挑選ETF兩大關鍵：忽視「內扣費用」與「追蹤指數能力」，小心報酬天差地遠！
我們想讓你知道的是
以S&P500指數相關的基金與ETF為例，隨意亂選標的投資，每年的年化報酬差距可以相差1%以上，指數化投資即便是採用追蹤市值型的指數型基金（ETF），但背後依然有許多眉角值得投資人深思，想要獲得更實在的市場報酬，內扣費用與追蹤能力將會是關鍵。
近年來新ETF的發行越來越快速，市面上到處可見各種策略、主題式的ETF，指數化投資者所採用的ETF，並不偏向某種主題或是選股策略，而是盡可能投資整體市場的所有標的，要做到這件事情，會採用追蹤市值型指數的ETF，然而，即便是採用追蹤同一個指數所發行的ETF，投資人所獲得的報酬很可能有極大的差異。
因此，以下將從晨星專欄作者John Rekenthaler的《the-best-and-worst-sp-500-funds》文章，藉由對於追蹤美國市場大型股：標普500指數的基金（ETF）所進行的分析，與大家分享一個觀念，如果你不清楚ETF的兩大關鍵，即使是隨意選擇簡單追蹤整體市場的ETF，報酬可能會讓你大失所望。
報酬的差異
作者對美國市場所進行分析的年份為2011至2020，總共有64份不同的投資標的，其中包含60個指數型基金以及4個ETF，下圖是這群組的中位數報酬以及累積報酬。
作者將其分為10分位群組檢視，第9分位的年化報酬率竟然落後第1分位群族高達1.3%，每年的年化報酬率超過1%的差距，很誇張，如此大的績效變異，將導致兩者的10年的累積報酬差異達到40%。
想一想，你投資100萬到一個市值型的ETF，結果十年過去後，你比其他同樣追蹤指數的投資者少了40萬，這是什麼情況？大多數人應該都不太能接受。
畢竟明明都是追蹤相同的指數，但報酬竟有如此的差異。
這反應一件事情，如果選擇ETF的時候，僅僅關注追蹤的指數，你可能會獲得比別行還差的報酬。
因為你少看了兩個關鍵。
同追蹤指數不同報酬的原因
在此篇所分析的ETF是屬於傳統型基金，與主動型基金最大的不同，傳統型基金旨在反應追蹤於指數的績效，基於指數型基金與ETF運作的模式，我們便能想到造成報酬差異的原因，源自於下列兩項：
- 內扣費用
- 追蹤指數能力
內扣成本
為了要檢視內扣費與績效之間的關係，作者將其共64個標的，依據內扣費用的高低排序成10分位，得出下列的數據：
- 第一分位：0.09%
- 中位數：0.45%
- 第九分位：1.23%
不免俗的，可以看到內扣費用有極大的差異，光是第九分位與第一分位的差距就超過1%，然而成本差距的1%，就會遞延財務目標好幾年。
這是一個簡單的數學問題。
假如市場報酬是100，內扣費用是X，投資人能獲得的報酬為Y。
Y = 100 – X
當內扣費用越高，其他條件不變之下，投資人理當所獲得的報酬越低，長期下來，也將造成累積報酬的巨大差異。
追蹤能力
除了內扣費用會影響基金的績效之外，能否反應實際市場的報酬，也是傳統型基金的一項重要關鍵。而作者檢視追蹤指數能力的做法是，將每項基金（ETF）的內扣費用，逐步加回到他們年度績效，並且將其與指數的報酬比較。
- 追蹤誤差 = （指數型基金（ETF）報酬 + 內扣成本） – S&P500指數績效
由於這是將內扣費用加回去的績效呈現，如此一來便可以將其與指數報酬的差異，視為追蹤能力的展現。
一旦藉由以上的計算得出每年度的誤差之後，就能把各自的每年追蹤誤差加起來後除以10個年度，算出平均追蹤誤差，並藉此排序所有標的的平均追蹤誤差的數據如下：
- 第一分位：0.02%
- 中位數：0.08%
- 第九分位：0.28%
作者發現，加回內扣費用成本後，有些指數型基金與指數的績效誤差可以少到1basis，說明這些發行公司具有非常良好的追蹤能力，但儘管有如此優異表現，依然有其他的指數型基金呈現不佳的追蹤表現。
比如第一分位與第九分位的平均追蹤誤差，差距達到14倍。
一旦基金的追蹤能力不佳，並無法完整的呈現指數的績效，所以基金報酬無法符合原始期待是可預見的。
最後，由於作者想選出最合適的S&P500標的，所以當前述已分別針對內扣費用以及追蹤誤差作各別的檢視後，作者將再加上總績效共三項因素，把每一項因素的好到壞，分別打上一個分數，藉此評比選出最好與壞的的標普500指數型基金。
- 前幾名的基金，其內扣費用與追蹤誤差都很低
- 前幾名的基金，規模很大
這邊作者特別提到，由於內扣費用和追蹤誤差，與基金本身的規模有關係，一旦規模越大，公司就有越多的資金或是本錢去調降內扣費用，並且增進追蹤指數的能力，因此，這會導致愈好的基金將來表現會越好。
挑選ETF的兩大關鍵結論
為了獲取市場報酬參與人類經濟成長的果實，我們選擇市值型指數的ETF幫助我們完成，然而，市面上擁有不少相同追蹤同一個指數的基金或是ETF，如果散戶沒有做足功課，不理解過去的追蹤績效與內扣費用，實際所獲得的報酬可能會與你期待的落差許多。
比如從此文的S&P500指數相關的基金與ETF為例，隨意亂選標的投資，每年的年化報酬差距可以相差1%以上，不難想像，長期下來的累積績效將大幅落後指數。
話說回來，如果你想要參與美國市場的經濟發展，我認為投資追蹤S&P500指數的ETF並非是首選，我更建議的是追蹤更大範圍的VTI，其原因可以查閱VTI vs VOO的相關文章。
因此，指數化投資即便是採用追蹤市值型的指數型基金（ETF），但背後依然有許多眉角值得投資人深思，想要獲得更實在的市場報酬，內扣費用與追蹤能力將會是關鍵。
本文經小資yp投資理財筆記授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
我們想讓你知道的是
全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
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