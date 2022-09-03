【2022酷兒影展】「酷兒踰矩」單元六部作品，皆觸及了酷兒族群與家庭、與親密關係之間的命題

文：林宣妤

愛的本質既單純又複雜。

它本是個不該被談論、定義的物事，但產生好奇心是人類的本能，家教學生用那無心的口吻問了我有關「愛是何物」，我竟然也像過去那些大人對我說的，想著就這麼回答吧：「長大你就知道了。」

我終究還是沒辦法昧著良心說出口，我們都知道時間並不一定是良藥，也未必帶來解答，許多問題直到長大之後反而更加複雜難解，就像是一桶拖把水，你知道水原本是澄澈的，但洗過拖把之後變得汙濁，一切都不可逆，成年後的生活總是如此。

（愛變得難以說出口。）

今（2022）年酷兒影展入圍的國際短片中，Program C 「酷兒踰矩」單元，收錄的六部作品皆觸及到了酷兒族群與家庭、與親密關係之間的命題，每個人從櫃子走出來的故事都不同，唯有「即便不那麼順遂，也不想因此放棄愛人的本能」的原因是相同的。

首先是《秋天裡的春天》（Spring In Autumn），這部是Program C酷兒踰矩單元當中片長最短，裡頭所刻劃的情感卻是最為深刻的。

7分鐘的片長，整部電影透過女主角的獨白建構而成，在信裡向丈夫娓娓道出自童年起的所有感受，壓抑的自我認同、與童年玩伴之間的曖昧情誼、社會對於性別的不平等對待，以及內心的諸多渴望，都在簡單卻動人的話語當中流露而出，這是一封給家人，更是給自己的告解信。

我很喜歡這種含有大量對白的作品，但這種類型的作品，畫面其實很重要，否則寫成書就好。然而《秋天裡的春天》穿插了丈夫讀信時的畫面以及女主角搭著火車前往俄羅斯的畫面，甚至連接到與童年玩伴再次相遇的畫面，最讓我印象深刻的是女主角的吊墜打開之後，是她與童年玩伴的照片，這麼多年來胸前一直都留有一個位置，並且在多年之後決定踏上歸途，向愛奔去，讓只有以獨白撐起的電影在無形之中收斂了更多的情感。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《秋天裡的春天》劇照

談完這部極短片，接下來是片長雖然較長，但一樣是以單純對白撐起的作品《從未給過你的獎項》（All The Awards I Never Gave You）。

這部的情緒轉折非常有《首映夜》的既視感，兩人一開始故作鎮定的談話，不難看出他們他們過去曾有一段故事，但隨著談話的情緒越加高漲，兩人之間兩人之間的複雜情感轉變為歇斯底里地羞辱對方；他們的談話始於愛，因為愛而向對方口不擇言，最後爭執也因為一句「我愛你」嘎然而止。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《從未給過你的獎項》劇照

即使不是面對家人，面對曾經如此親密的人，那份愛也總是難以說出口，Program C酷兒踰矩單元的短片都是在談這件事，有些人選擇坦然說出口，有些人則選擇留在原地，《秘密》（Grandma, Meet Mary）裡Silvia決定帶著女友一起參加家庭聚會，向祖母說出這個「秘密」；《寶萊塢之不能說的秘密》（Queer Parivaar）Madhav的婚禮上意外出現的酷兒家人，讓愛這件事不再是壓抑的，甚至是感到解脫；《這不是囍宴》（Two-Headed Calves）談論了「性傾向治療 （conversion therapy）」的議題，導演透過婚禮——最能體現人情百態的場合，讓準新郎出櫃，像是在宣告「身為同志不是一種病」；《安吉拉的聖誕夜》透過小男孩Agem ，拍攝出身為酷兒身分的Angelos與家人之間的關係，雖然Angelos始終站在遠方，安安靜靜地遙望著老母親，卻為兩人後續的故事留下了餘韻。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《秘密》劇照

Photo Credit: 酷兒影展提供 《寶萊塢之不能說的秘密》劇照

Photo Credit: 酷兒影展提供 《這不是囍宴》劇照

Photo Credit: 酷兒影展提供 《安吉拉的聖誕夜》劇照

父母將我們生下之後，我們逐漸脫離家庭，獨自生活，長出了另一個父母可能都沒見過的自我，而究竟哪個才是真實的我？抑或這些都是？就此我們開始了一條漫漫的自我探索之旅，嘗試去碰撞、反問自己、談場用力過猛的戀愛、思考愛的潛藏可能性。唯有在家以外的地方尋得答案之後，我們才有勇氣站在父母面前，說出自己在愛的命題當中尋得的解答。

誠摯邀請大家一起到線上平台觀賞今年酷兒影展的Program C酷兒踰矩單元，喚起我們愛人的本能。

影展資訊

名稱：2022第9屆台灣國際酷兒影展

地點＆日期：台北國賓長春8／26-28、台中站前秀泰9／3-4、全國線上影展8／29-9／11

更多詳情請點台灣國際酷兒影展粉絲專頁或是官網查詢

Photo Credit: 台灣國際影音與教育協會提供

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航