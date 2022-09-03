【2022酷兒影展】「酷兒踰矩」單元六部作品，皆觸及了酷兒族群與家庭、與親密關係之間的命題
我們想讓你知道的是
今（2022）年酷兒影展入圍的國際短片中，Program C 「酷兒踰矩」單元，收錄的六部作品皆觸及到了酷兒族群與家庭、與親密關係之間的命題，每個人從櫃子走出來的故事都不同，唯有「即便不那麼順遂，也不想因此放棄愛人的本能」的原因是相同的。
文：林宣妤
愛的本質既單純又複雜。
它本是個不該被談論、定義的物事，但產生好奇心是人類的本能，家教學生用那無心的口吻問了我有關「愛是何物」，我竟然也像過去那些大人對我說的，想著就這麼回答吧：「長大你就知道了。」
我終究還是沒辦法昧著良心說出口，我們都知道時間並不一定是良藥，也未必帶來解答，許多問題直到長大之後反而更加複雜難解，就像是一桶拖把水，你知道水原本是澄澈的，但洗過拖把之後變得汙濁，一切都不可逆，成年後的生活總是如此。
（愛變得難以說出口。）
今（2022）年酷兒影展入圍的國際短片中，Program C 「酷兒踰矩」單元，收錄的六部作品皆觸及到了酷兒族群與家庭、與親密關係之間的命題，每個人從櫃子走出來的故事都不同，唯有「即便不那麼順遂，也不想因此放棄愛人的本能」的原因是相同的。
首先是《秋天裡的春天》（Spring In Autumn），這部是Program C酷兒踰矩單元當中片長最短，裡頭所刻劃的情感卻是最為深刻的。
7分鐘的片長，整部電影透過女主角的獨白建構而成，在信裡向丈夫娓娓道出自童年起的所有感受，壓抑的自我認同、與童年玩伴之間的曖昧情誼、社會對於性別的不平等對待，以及內心的諸多渴望，都在簡單卻動人的話語當中流露而出，這是一封給家人，更是給自己的告解信。
我很喜歡這種含有大量對白的作品，但這種類型的作品，畫面其實很重要，否則寫成書就好。然而《秋天裡的春天》穿插了丈夫讀信時的畫面以及女主角搭著火車前往俄羅斯的畫面，甚至連接到與童年玩伴再次相遇的畫面，最讓我印象深刻的是女主角的吊墜打開之後，是她與童年玩伴的照片，這麼多年來胸前一直都留有一個位置，並且在多年之後決定踏上歸途，向愛奔去，讓只有以獨白撐起的電影在無形之中收斂了更多的情感。
談完這部極短片，接下來是片長雖然較長，但一樣是以單純對白撐起的作品《從未給過你的獎項》（All The Awards I Never Gave You）。
這部的情緒轉折非常有《首映夜》的既視感，兩人一開始故作鎮定的談話，不難看出他們他們過去曾有一段故事，但隨著談話的情緒越加高漲，兩人之間兩人之間的複雜情感轉變為歇斯底里地羞辱對方；他們的談話始於愛，因為愛而向對方口不擇言，最後爭執也因為一句「我愛你」嘎然而止。
即使不是面對家人，面對曾經如此親密的人，那份愛也總是難以說出口，Program C酷兒踰矩單元的短片都是在談這件事，有些人選擇坦然說出口，有些人則選擇留在原地，《秘密》（Grandma, Meet Mary）裡Silvia決定帶著女友一起參加家庭聚會，向祖母說出這個「秘密」；《寶萊塢之不能說的秘密》（Queer Parivaar）Madhav的婚禮上意外出現的酷兒家人，讓愛這件事不再是壓抑的，甚至是感到解脫；《這不是囍宴》（Two-Headed Calves）談論了「性傾向治療 （conversion therapy）」的議題，導演透過婚禮——最能體現人情百態的場合，讓準新郎出櫃，像是在宣告「身為同志不是一種病」；《安吉拉的聖誕夜》透過小男孩Agem ，拍攝出身為酷兒身分的Angelos與家人之間的關係，雖然Angelos始終站在遠方，安安靜靜地遙望著老母親，卻為兩人後續的故事留下了餘韻。
父母將我們生下之後，我們逐漸脫離家庭，獨自生活，長出了另一個父母可能都沒見過的自我，而究竟哪個才是真實的我？抑或這些都是？就此我們開始了一條漫漫的自我探索之旅，嘗試去碰撞、反問自己、談場用力過猛的戀愛、思考愛的潛藏可能性。唯有在家以外的地方尋得答案之後，我們才有勇氣站在父母面前，說出自己在愛的命題當中尋得的解答。
誠摯邀請大家一起到線上平台觀賞今年酷兒影展的Program C酷兒踰矩單元，喚起我們愛人的本能。
影展資訊
- 名稱：2022第9屆台灣國際酷兒影展
- 地點＆日期：台北國賓長春8／26-28、台中站前秀泰9／3-4、全國線上影展8／29-9／11
- 更多詳情請點台灣國際酷兒影展粉絲專頁或是官網查詢
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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當消費者已經「優惠疲勞」，你需要的是服務升級
我們想讓你知道的是
疫情與國際情勢緊張造成全球通膨飆升，萬物飛漲的外在環境讓各大通路以無止盡的銷售優惠因應，此舉卻反而加速了消費者的優惠疲勞，讓如今的消費者更加在意品牌的服務有無周全、口碑是否優良。
近年來因為接連疫情反覆及烏俄戰爭的開打，能源、原物料等全球供應鏈受到影響，民生物資通貨膨脹更是各國有感，美國及歐元區上半年消費者物價指數上升超過8％。美國多家零售品牌如Walmart、Best buy都修正下半年度的預期獲利，發布之後，整體零售業，包括Amazon、梅西百貨等知名零售商的股價也跟著下跌。由於通貨膨脹，消費者必須將財務資源分配給民生必需品，使得消費性電子商品、服飾等獲利減少。台灣雖然目前消費者物價指數增加3.1%，也是近年來最大漲幅，面對這樣的情況，品牌該如何應對呢？
過去品牌通常會應用優惠手段吸引消費者維持消費，如去年底有波物價上漲風聲，各大實體賣場紛紛成立民生用品抗漲專區，消除民眾對於民生用品價格上漲的恐慌，全聯除了實體店面提供買一送一等優惠外，也結合金流提供滿額回饋福利點數，聯合抗漲挽救消費者的購物信心。但當每一家品牌都推出最低折扣，長久下來難免造成消費者優惠疲勞，優惠訊息變成噪音，品牌更難行銷。
貼心服務助品牌維持信任度
優惠不再是品牌獲得消費者青睞的唯一管道，長期以來鋪墊的服務和口碑更能在市場遭遇變動時見真章。雖然Amazon在其他品牌發布獲利報告後股票下跌，但其指出，Amazon prime會員制度的推行，包含境內免費快速到貨、免費觀看及收聽串流音樂及影片，及會員專屬折扣等服務，培養出一群黏著度很高的中高層消費者，消費金額並不會因通貨膨脹而減少，因此對預期獲利仍保持樂觀態度。
國內電商也不僅僅以優惠擄獲消費者的心，根據日本觀光局統計，疫情爆發前，每年訪日的台灣旅客逼近500萬，然而現在前往日本的旅客不到往年的1%。PChome旗下比比昂跨境電商看準了台灣人對於日本商品的需求和跨境購物痛點，與日本物流業者合作，祭出台灣代購市場最低運費的服務，今年上半年的整體業績成長60%。此外，了解台灣人熱愛購買日本藥妝商品，也特別開站「比比昂日本藥妝商城」，並提供中文界面與服務，讓消費者免去語言隔閡和匯率換算的困難，在疫情下為渴望出國的消費者提供最即時、最貼心的服務。
此外，近期PChome 24h購物首頁也針對UI／UX進行改版，不只在視覺方面更簡潔明亮，在使用上也更加直覺，針對主題活動和各場館的版面也放大，讓消費者能更快速找到目的地；在個人化體驗上，也有專屬個人欄位，顯示購物車、追蹤清單、P幣餘額、折價券和訂單進度等購物資訊，藉由貼心改版提升消費者的信賴感。
不只貼心，升級服務更是市場變動下的必備關鍵
除了貼心之外，品牌若能走在前端升級服務，先一步提供消費者所需，更能建立口碑，在大環境變動下仍佔有一席之地。要掌握消費者的需求，必須吸引消費者跟品牌互動，如芬蘭社群購物平台Blidz是專門提供折扣商品的App，商品折扣的多寡是由購買人數決定，鼓勵消費者分享平台或找好友一同在平台上購物。此外也融入遊戲化設計，將線上購物與手機遊戲結合在一起，藉由玩遊戲破關，消費者獲得更多商品優惠，也設定每日任務讓消費者固定回站上，遊戲化的行銷方式讓消費者產生成就感，購物過程增添更多趣味性，也讓消費者更願意與品牌互動。
國內電商PChome 24h購物在今年心禮節檔期，跟虛擬社交軟體Gather Town合作，根據心禮節三大節慶，父親節、情人節、中元節三大主題場館設計不同遊戲任務，讓消費者運用虛擬分身，線上闖關贏得P幣，把消費者帶進元宇宙，在疫情當道的現在可以與三五好友相聚並參與心禮節活動，不僅傳遞心禮節的概念，更在消費者心中提高心佔率！透過這樣的社群行銷活動，品牌更能掌握受眾輪廓，在未來選品推薦也能運用這些數據再升級服務品質。
真正以消費者為核心的品牌不是只以優惠搶波段業績，能夠長久以來不斷優化貼心服務，才能在環境遭遇變動時，以消費者的心佔率獲得優勢。
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