馬來西亞前首相納吉涉貪入獄後，妻子羅斯瑪今遭判收賄罪成
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羅斯瑪的丈夫納吉因從主權財富基金一馬發展公司（1MDB）旗下SRC國際公司轉出4200萬令吉（約新台幣2.8億元）到個人戶頭，在上月遭判12年徒刑。9月1日，羅斯瑪被控三項貪污罪名成立，可判處20年監禁和至少為賄賂金額5倍的罰金。
（中央社）馬來西亞前首相納吉涉貪遭判12年徒刑定讞，上月發監。他入獄逾1週後，妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）今天（1日）也遭判尋求並收受賄賂，以換取政府合約。
馬來西亞高等法院法官馬茲蘭（Mohamed Zaini Mazlan）表示，「被告（羅斯瑪）遭控的3項罪名全數成立。」
路透社報導，70歲的羅斯瑪遭控於2016年至2017年、丈夫任職首相期間索取並收受賄賂，以幫助一間公司拿下價值2.79億美元（約新台幣85億元）的太陽能供電計畫合約。羅斯瑪則拒絕承認所有罪名。
上述罪名最高可判處20年監禁和至少為賄賂金額5倍的罰金。羅斯瑪可要求高等法院在上訴期間暫緩判刑。
檢方指控羅斯瑪索賄1億8750萬令吉（約新台幣12億7500萬元），並收受拿下合約公司主管提供的650萬令吉（約新台幣4400萬元）賄款。
羅斯瑪聲稱，自己是遭到前幕僚以及參與此案的數名政府官員和公司主管陷害。
羅斯瑪的丈夫納吉（Najib Razak）因從主權財富基金一馬發展公司（1MDB）旗下SRC國際公司轉出4200萬令吉（約新台幣2.8億元）到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。
上月23日，最高法院裁定維持12年徒刑的原判，納吉隨即被移往監獄。納吉也因捲入一馬案，他與所領導的執政黨因此在2018年大選慘敗。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
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