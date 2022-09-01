向磁碟片宣戰：日本數位大臣承諾逐步淘汰CD、MD，能否挺過守舊人士反彈充滿未知數
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日本數位大臣河野太郎再次對過時工具出擊，這次將矛頭轉向磁碟、CD等。他指出日本政府有近1900項行政程序，要求企業使用磁碟片、CD、MD提交資料和申請表格。並承諾未來將逐步淘汰磁碟，並將行政程序數位化，進一步消除日本公家機關守舊的作風。
日本數位大臣河野太郎昨（31）日於推特上承諾，未來將修改政府要求企業使用磁碟片或光碟傳輸資訊的過時法規。由於過去廢除印鑑與傳真機的政策曾屢屢受挫，這項新政策能否成功仍充滿未知數。
河野太郎指出，日本政府有近1900項行政程序，要求企業使用磁碟片、CD、MD提交資料和申請表格。「我正式向磁碟片宣戰。」他說道。「現在哪裡還能讓你買到磁碟片？」
根據《衛報》，河野太郎表示，未來他將逐步淘汰磁碟片，並將行政程序數位化，進一步消除日本公家機關使用過時工具的作風。此外，他補充目前這項現代化的推動已得到日相岸田文雄的支持，數位廳將會迅速盤點磁碟片的使用。
2021年，當時作為行政改革擔當大臣的河野太郎，就曾批評政府對判子（hanko，印鑑）以及傳真機的依賴，抨擊這些工具讓國家和地方政府的官員被埋在紙堆裡。另外，時任首相菅義偉也對此承諾做出改變，包含年終稅收調整、納稅申報等業務都被要求停止使用印章。
然而，河野太郎的數位化革命並未得到官員們的支持，反而慘遭抵制。反對者認為實質的媒介提供了電子郵件無法呈現的「真實性」；以生產判子聞名的地區所選出的政治人物，則是批評此舉破壞了「日本的象徵」。
另一方面，許多政府部門也表示，捨棄傳真機是不可能的，理由是擔心機密資訊的安全性，以及使用電子郵件時對於通訊環境的焦慮。
8月初日本內閣改組後，河野太郎被任命為數位大臣，當時他開玩笑表示，要把日本的官僚機構通通拖進數位時代，然而這次的改革能否成功仍充滿未知數。
日本政府嚴重依賴老式文書作業已非新聞，中央與地方政府管理，以及處理數據的系統也有所不同，甚至缺乏兼容性。疫情期間，政府服務缺乏數位化選項也成為嚴重問題，除了財政補貼申請處理不當、醫療數據傳輸緩慢、疫苗預約系統當機，學校線上課程也因技術問題出現延誤。
另外，除了政府缺乏與時俱進的能力，私人企業同樣也在今年6月IE瀏覽器正式下線時，遭遇資通訊危機。《日經亞洲》指出，日本政府機關、金融機構以及物流公司的網站大多只與IE相容，根據資訊科技公司Keyman's Net的數據，日本仍有高達49％的組織使用IE，其中有20％甚至不知道如何過渡至其他瀏覽器。
不過，日本政府也並非唯一一個守舊的國家。事實上，美國空軍直至2019年才汰換了管理核武軍火庫的磁碟片、國稅局（IRS）每年仍舊以手動輸入資訊方式，處理數百萬份用信封寄送的納稅申報表。
新聞來源
- Why Japan’s war on disks could prove to be another flop（The Guardian）
- Japan to change laws that require use of floppy disks（The Register）
- Japan opens Digital Agency to boost government technology（The Associated Press）
延伸閱讀
- 日本20個地方創生未來構想（上）：面對病毒新日常，如何打造「零接觸社會」的軟硬體建設？
- 日本數位化程度太落後、「非定式腦力業務」轉型遲緩，疫情嚴峻也無法落實遠距辦公
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：羅元祺
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