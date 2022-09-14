《3天搞懂保險規劃》：醫療險該買定期還是終身？「實支實付」跟「定額給付」有什麼差別？
我們想讓你知道的是
專為金字塔頂端客戶服務的梁亦鴻老師親自授課：精心規劃3天課程，不用花時間出門上課，教你如何分析本身需求，結合有利條件，幫未來的自己和家人有效轉嫁風險，做好全方位規劃！
文：梁亦鴻
醫療險該買定期還是終身？
Q. 醫療險保障期間有分成終身還有定期，那麼我們應該要如何規劃呢？
A. 由表一可得知，同樣的醫療照護功能，我們可依預算、保障期間、給付方式來選擇一張適合自己的保單。但是衍生出來的第一個問題是：該選擇終身醫療險還是定期醫療險？
翻開各大保險公司的官方網頁，或者回憶保險業務員在向你招手規劃醫療險時，那琳瑯滿目的險種，加上穿插其間的醫療病名、手術方式，是不是就讓你暈頭轉向了？再加上終身或是定期的排列組合，肯定讓你還沒有投保醫療險之前，選擇性障礙病狀立即上身！接下來我們就化繁為簡，把規劃醫療險的步驟，先單純地化成三句口訣：「先保大、再保小」、「先定期、再終身」以及「愈早投保愈好」。詳細說明如下：
- 先保大、再保小
年少不養生、老來養醫生。若不是我們有良好的健保制度，就不會有出現「逛醫院」這個名詞；大型醫院的美食街，肯定也不會門庭若市。但是醫療費用與日俱增已是事實的情況之下，該如何有效益的投保醫療險？
這當中，關於身故、失能、重病、癌症等，這些眾所周知，且完全不可逆的人生重大變故，任何一項發生了，肯定會對個人或家庭的財務面向具有高度衝擊的事故，理當優先考量、規劃。至於其他相對較小的病症，也許是門診手術就可以解決，也或許是住院幾天就可以回家調養、進而康復的小病痛，就可以留待經濟較為寬裕時，再來接續投保。
- 先定期、再終身
想要買好、買滿相對應的險種，轉嫁前述這些重大的事故、疾病產生時所衍生龐大的醫療費用，那麼就得先支付為數不少的保費；更何況，保費高低也與保障期間成正比。因此，在預算相對有限的情況下，建議先以「定期險」為主，把目前的保障先落實了，再考慮長久之計。
- 愈早投保愈好
瀏覽各家保險公司的醫療險商品之後，可以發現，很多醫療險商品的最高投保年齡，都已經開放到60歲以上；即便如此，到了60歲再來投保醫療險，會發現這時候大多數人的身體狀況都不會太好，如果身體已經有某些狀況，甚至是打算帶病投保，就可能會發生增加保費、除外責任或拒保等三種情形。因此，實務上還是會建議，盡早趁身體還健康的狀態下，投保醫療險，可以把保障的效益發揮到最大。
實支實付跟定額給付（包括日額給付）有什麼差別？
醫療險的保險給付還有「實支實付」和「定額給付」這兩種，是有什麼差別嗎？我們又應該怎麼選擇呢？
在決定如何選擇「實支實付」或者「定額給付」之前，我們先來看看這兩者的差別：
- 實支實付
實支實付的保障範圍為住院、手術與雜費。也就是實支實付醫療險，是針對全民健康保險不予給付的自費項目，主要有三大類：每日病房費（與健保病房的差額）、手術費、住院醫療費（俗稱雜費）—在符合條款下，保險公司會按照保戶所提供的醫療收據，「在限額內」實報實銷。這當中又以雜費最為重要，因為大多數住院病患，會有高額的自費藥材及耗材，這部分的費用也相當可觀，保戶就得要從雜費中申請理賠以彌補鉅額支出。
- 定額給付
定額給付的保障範圍則為住院與手術。也就是說，定額給付」是指，不管保戶這次的醫療行為實際上花了多少錢，都只理賠固定金額。通常保單條款上還定有最高給付日數的限制。
除了上述簡單的定義之外，讀者們還得注意理賠條款上的一些玄機。
根據各大保險公司常見的實支實付保單條款中，在雜費理賠原則，還區分為「列舉式條款」以及「概括式條款」兩種。
列舉式條款可說是「正面表列」—只要不在保單條款列出的理賠項目中，就不予理賠；因此，這類的保單就較不利於保戶。而概括式條款可說是「負面表列」—是指保險公司會將不理賠的項目列出，其餘皆會理賠；這種理賠範圍較大，對保戶也較為有利。
一個簡單的分辨要領是，在實支實付保單條款中（可以參考「住院醫療費用保險單示範條款（實支實付型）」），關於住院醫療費用保險金之給付，如果出現「超過全民健康保險給付之住院醫療費用」這句話，就是概括式條款了。讀者們可以注意是否有這串關鍵句，如果有再來投保，可以提高自己的保障！
重點：
- 列舉式：列舉保障範圍；有列出來的就理賠，沒列出來的就不賠
- 概括式：列舉「不保事項」；有列出來的不理賠，沒列出來的就賠
另外，實支實付醫療險的理賠方式，還可分成「限正本理賠」與「可副本理賠」兩種。
所謂可接受副本理賠的做法，就是保戶先拿醫療收據正本，向第一家「限正本理賠」的保險公司申請理賠，接著再用收據的副本，向第二家甚至於第三家「可副本理賠」的保險公司申請理賠。由於一份收據，竟然可以有兩家以上的保險公司給付理賠金，因此，就會有所謂「生病賺錢」的說法了。但是，主管機關也注意到這種投機做法，自2019年11月8日起，每人最多只能購買三張實支實付型保單，但是醫療險與意外險（即傷害險）可以分開計算。
簡單地說，就是只能擁有包含一張正本理賠以及二張副本理賠的保單；具體的說法就是，每人可以買三張醫療險與三張意外醫療險。至於在新規定上路前，就已經投保三張以上實支實付型醫療險的人，並不會被溯及既往。
- 案例
班傑明同時投保了A、B兩家保險公司的醫療險。假設班傑明有一天發生車禍必須住院開刀治療，共住院五天，每日的住院費用要1500元，雜費開支7萬元，手術費4萬5000元，總花費12萬2500元。
如果A、B的保單條款都有限制要「正本理賠」的話，那麼班傑明就只能申請一家實支實付理賠，另一家用住院天數的日額給付理賠。
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
我們想讓你知道的是
疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
品牌必修課——「電商結構學」
曾為台灣多個知名品牌擔任電商操刀手、外號「小黑」的實戰顧問邱煜庭，多年來反覆驗證電商營運心法，並與台灣電商教育單位「燒賣研究所」及製課專業「透鏡數位」，合作研發出一套任何人都能迅速理解且好上手的「電商結構學」課程，在當前局勢下為品牌主們雪中送炭，提供一套可以檢視、調整與轉型的實作手冊！
他分享，電商經營知識可分為四個階段：籌備期、導入期、成長期、成熟期。每一個階段都有相對應的經營觀念，不僅有行銷，更有完整的企業經營、佈局策略知識。
例如，將在「產品籌備期」，教業主如何全面健檢成本結構與受眾定位，讓品牌不只是燒錢做行銷，更能設計出擁有精準TA的熱賣商品；接著是「產品導入期」，以邏輯性的行銷策略，藉由Google Ads與KOL快速打響品牌認知，讓商品一上市就有機會成為爆款；第三階段是「產品成長期」，這時的重點在於持續推高銷量顛峰，要以無孔不入的廣告佈局與SEO加持輸出；最後則是「產品成熟期」，需要學習產品組合的設計，以及培養忠誠客戶來製造品牌第二曲線，順利克服衰退危機。
「BTB電商結構學」為線上課程，在14小時的課程中涵蓋14張實作演練的工作表，讓品牌不只線上聽課，更可從實作中學習，層層建構自身商業模式的成功機會。同時，課程中也包含多場客座訪談，邀請如Wabay挖貝、JK Studio、只要有人社群顧問等業界導師分享豐富的市場經驗。
無論是尋求轉型的電商品牌，或是剛進門的年輕品牌主與行銷人，「電商結構學」課程猶如一本顧問工具書，隨時都有一位線上顧問幫品牌解惑、替企業健檢，讓電商品牌建立品牌長久的基本功，打造讓營收翻倍的流量佈局架構，並且成功度過通膨與供應鏈的雙重危機。
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