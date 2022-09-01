台灣電動車里程碑：裕隆鴻海合資打造LUXGEN純電休旅車n⁷， 預購10分鐘逾5000人搶訂塞爆官網

今（1）日鴻海和裕隆合資的鴻華先進首款——新世代納智捷（Luxgen）純電休旅n⁷亮相，預計售價不到百萬元，只要參與專案預繳千元，預計最快明（2023）年下半年起陸續交車，開售期間10分鐘就吸引逾5千消費者搶訂塞爆官網。

裕隆鴻海推純電休旅車n⁷，預購10分鐘逾5千人搶訂

鴻海和裕隆合資的鴻華先進所打造的首款電動車（EV）原型車——Model C正式登場。這是第一台由鴻海以過去數十年電子代工經驗，將汽車利用標準化、模組化和平台式量產的EV。它不僅象徵鴻海在EV領域階段性任務成功，更重要的是向外界傳達台灣電動車工業邁出重要一步。

本次納智捷採用Model C架構推出新世代純電休旅n⁷，以「推動純電交通真正普及」為核心設計理念，端出「不到百萬」的價格搶客。Model C是一台純電休旅原型車，長4.64公尺、軸距2.86公尺，提供5+2人座空間及置物空間配置；搭配0.27低風阻造型設計，性能版本0至100公里加速度僅需3.8秒，續航力可達700公里。

Photo Credit: 納智捷新聞稿 集結國內外頂尖電動車供應鏈，共創模組化平台，推出純電休旅n⁷，該款車車頭呈現流線型設計。

納智捷表示，LUXGEN n⁷的命名是賦予新能源車系「傳承」與「創新」的雙重期許；「n」代表了Next跨世代、Natural自然共生、Navigator領航者等意涵，「7」則有別以往，除了彰顯級距，呼應新世代車系的無限潛能。

由於在2022年10月15日前只要在線上預繳1000元，就能率先成為「n⁷純電代言人」，獨享優先交車、專屬NFT車證等多項限定專屬禮遇，10分鐘內就吸引超過5000人下訂，官網甚至一度出現異常狀況，網站交易突破500萬元的限制，導致大當機使消費者無法預購。

納智捷新聞稿 全車以以風塑形，如風前行；簡約俐落的設計搭配多項有效降低風阻的空力設計，打造如流線外型。

納智捷以EV重新出發，外界看好

「F大叔的硬派行銷塾」傅瑞德表示，納智捷十多年來跌跌撞撞，必須重新找到一個「有量」的市場，而EV就是一個機會，若納智捷能擺脫過去包袱，就能成為跟得上新世代的品牌。

傅瑞德表示，近年納智捷在中國市場夢斷後，必須要找到一個市場。過去傳統燃車市場品牌，少則40至50年，多則達上百年塑造，要與其競爭相當困難，但是EV則提供一個途徑，少了傳統車商的規矩，更有機會走向成功。

事實上，傳統燃車和新能源車的邏輯非常不同，業界多以裝了4個輪子的iPhone形容，又或者稱其為「會移動的雲端伺服器」。這2項產業剛好讓台灣資通訊（ICT）的優勢被凸顯，這才有了由電子代工轉向EV產業的轉型之路。

鴻海擴大EV聯盟再和美國電動車新創公司合作

除了本次亮相的Model電休旅原型車，還有Model E與Model T兩種款車型。其中，Model E定位是豪華商務轎車，造型是由義大利名設計工作室Pininfarina所設計並交由鴻華生產。

鴻海新聞稿 2021年10月18日鴻海公布Model E原型車，該款車是鴻海與義大利設計公司Pininfarina共同開發，科技創新的豪華旗艦轎車，符合中、高端消費客群需求。

Model T則是大眾交通工具，座艙搭載3座智慧型螢幕，人員滿載下，最大爬坡能力可超過25%斜坡。此3款都是高度模組化產品，未來可以依據品牌客戶的需求隨時調整。

鴻海新聞稿 2021年10月18日鴻海公布Ｍodel T，該款車以智能運輸作為定位的是一款智能風尚的都會運輸巴士，其高剛性車體防護設計為一大特色。

8月17日，MIH再和美國電動車新創公司（Lordstown Motors）執行長Edward Hightower、以及美國白金級加速器Techstars董事總經理Tricia Martinez擔任MIH會策顧問（Advisors to the Board），深化MIH在美國電動車市場的佈局，宣告聯盟正式邁入下一階段。

目前，鴻海擘劃的MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium），發展一年多聚集了超過2400業者夥伴。鴻海表示，聯盟宗旨打破了汽車行業經營及思維模式，近期有更多國際電動車服務供應商，及新創電動車品牌加入MIH。在可預期的未來，將有更多車廠使用鴻海原型車並在大眾面前亮相。

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核稿編輯：翁世航