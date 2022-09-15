《品嘗・烹煮・盛裝》：做料理時加鹽，要想清楚是為了增加鹹味，還是凸顯甜味

文：北大路魯山人

碧海藍天

春天的海，總是緩慢起伏波動著。

夏天的海，映照著強烈的陽光。海泛著光，與海連成一線、不斷向上翻滾的積雨雲也是亮的，天空也是亮的，在海邊遊玩的人們，肌膚也閃爍著光芒。

秋天的海，如同喪夫之婦一般寂寥。

冬天的海，頑固且沉默不語，卻又突然從心底爆發怒氣似地怒號。逆浪吞噬了光芒，黑暗空中不見星影，浪高飛濺，瞬間又如幻影似地打在岩石上破碎，升天而去。

春秋的海底，是無數魚類的世界。有些魚群隨著潮流移動，也有魚群乘著波、飛翔於海上。居住在稍微深處的魚，連肌膚顏色都與淺水處的魚不同。除了在水中游移而居的魚兒之外，海底的砂、岩石，每樣生物都占有自己的住所。

鮑魚緊緊依附在岩石上，無論什麼敵人，想來都無法把牠的硬殼掀開。不過，卻有傢伙對這樣的鮑魚執念之深，例如章魚。章魚側著和尚頭，斜著身游近鮑魚身邊，接著用腳把鮑魚貝殼上的洞全部堵住。鮑魚會覺得呼吸困難，不得不悄悄地把身體離開岩石上。此時正是章魚等待已久的關鍵時刻。和尚快速地將鮑魚拉出來，飽餐一頓。

這和尚似乎萬事都由自己打理，因此牠的住處圍繞在大量貝殼堆砌而成的城牆內。城牆裡不守清規的和尚正睡得香甜。知道牠在城牆裡酣睡的大魚，突然襲擊將牠吞食。

此外，在深邃的海底，也有魚類身體散發著光芒，在光線照射不到的黑暗深海中，像幽靈一般穿梭著。還有頭上像頂著一盞燈的怪魚，舉著燈四處捕捉獵物。

無論是寂靜的海底，或是如號泣般捲著暴風的海底，牠們的鬥爭從未結束，不斷進行著強與弱的競爭，永無止盡地持續下去。螃蟹張著兩隻螯，在沙地上側著行走，尋找並吞食獵物。在月夜下，蟲子們憑著月光一發現螃蟹的蹤影，就會即刻逃離。螃蟹就算凸起眼珠也無法尋獲獵物，只得抱著饑餓。所以大家才會說月下的螃蟹太瘦了不好吃。

不過在月夜時，也有從海底爬上沙地在沙中產卵的海龜。不只水裡的魚和貝類，海底或岩石上也充滿著綠、褐、紅等彩色藻類，隨著波浪搖曳。

人們從這無止盡的深海底和無數的海浪之間採食魚類、貝類和海藻。最早把海參抓來吃的人，不知是什麼樣的人？他或許時常望著這外形古怪的海參，最後下定決心抓來吃吃看。與其把這樣一個人塑造成勇於嘗試的英雄，歷史學家認為其實他更像是個難以理解、行事怪異的人。

無論任何事物，總是活著的最美。經歷挑戰而活著的，更為新鮮。看看活在海裡的花枝吧。「花枝是白的。」會這麼說的人，就是不懂花枝。花枝絕不是白的，那是已經腐壞的花枝殘骸。花枝是透明的，不只是透明的，身體上還布滿磷光般的光亮，像是拿著蕾絲手帕、掩著嘴角的貴婦般優雅地游著。

鯛魚則是身體鑲嵌著發亮的寶石，大搖大擺地往前邁進。海中生物的世界，如同帶著植物色彩光輝的故事般美麗，而且無時無刻都為生存持續鬥爭著。睜開眼看看海面彼方的水平線吧。延續著水平線的，是天空的顏色。海的顏色與天的顏色就算看起來融為一體，海仍然有海的顏色，天仍然有天的光亮。

海與天交合，水平線在兩者之間劃出一道，冒著煙的船隻，像是朝著海天交際線般前進。

張著白翼的鳥，飛翔在海天相互映照之間。那是什麼鳥呢？

曾經有詩人如此詠出白鳥的心境：「不被碧海藍天所染，只是飄飄然。」但就算同是藍色，天與海的藍，自然就是不同。畫畫時，不論是畫天鵝、美人臉蛋，或是白皙的夜月，用的是同樣的白色顏料。

不過，若是很棒的藝術作品，月亮的白、天鵝的白、美人臉蛋的白，每種白色都截然不同。這是為什麼呢？雖然是在同一個調色盤上所調出的同一種白色，但天鵝是悲傷的，夜月是冷淡的，美人的臉是溫潤的。這便是繪畫之心。畫筆是手的延長，白色則是心的表現。無論是天鵝、夜月、美人，都不應該只是無所謂地塗上白色而已。就像這些白色會自然呈現不同，繪畫者的心也必須時時刻刻隨情況改變。

也就是說，在畫夜月時，若只是因為夜月是白色就塗上白色顏料，那就錯了，必須心中想著「現在畫的是夜月，是冷淡的夜月」。若是畫美人，並不是因為她的肌膚是白的，那是美人的臉頰、是美人的手。必須用心感受美人肌膚的柔滑和彈力才行。這麼一來，所畫出來的畫就算用的是同樣的白色，也會各自呈現出不同的風貌。

做料理時加鹽，必須先想清楚這麼做是為了要讓料理變鹹，還是像煮紅豆湯一樣是為了增添甜味。若想讓料理變鹹，就把它當成增加鹹度的鹽來添加；煮紅豆湯時，就用增添甜味的心情加進一撮小鹽。就算精準地用茶匙計量，因食材或火力大小等因素，不一定會呈現原本預想的味道。

無論做什麼，製作時的心情都很重要，繪畫的人若少了這份心，就只是在塗色而已，不是藝術家，是所謂的工匠了。那不是繪畫，而是著色。在製作任何東西時，除了技術之外，當事人的感情與人品也很重要。就算使用同樣的材料製作同樣的東西，差異便是從此油然而生。

加了一撮鹽之後，鍋中的味道變得如何，這點絕不能不知道。若一定得每次都嘗過才知道味道，這樣是不行的。甚至有些人為了不斷調整味道，舌頭漸漸麻痺，總算覺得味道滿意時，鍋中竟然已經被吃掉一半了。

不用嘗也知道鍋中的味道，這才是理所當然的。詩人能歌詠石頭的心情、鳥的心情；名醫不必聽診器一一檢查，也知道病人哪裡不對勁。大人會傾訴自己是胃痛或頭痛，但嬰兒生病時既不會說話，也不會表達。醫生若不問診就不知道病人的狀況，豈不是無法判斷嬰兒生了什麼病了嗎？料理的味道亦然，若得一次次品嘗才知道，那就糟糕了。