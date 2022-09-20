挑選ETF兩大關鍵：忽視「內扣費用」與「追蹤指數能力」，小心報酬天差地遠！

近年來新ETF的發行越來越快速，市面上到處可見各種策略、主題式的ETF，指數化投資者所採用的ETF，並不偏向某種主題或是選股策略，而是盡可能投資整體市場的所有標的，要做到這件事情，會採用追蹤市值型指數的ETF，然而，即便是採用追蹤同一個指數所發行的ETF，投資人所獲得的報酬很可能有極大的差異。

因此，以下將從晨星專欄作者John Rekenthaler的《the-best-and-worst-sp-500-funds》文章，藉由對於追蹤美國市場大型股：標普500指數的基金（ETF）所進行的分析，與大家分享一個觀念，如果你不清楚ETF的兩大關鍵，即使是隨意選擇簡單追蹤整體市場的ETF，報酬可能會讓你大失所望。

報酬的差異

作者對美國市場所進行分析的年份為2011至2020，總共有64份不同的投資標的，其中包含60個指數型基金以及4個ETF，下圖是這群組的中位數報酬以及累積報酬。

作者提供

作者將其分為10分位群組檢視，第9分位的年化報酬率竟然落後第1分位群族高達1.3%，每年的年化報酬率超過1%的差距，很誇張，如此大的績效變異，將導致兩者的10年的累積報酬差異達到40%。

想一想，你投資100萬到一個市值型的ETF，結果十年過去後，你比其他同樣追蹤指數的投資者少了40萬，這是什麼情況？大多數人應該都不太能接受。

畢竟明明都是追蹤相同的指數，但報酬竟有如此的差異。

這反應一件事情，如果選擇ETF的時候，僅僅關注追蹤的指數，你可能會獲得比別行還差的報酬。

因為你少看了兩個關鍵。

同追蹤指數不同報酬的原因

在此篇所分析的ETF是屬於傳統型基金，與主動型基金最大的不同，傳統型基金旨在反應追蹤於指數的績效，基於指數型基金與ETF運作的模式，我們便能想到造成報酬差異的原因，源自於下列兩項：

內扣費用 追蹤指數能力

內扣成本

為了要檢視內扣費與績效之間的關係，作者將其共64個標的，依據內扣費用的高低排序成10分位，得出下列的數據：

第一分位：0.09%

中位數：0.45%

第九分位：1.23%

不免俗的，可以看到內扣費用有極大的差異，光是第九分位與第一分位的差距就超過1%，然而成本差距的1%，就會遞延財務目標好幾年。

這是一個簡單的數學問題。

假如市場報酬是100，內扣費用是X，投資人能獲得的報酬為Y。

Y = 100 – X

當內扣費用越高，其他條件不變之下，投資人理當所獲得的報酬越低，長期下來，也將造成累積報酬的巨大差異。

追蹤能力

除了內扣費用會影響基金的績效之外，能否反應實際市場的報酬，也是傳統型基金的一項重要關鍵。而作者檢視追蹤指數能力的做法是，將每項基金（ETF）的內扣費用，逐步加回到他們年度績效，並且將其與指數的報酬比較。

追蹤誤差 = （指數型基金（ETF）報酬 + 內扣成本） – S&P500指數績效

由於這是將內扣費用加回去的績效呈現，如此一來便可以將其與指數報酬的差異，視為追蹤能力的展現。

一旦藉由以上的計算得出每年度的誤差之後，就能把各自的每年追蹤誤差加起來後除以10個年度，算出平均追蹤誤差，並藉此排序所有標的的平均追蹤誤差的數據如下：

第一分位：0.02%

中位數：0.08%

第九分位：0.28%

作者發現，加回內扣費用成本後，有些指數型基金與指數的績效誤差可以少到1basis，說明這些發行公司具有非常良好的追蹤能力，但儘管有如此優異表現，依然有其他的指數型基金呈現不佳的追蹤表現。

比如第一分位與第九分位的平均追蹤誤差，差距達到14倍。

一旦基金的追蹤能力不佳，並無法完整的呈現指數的績效，所以基金報酬無法符合原始期待是可預見的。

最後，由於作者想選出最合適的S&P500標的，所以當前述已分別針對內扣費用以及追蹤誤差作各別的檢視後，作者將再加上總績效共三項因素，把每一項因素的好到壞，分別打上一個分數，藉此評比選出最好與壞的的標普500指數型基金。

作者提供

前幾名的基金，其內扣費用與追蹤誤差都很低

前幾名的基金，規模很大

這邊作者特別提到，由於內扣費用和追蹤誤差，與基金本身的規模有關係，一旦規模越大，公司就有越多的資金或是本錢去調降內扣費用，並且增進追蹤指數的能力，因此，這會導致愈好的基金將來表現會越好。

挑選ETF的兩大關鍵結論

為了獲取市場報酬參與人類經濟成長的果實，我們選擇市值型指數的ETF幫助我們完成，然而，市面上擁有不少相同追蹤同一個指數的基金或是ETF，如果散戶沒有做足功課，不理解過去的追蹤績效與內扣費用，實際所獲得的報酬可能會與你期待的落差許多。

比如從此文的S&P500指數相關的基金與ETF為例，隨意亂選標的投資，每年的年化報酬差距可以相差1%以上，不難想像，長期下來的累積績效將大幅落後指數。

話說回來，如果你想要參與美國市場的經濟發展，我認為投資追蹤S&P500指數的ETF並非是首選，我更建議的是追蹤更大範圍的VTI，其原因可以查閱VTI vs VOO的相關文章。

因此，指數化投資即便是採用追蹤市值型的指數型基金（ETF），但背後依然有許多眉角值得投資人深思，想要獲得更實在的市場報酬，內扣費用與追蹤能力將會是關鍵。

本文經小資yp投資理財筆記授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航