科學家開發新型樹脂，製成風機葉片後還可回收做成「小熊軟糖」

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；許祖菱 審校

風靡全球、Q彈有嚼勁的小熊軟糖是許多大朋友的童年回憶。你能想像嗎？未來小熊軟糖的製作材料可能來自回收的風機葉片。美國科學家正在研究新型的複合樹脂，這種樹脂做成的風機葉片在到達使用期限後，可回收再製成小熊軟糖。

為達成碳中和目標，很多國家大力推動風電跟光電等再生能源。不過，風機葉片的回收是個問題。目前的風機葉片大多由玻璃纖維製成，舊型風機葉片可長達半個足球場，新型15MW風機的葉片比百米跑道更長。葉片回收再處理不易，因此除役的風機葉片大多以破碎後掩埋處理。

為了讓風力發電更環保，美國密西根州立大學研究員利用玻璃纖維、植物衍生聚合物與合成聚合物製成新的複合樹脂，可來製作風機葉片。這種特殊的葉片可以被回收、分解、再製成風機葉片，也可以做成其它東西——例如：有嚼勁的軟糖。

研究團隊23日於美國化學學會上發表成果。《衛報》報導，「我們回收食品級的乳酸鉀，並用它來製作小熊軟糖，我自己也有吃。」報告作者朵根（John Dorgan）說。

朵根解釋，來自玉米或草的碳原子與來自化石燃料的碳原子沒有不同，它們都是全球碳循環的一部分。我們證明了田間的生物質（biomass）能製成塑膠，再回收製成食品。

這款新開發的樹脂經鹼性溶液水解會產生的乳酸鉀，乳酸鉀純化後可製成糖果或運動飲料。鹼消化法（alkaline digestion）也會釋放出聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA），這是一種常見的丙烯酸材料，可用於窗戶和汽車尾燈。

朵根說，「這種樹脂的特別之處在於，到達使用周期後，它能被溶解並從基質中釋放出來，一遍又一遍地重複使用。這就是循環經濟的目標。」

Photo Credit: ShellAsp vis WikiCommon (CC BY-SA 4.0) 2015年英國Muirhall風場風機葉片的運送過程。該風機裝置容量2.75MW，葉片長58.7公尺

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航