納智捷採用Model C架構推出新世代純電休旅n⁷，以「推動純電交通真正普及」為核心設計理念，端出「不到百萬」的價格搶客。Model C是一台純電休旅原型車，長4.64公尺、軸距2.86公尺，提供5+2人座空間及置物空間配置；搭配0.27低風阻造型設計，性能版本0至100公里加速度僅需3.8秒，續航力可達700公里。
納智捷表示，LUXGEN n⁷的命名是賦予新能源車系「傳承」與「創新」的雙重期許；「n」代表了Next跨世代、Natural自然共生、Navigator領航者等意涵，「7」則有別以往，除了彰顯級距，呼應新世代車系的無限潛能。
由於在2022年10月15日前只要在線上預繳1000元，就能率先成為「n⁷純電代言人」，獨享優先交車、專屬NFT車證等多項限定專屬禮遇，10分鐘內就吸引超過5000人下訂，官網甚至一度出現異常狀況，網站交易突破500萬元的限制，導致大當機使消費者無法預購。
納智捷以EV重新出發，外界看好
「F大叔的硬派行銷塾」傅瑞德表示，納智捷十多年來跌跌撞撞，必須重新找到一個「有量」的市場，而EV就是一個機會，若納智捷能擺脫過去包袱，就能成為跟得上新世代的品牌。
傅瑞德表示，近年納智捷在中國市場夢斷後，必須要找到一個市場。過去傳統燃車市場品牌，少則40至50年，多則達上百年塑造，要與其競爭相當困難，但是EV則提供一個途徑，少了傳統車商的規矩，更有機會走向成功。
事實上，傳統燃車和新能源車的邏輯非常不同，業界多以裝了4個輪子的iPhone形容，又或者稱其為「會移動的雲端伺服器」。這2項產業剛好讓台灣資通訊（ICT）的優勢被凸顯，這才有了由電子代工轉向EV產業的轉型之路。
鴻海擴大EV聯盟再和美國電動車新創公司合作
除了本次亮相的Model電休旅原型車，還有Model E與Model T兩種款車型。其中，Model E定位是豪華商務轎車，造型是由義大利名設計工作室Pininfarina所設計並交由鴻華生產。
Model T則是大眾交通工具，座艙搭載3座智慧型螢幕，人員滿載下，最大爬坡能力可超過25%斜坡。此3款都是高度模組化產品，未來可以依據品牌客戶的需求隨時調整。
8月17日，MIH再和美國電動車新創公司（Lordstown Motors）執行長Edward Hightower、以及美國白金級加速器Techstars董事總經理Tricia Martinez擔任MIH會策顧問（Advisors to the Board），深化MIH在美國電動車市場的佈局，宣告聯盟正式邁入下一階段。
目前，鴻海擘劃的MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium），發展一年多聚集了超過2400業者夥伴。鴻海表示，聯盟宗旨打破了汽車行業經營及思維模式，近期有更多國際電動車服務供應商，及新創電動車品牌加入MIH。在可預期的未來，將有更多車廠使用鴻海原型車並在大眾面前亮相。
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核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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