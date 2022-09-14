《3天搞懂保險規劃》：醫療險該買定期還是終身？「實支實付」跟「定額給付」有什麼差別？

文：梁亦鴻

醫療險該買定期還是終身？

Q. 醫療險保障期間有分成終身還有定期，那麼我們應該要如何規劃呢？

A. 由表一可得知，同樣的醫療照護功能，我們可依預算、保障期間、給付方式來選擇一張適合自己的保單。但是衍生出來的第一個問題是：該選擇終身醫療險還是定期醫療險？

翻開各大保險公司的官方網頁，或者回憶保險業務員在向你招手規劃醫療險時，那琳瑯滿目的險種，加上穿插其間的醫療病名、手術方式，是不是就讓你暈頭轉向了？再加上終身或是定期的排列組合，肯定讓你還沒有投保醫療險之前，選擇性障礙病狀立即上身！接下來我們就化繁為簡，把規劃醫療險的步驟，先單純地化成三句口訣：「先保大、再保小」、「先定期、再終身」以及「愈早投保愈好」。詳細說明如下：

先保大、再保小

年少不養生、老來養醫生。若不是我們有良好的健保制度，就不會有出現「逛醫院」這個名詞；大型醫院的美食街，肯定也不會門庭若市。但是醫療費用與日俱增已是事實的情況之下，該如何有效益的投保醫療險？

這當中，關於身故、失能、重病、癌症等，這些眾所周知，且完全不可逆的人生重大變故，任何一項發生了，肯定會對個人或家庭的財務面向具有高度衝擊的事故，理當優先考量、規劃。至於其他相對較小的病症，也許是門診手術就可以解決，也或許是住院幾天就可以回家調養、進而康復的小病痛，就可以留待經濟較為寬裕時，再來接續投保。

先定期、再終身

想要買好、買滿相對應的險種，轉嫁前述這些重大的事故、疾病產生時所衍生龐大的醫療費用，那麼就得先支付為數不少的保費；更何況，保費高低也與保障期間成正比。因此，在預算相對有限的情況下，建議先以「定期險」為主，把目前的保障先落實了，再考慮長久之計。

愈早投保愈好

瀏覽各家保險公司的醫療險商品之後，可以發現，很多醫療險商品的最高投保年齡，都已經開放到60歲以上；即便如此，到了60歲再來投保醫療險，會發現這時候大多數人的身體狀況都不會太好，如果身體已經有某些狀況，甚至是打算帶病投保，就可能會發生增加保費、除外責任或拒保等三種情形。因此，實務上還是會建議，盡早趁身體還健康的狀態下，投保醫療險，可以把保障的效益發揮到最大。

Photo Credit: 寶鼎出版

實支實付跟定額給付（包括日額給付）有什麼差別？

醫療險的保險給付還有「實支實付」和「定額給付」這兩種，是有什麼差別嗎？我們又應該怎麼選擇呢？

在決定如何選擇「實支實付」或者「定額給付」之前，我們先來看看這兩者的差別：

實支實付

實支實付的保障範圍為住院、手術與雜費。也就是實支實付醫療險，是針對全民健康保險不予給付的自費項目，主要有三大類：每日病房費（與健保病房的差額）、手術費、住院醫療費（俗稱雜費）—在符合條款下，保險公司會按照保戶所提供的醫療收據，「在限額內」實報實銷。這當中又以雜費最為重要，因為大多數住院病患，會有高額的自費藥材及耗材，這部分的費用也相當可觀，保戶就得要從雜費中申請理賠以彌補鉅額支出。

定額給付

定額給付的保障範圍則為住院與手術。也就是說，定額給付」是指，不管保戶這次的醫療行為實際上花了多少錢，都只理賠固定金額。通常保單條款上還定有最高給付日數的限制。

除了上述簡單的定義之外，讀者們還得注意理賠條款上的一些玄機。

根據各大保險公司常見的實支實付保單條款中，在雜費理賠原則，還區分為「列舉式條款」以及「概括式條款」兩種。

列舉式條款可說是「正面表列」—只要不在保單條款列出的理賠項目中，就不予理賠；因此，這類的保單就較不利於保戶。而概括式條款可說是「負面表列」—是指保險公司會將不理賠的項目列出，其餘皆會理賠；這種理賠範圍較大，對保戶也較為有利。

一個簡單的分辨要領是，在實支實付保單條款中（可以參考「住院醫療費用保險單示範條款（實支實付型）」），關於住院醫療費用保險金之給付，如果出現「超過全民健康保險給付之住院醫療費用」這句話，就是概括式條款了。讀者們可以注意是否有這串關鍵句，如果有再來投保，可以提高自己的保障！

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重點：

列舉式：列舉保障範圍；有列出來的就理賠，沒列出來的就不賠

概括式：列舉「不保事項」；有列出來的不理賠，沒列出來的就賠

另外，實支實付醫療險的理賠方式，還可分成「限正本理賠」與「可副本理賠」兩種。

所謂可接受副本理賠的做法，就是保戶先拿醫療收據正本，向第一家「限正本理賠」的保險公司申請理賠，接著再用收據的副本，向第二家甚至於第三家「可副本理賠」的保險公司申請理賠。由於一份收據，竟然可以有兩家以上的保險公司給付理賠金，因此，就會有所謂「生病賺錢」的說法了。但是，主管機關也注意到這種投機做法，自2019年11月8日起，每人最多只能購買三張實支實付型保單，但是醫療險與意外險（即傷害險）可以分開計算。

簡單地說，就是只能擁有包含一張正本理賠以及二張副本理賠的保單；具體的說法就是，每人可以買三張醫療險與三張意外醫療險。至於在新規定上路前，就已經投保三張以上實支實付型醫療險的人，並不會被溯及既往。

案例

班傑明同時投保了A、B兩家保險公司的醫療險。假設班傑明有一天發生車禍必須住院開刀治療，共住院五天，每日的住院費用要1500元，雜費開支7萬元，手術費4萬5000元，總花費12萬2500元。

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如果A、B的保單條款都有限制要「正本理賠」的話，那麼班傑明就只能申請一家實支實付理賠，另一家用住院天數的日額給付理賠。