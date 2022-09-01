向磁碟片宣戰：日本數位大臣承諾逐步淘汰CD、MD，能否挺過守舊人士反彈充滿未知數

日本數位大臣河野太郎昨（31）日於推特上承諾，未來將修改政府要求企業使用磁碟片或光碟傳輸資訊的過時法規。由於過去廢除印鑑與傳真機的政策曾屢屢受挫，這項新政策能否成功仍充滿未知數。

河野太郎指出，日本政府有近1900項行政程序，要求企業使用磁碟片、CD、MD提交資料和申請表格。「我正式向磁碟片宣戰。」他說道。「現在哪裡還能讓你買到磁碟片？」

Digital Minister declares a war on floppy discs.

There are about 1900 government procedures that requires business community to use discs, i. e. floppy disc, CD, MD, etc to submit applications and other forms. Digital Agency is to change those regulations so you can use online. — KONO Taro (@konotaromp) August 31, 2022

根據《衛報》，河野太郎表示，未來他將逐步淘汰磁碟片，並將行政程序數位化，進一步消除日本公家機關使用過時工具的作風。此外，他補充目前這項現代化的推動已得到日相岸田文雄的支持，數位廳將會迅速盤點磁碟片的使用。

2021年，當時作為行政改革擔當大臣的河野太郎，就曾批評政府對判子（hanko，印鑑）以及傳真機的依賴，抨擊這些工具讓國家和地方政府的官員被埋在紙堆裡。另外，時任首相菅義偉也對此承諾做出改變，包含年終稅收調整、納稅申報等業務都被要求停止使用印章。

然而，河野太郎的數位化革命並未得到官員們的支持，反而慘遭抵制。反對者認為實質的媒介提供了電子郵件無法呈現的「真實性」；以生產判子聞名的地區所選出的政治人物，則是批評此舉破壞了「日本的象徵」。

另一方面，許多政府部門也表示，捨棄傳真機是不可能的，理由是擔心機密資訊的安全性，以及使用電子郵件時對於通訊環境的焦慮。

8月初日本內閣改組後，河野太郎被任命為數位大臣，當時他開玩笑表示，要把日本的官僚機構通通拖進數位時代，然而這次的改革能否成功仍充滿未知數。

日本政府嚴重依賴老式文書作業已非新聞，中央與地方政府管理，以及處理數據的系統也有所不同，甚至缺乏兼容性。疫情期間，政府服務缺乏數位化選項也成為嚴重問題，除了財政補貼申請處理不當、醫療數據傳輸緩慢、疫苗預約系統當機，學校線上課程也因技術問題出現延誤。

另外，除了政府缺乏與時俱進的能力，私人企業同樣也在今年6月IE瀏覽器正式下線時，遭遇資通訊危機。《日經亞洲》指出，日本政府機關、金融機構以及物流公司的網站大多只與IE相容，根據資訊科技公司Keyman's Net的數據，日本仍有高達49％的組織使用IE，其中有20％甚至不知道如何過渡至其他瀏覽器。

不過，日本政府也並非唯一一個守舊的國家。事實上，美國空軍直至2019年才汰換了管理核武軍火庫的磁碟片、國稅局（IRS）每年仍舊以手動輸入資訊方式，處理數百萬份用信封寄送的納稅申報表。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺