《品嘗・烹煮・盛裝》：做料理時加鹽，要想清楚是為了增加鹹味，還是凸顯甜味
我們想讓你知道的是
加了一撮鹽之後，鍋中的味道變得如何，這點絕不能不知道。若一定得每次都嘗過才知道味道，這樣是不行的。
文：北大路魯山人
碧海藍天
春天的海，總是緩慢起伏波動著。
夏天的海，映照著強烈的陽光。海泛著光，與海連成一線、不斷向上翻滾的積雨雲也是亮的，天空也是亮的，在海邊遊玩的人們，肌膚也閃爍著光芒。
秋天的海，如同喪夫之婦一般寂寥。
冬天的海，頑固且沉默不語，卻又突然從心底爆發怒氣似地怒號。逆浪吞噬了光芒，黑暗空中不見星影，浪高飛濺，瞬間又如幻影似地打在岩石上破碎，升天而去。
春秋的海底，是無數魚類的世界。有些魚群隨著潮流移動，也有魚群乘著波、飛翔於海上。居住在稍微深處的魚，連肌膚顏色都與淺水處的魚不同。除了在水中游移而居的魚兒之外，海底的砂、岩石，每樣生物都占有自己的住所。
鮑魚緊緊依附在岩石上，無論什麼敵人，想來都無法把牠的硬殼掀開。不過，卻有傢伙對這樣的鮑魚執念之深，例如章魚。章魚側著和尚頭，斜著身游近鮑魚身邊，接著用腳把鮑魚貝殼上的洞全部堵住。鮑魚會覺得呼吸困難，不得不悄悄地把身體離開岩石上。此時正是章魚等待已久的關鍵時刻。和尚快速地將鮑魚拉出來，飽餐一頓。
這和尚似乎萬事都由自己打理，因此牠的住處圍繞在大量貝殼堆砌而成的城牆內。城牆裡不守清規的和尚正睡得香甜。知道牠在城牆裡酣睡的大魚，突然襲擊將牠吞食。
此外，在深邃的海底，也有魚類身體散發著光芒，在光線照射不到的黑暗深海中，像幽靈一般穿梭著。還有頭上像頂著一盞燈的怪魚，舉著燈四處捕捉獵物。
無論是寂靜的海底，或是如號泣般捲著暴風的海底，牠們的鬥爭從未結束，不斷進行著強與弱的競爭，永無止盡地持續下去。螃蟹張著兩隻螯，在沙地上側著行走，尋找並吞食獵物。在月夜下，蟲子們憑著月光一發現螃蟹的蹤影，就會即刻逃離。螃蟹就算凸起眼珠也無法尋獲獵物，只得抱著饑餓。所以大家才會說月下的螃蟹太瘦了不好吃。
不過在月夜時，也有從海底爬上沙地在沙中產卵的海龜。不只水裡的魚和貝類，海底或岩石上也充滿著綠、褐、紅等彩色藻類，隨著波浪搖曳。
人們從這無止盡的深海底和無數的海浪之間採食魚類、貝類和海藻。最早把海參抓來吃的人，不知是什麼樣的人？他或許時常望著這外形古怪的海參，最後下定決心抓來吃吃看。與其把這樣一個人塑造成勇於嘗試的英雄，歷史學家認為其實他更像是個難以理解、行事怪異的人。
無論任何事物，總是活著的最美。經歷挑戰而活著的，更為新鮮。看看活在海裡的花枝吧。「花枝是白的。」會這麼說的人，就是不懂花枝。花枝絕不是白的，那是已經腐壞的花枝殘骸。花枝是透明的，不只是透明的，身體上還布滿磷光般的光亮，像是拿著蕾絲手帕、掩著嘴角的貴婦般優雅地游著。
鯛魚則是身體鑲嵌著發亮的寶石，大搖大擺地往前邁進。海中生物的世界，如同帶著植物色彩光輝的故事般美麗，而且無時無刻都為生存持續鬥爭著。睜開眼看看海面彼方的水平線吧。延續著水平線的，是天空的顏色。海的顏色與天的顏色就算看起來融為一體，海仍然有海的顏色，天仍然有天的光亮。
海與天交合，水平線在兩者之間劃出一道，冒著煙的船隻，像是朝著海天交際線般前進。
張著白翼的鳥，飛翔在海天相互映照之間。那是什麼鳥呢？
曾經有詩人如此詠出白鳥的心境：「不被碧海藍天所染，只是飄飄然。」但就算同是藍色，天與海的藍，自然就是不同。畫畫時，不論是畫天鵝、美人臉蛋，或是白皙的夜月，用的是同樣的白色顏料。
不過，若是很棒的藝術作品，月亮的白、天鵝的白、美人臉蛋的白，每種白色都截然不同。這是為什麼呢？雖然是在同一個調色盤上所調出的同一種白色，但天鵝是悲傷的，夜月是冷淡的，美人的臉是溫潤的。這便是繪畫之心。畫筆是手的延長，白色則是心的表現。無論是天鵝、夜月、美人，都不應該只是無所謂地塗上白色而已。就像這些白色會自然呈現不同，繪畫者的心也必須時時刻刻隨情況改變。
也就是說，在畫夜月時，若只是因為夜月是白色就塗上白色顏料，那就錯了，必須心中想著「現在畫的是夜月，是冷淡的夜月」。若是畫美人，並不是因為她的肌膚是白的，那是美人的臉頰、是美人的手。必須用心感受美人肌膚的柔滑和彈力才行。這麼一來，所畫出來的畫就算用的是同樣的白色，也會各自呈現出不同的風貌。
做料理時加鹽，必須先想清楚這麼做是為了要讓料理變鹹，還是像煮紅豆湯一樣是為了增添甜味。若想讓料理變鹹，就把它當成增加鹹度的鹽來添加；煮紅豆湯時，就用增添甜味的心情加進一撮小鹽。就算精準地用茶匙計量，因食材或火力大小等因素，不一定會呈現原本預想的味道。
無論做什麼，製作時的心情都很重要，繪畫的人若少了這份心，就只是在塗色而已，不是藝術家，是所謂的工匠了。那不是繪畫，而是著色。在製作任何東西時，除了技術之外，當事人的感情與人品也很重要。就算使用同樣的材料製作同樣的東西，差異便是從此油然而生。
加了一撮鹽之後，鍋中的味道變得如何，這點絕不能不知道。若一定得每次都嘗過才知道味道，這樣是不行的。甚至有些人為了不斷調整味道，舌頭漸漸麻痺，總算覺得味道滿意時，鍋中竟然已經被吃掉一半了。
不用嘗也知道鍋中的味道，這才是理所當然的。詩人能歌詠石頭的心情、鳥的心情；名醫不必聽診器一一檢查，也知道病人哪裡不對勁。大人會傾訴自己是胃痛或頭痛，但嬰兒生病時既不會說話，也不會表達。醫生若不問診就不知道病人的狀況，豈不是無法判斷嬰兒生了什麼病了嗎？料理的味道亦然，若得一次次品嘗才知道，那就糟糕了。
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
我們想讓你知道的是
受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。